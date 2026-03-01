'Tôi ăn rất ít, uống nước thôi cũng tăng cân' - Bác sĩ dinh dưỡng giải thích: Tăng cân không phải do uống nhiều nước mà vì lý do này
Thế nào là cơ địa uống nước cũng béo? Vì sao có người ăn mãi không mập? Liệu "cơ địa" có thật sự tồn tại?
Mọi người thường hỏi liệu có thực sự tồn tại một "kiểu hình thể lý tưởng" cho người béo phì hay không? Kiểu hình thể nào khiến bạn tăng cân ngay cả khi chỉ uống nước? Tại sao có những người có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn mà không tăng cân? Liệu có tồn tại một "kiểu hình thể" nào đó không?
Trong cuốn sách "Phương pháp ăn kiêng đảo ngược để không bao giờ tăng cân nữa", chuyên gia dinh dưỡng - Tiến sĩ dinh dưỡng Ngô Ánh Dung (Chuyên gia dinh dưỡng được cấp chứng chỉ quốc gia Đài Loan) - giải thích rằng thuật ngữ "thể chất" là một khái niệm từ y học cổ truyền Trung Quốc và nghe có vẻ khá trừu tượng. Nếu chúng ta mô tả "thể chất" từ góc độ dinh dưỡng phương Tây, chúng ta sẽ tập trung vào " tỷ lệ trao đổi chất cơ bản lệ trao đổi chất cơ bản (BMR - Basal Metabolic Rate).
Đây là trải nghiệm phổ biến của nhiều người: Tôi ăn rất ít, vậy tại sao tôi không thể giảm cân? Trên thực tế, điều này có thể là do tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thấp.
Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thấp sẽ ra sao?
Thức ăn chúng ta tiêu thụ mỗi ngày cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động thể chất thường nhật. Cơ thể chủ yếu tiêu thụ calo thông qua tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, chiếm khoảng 65% đến 75% tổng lượng calo tiêu thụ.
Nếu bạn tiêu thụ nhiều calo hơn lượng calo bạn đốt cháy trong một ngày, những người có tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thấp hơn sẽ có nhiều calo dư thừa không được đốt cháy. Lượng calo dư thừa này cuối cùng sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ, và cân nặng của bạn sẽ tăng dần.
Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm dần theo tuổi tác. Nhìn chung, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản đạt đỉnh điểm trong độ tuổi từ 18 đến 25. Sau 25 tuổi, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm 1% mỗi năm.
Đây là lý do tại sao khi chúng ta già đi, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm xuống, lượng calo dư thừa không thể được đốt cháy, và chúng ta tích tụ ngày càng nhiều chất béo, khiến chúng ta ngày càng yếu ớt.
Ngoài ra, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cũng có liên quan mật thiết đến khối lượng cơ bắp. Khối lượng cơ bắp càng nhiều thì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản càng cao, và bạn có thể thấy rằng những người có nhiều khối lượng cơ bắp ít có khả năng tăng cân hơn.
Muốn thay đổi "cơ địa béo", hãy nâng cao trao đổi chất
Nếu muốn phá bỏ lời nguyền "sinh ra đã dễ béo", thay vì chỉ chăm chăm vào con số trên cân, bạn nên tập trung nâng cao tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.
Cách hiệu quả nhất là cải thiện thành phần cơ thể - tức là điều chỉnh tỷ lệ giữa cơ và mỡ. Điều này có thể đạt được thông qua vận động phù hợp kết hợp chế độ ăn cân bằng, giúp tăng cơ, giảm mỡ và từ đó cải thiện tốc độ trao đổi chất.
Béo phì có phải do di truyền?
Tiến sĩ Ngô cho rằng có tồn tại yếu tố "cơ địa béo", nhưng phần lớn liên quan đến di truyền. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ khoảng 5% trường hợp béo phì có liên quan trực tiếp đến gen hoặc rối loạn nội tiết. Phần lớn còn lại xuất phát từ lối sống và thói quen ăn uống hình thành sau này.
Tin vui là: thành phần cơ thể hoàn toàn có thể thay đổi. Đa số mọi người, nếu nỗ lực đúng cách, đều có thể cải thiện vóc dáng và sức khỏe, thay vì đổ lỗi hoàn toàn cho "cơ địa".
Thật sự uống nước cũng béo?
Đây là một cách nói phóng đại. Nước hoàn toàn không chứa calo. Nước tích tụ trong cơ thể nhiều nhất chỉ gây phù nề, chứ không phải tăng mỡ.
Phù thường liên quan đến việc ăn quá mặn hoặc chức năng thận kém, khiến cơ thể khó đào thải natri. Khi muối tích tụ, nước sẽ bị giữ lại trong mô, làm cơ thể trông "nặng nề", nhưng đó chỉ là "béo giả" – hoàn toàn có thể cải thiện nhờ điều chỉnh chế độ ăn và vận động hợp lý.
Dừng ngay loại nước nhiều người mê lại âm thầm hại gan, gây suy thận, kích thích tế bào ung thư phát triểnSống khỏe - 1 phút trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày là cơ thể sẽ được “thải độc”, da dẻ mịn màng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: không phải loại nước nào cũng mang lại lợi ích.
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'Y tế - 11 phút trước
Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.
Không phải cứ carb là tăng cân: 4 lựa chọn 'sạch' giúp bạn siết mỡ hiệu quảSống khỏe - 13 giờ trước
Cắt sạch tinh bột không phải là cách giảm cân thông minh. Chọn đúng loại carb “sạch”, giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp mới là chìa khóa giúp bạn siết mỡ hiệu quả mà vẫn đủ năng lượng.
Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mớiMẹ và bé - 16 giờ trước
Câu chuyện được chia sẻ giản dị trên MXH, nhưng kết quả sau 30 ngày điều trị khiến cộng đồng không khỏi xúc động…
Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quanY tế - 17 giờ trước
Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.
Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tứcSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Hạ đường huyết không chỉ gây mệt mỏi thoáng qua mà còn có thể dẫn đến ngất xỉu, co giật, thậm chí hôn mê nếu không xử trí kịp thời.
Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau Tết, thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, ăn mặn hoặc lạm dụng thuốc giảm đau... có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp.
Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2Y tế - 1 ngày trước
GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.
Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh đau xương khớp cần làm gì để tránh đau tái phát?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh xương khớp nếu không chăm sóc đúng cách, tình trạng viêm khớp, thoái hóa khớp có thể bùng phát mạnh hơn trong giai đoạn này.
Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ướcY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.
Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnhSống khỏe
GĐXH - Suy thận là ít có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên rất khó trong việc chẩn đoán. Nếu phát hiện những triệu chứng của suy thận dưới đây, người bệnh cần đi khám ngay.