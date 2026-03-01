Đột quỵ rất 'sợ' loại nước giá rẻ này: Uống mỗi ngày còn giúp hạ huyết áp, phòng chống ung thư

Táo gai (còn gọi là sơn trà) là loại quả có vị chua dịu pha chút ngọt nhẹ, sinh trưởng ở những vùng khí hậu ôn đới mát ẩm. Không chỉ xuất hiện trong ẩm thực, táo gai còn là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền Trung Quốc và nhiều nước châu Á.

Vậy uống nước táo gai khô mỗi ngày mang lại lợi ích gì? Dưới đây là những tác dụng tiềm năng đã được ghi nhận.

Hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ

Táo gai chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, flavonoid, khoáng chất và vi lượng có lợi cho hệ tim mạch. Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy chiết xuất táo gai có khả năng hỗ trợ điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng mạch máu.

Đặc biệt, hoạt chất trong táo gai được ghi nhận có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) – yếu tố góp phần hình thành mảng bám trong lòng mạch. Khi LDL tăng cao, nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ cũng gia tăng.

Việc sử dụng nước táo gai đúng cách, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, có thể hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch và góp phần bảo vệ hệ tim mạch lâu dài.

Hỗ trợ cải thiện mỡ máu

Triglyceride và cholesterol là hai loại chất béo cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khi mất cân bằng – đặc biệt khi triglyceride tăng cao và HDL (cholesterol tốt) giảm thấp – nguy cơ xơ vữa động mạch sẽ tăng mạnh.

Một số nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy chiết xuất sơn trà giúp giảm cholesterol toàn phần, LDL và triglyceride đáng kể so với nhóm không sử dụng. Dù cần thêm nghiên cứu trên người để khẳng định rõ ràng, nhưng các kết quả ban đầu cho thấy tiềm năng tích cực của loại quả này trong việc hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

Cây táo gai (hay có tên gọi khác là cây sơn tra) là cây bụi thuộc Chi Crataegus. (Ảnh minh hoạ)

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Táo gai chứa vitexin – một hợp chất được cho là có tác dụng trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa mạnh trong loại quả này giúp trung hòa các gốc tự do – yếu tố có liên quan đến sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Tăng cường chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh mạn tính

Ngoài ra cũng chính vì táo gai chứa vitexin – một hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa mạnh. Các chất chống oxy hóa có vai trò trung hòa gốc tự do – yếu tố liên quan đến lão hóa tế bào và nhiều bệnh mạn tính.

Nhờ đó, việc bổ sung táo gai vào chế độ ăn uống có thể góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý liên quan đến tim mạch và chuyển hóa.

Thúc đẩy tiêu hóa, giảm đầy bụng

Một lợi ích nổi bật khác của táo gai là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Loại quả này giàu vitamin C, axit hữu cơ, pectin và flavonoid.

Hàm lượng vitamin C trong 100g táo gai tươi có thể đạt 70–100 mg, cao hơn nhiều loại trái cây quen thuộc. Trong khi đó, pectin – một dạng chất xơ hòa tan – đóng vai trò như prebiotic, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài ra, enzyme tự nhiên trong táo gai có thể kích thích tiết dịch vị, đặc biệt hỗ trợ tiêu hóa thực phẩm giàu chất béo. Vì vậy, uống nước táo gai sau bữa ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ có thể giúp giảm cảm giác đầy hơi, khó tiêu.

Hỗ trợ chống viêm

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất táo gai có thể làm giảm các hợp chất gây viêm trong cơ thể. Nhờ đặc tính này, táo gai được đánh giá có tiềm năng hỗ trợ cải thiện các tình trạng viêm mạn tính.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là tác dụng hỗ trợ và không thay thế thuốc điều trị.

Táo gai tươi hay táo gai khô tốt hơn?

Nhiều người thắc mắc nên dùng táo gai tươi hay khô để pha nước uống.

Theo các nghiên cứu, quá trình sấy hoặc phơi khô có thể làm hao hụt khoảng 50% giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C – loại vitamin nhạy cảm với nhiệt và ánh sáng. Hàm lượng vitamin C trong táo gai khô có thể chỉ còn khoảng một phần ba so với quả tươi.

Tuy nhiên, táo gai tươi khó bảo quản và dễ hỏng. Trong khi đó, táo gai khô tiện lợi hơn, dễ lưu trữ và pha trà uống hằng ngày. Vì vậy, lựa chọn loại nào phụ thuộc vào điều kiện bảo quản và mục đích sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng nước táo gai

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, nước táo gai không phải “thần dược” phòng đột quỵ. Người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cần duy trì lối sống lành mạnh: ăn nhạt, hạn chế mỡ động vật, tập thể dục đều đặn, kiểm soát huyết áp và đường huyết định kỳ.