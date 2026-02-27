Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Phát hiện ung thư sụn từ dấu hiệu sưng chân

Bé N. (8 tuổi, Hà Nội) được phát hiện bất thường ở chân trái từ năm 4 tuổi khi gia đình thấy vùng mắt cá sưng. Ban đầu, người nhà nghĩ trẻ bị ngã trong lúc vui chơi nên chỉ xoa dầu và theo dõi tại nhà. Khi tình trạng không cải thiện, trẻ được đưa đi khám và chẩn đoán u đầu dưới xương mác chân trái.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật lấy khối u và có kết quả giải phẫu bệnh, sau mổ sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, việc tái khám định kỳ bị gián đoạn. Đến cuối tháng 1/2026, chân trái của trẻ bất ngờ sưng to, đau nhiều và đi lại khó khăn, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy khối u Chondrosarcoma (u sụn ác tính) tái phát ở đầu dưới xương mác trái, kích thước lớn, chèn ép sát mạch máu và thần kinh vùng cổ chân. May mắn, các kiểm tra chuyên sâu xác định bệnh chưa di căn.

Hình ảnh vạt da sau mổ ngày thứ 5. Ảnh: BVCC

Ca mổ phức tạp để vừa cắt u vừa bảo tồn chi

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định cắt bỏ toàn bộ khối u theo nguyên tắc ung thư xương. Đây là ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp khi không chỉ loại bỏ khối u mà còn phải tái tạo cấu trúc chịu lực của cổ chân. Ê-kíp lựa chọn phương pháp ghép chỏm xương mác có cuống mạch (vạt xương vi phẫu), sử dụng động mạch chày trước làm cuống mạch nuôi và đảo da che phủ vùng khuyết.

Theo TS.BS Hoàng Hải Đức, điểm khó nhất không nằm ở việc ghép xương đơn thuần mà là tái tạo cấu trúc giúp giữ trục và độ vững cổ chân cho bệnh nhi đang trong giai đoạn phát triển. Phẫu thuật phải giải quyết đồng thời khuyết hổng xương sau cắt u, khuyết da do cắt rộng và yêu cầu nối mạch vi phẫu trên hệ mạch nhỏ của trẻ.

Ca mổ kéo dài 8 giờ liên tục, trong đó thách thức lớn nhất là cắt u theo nguyên tắc en bloc – lấy trọn khối tổn thương với diện an toàn ung thư học nhưng vẫn bảo tồn tối đa mạch máu, thần kinh và phần mềm quan trọng quanh cổ chân.

Song song với cắt u, ê-kíp tiến hành lấy vạt chỏm xương mác kèm đảo da từ chân đối diện để tái tạo phần xương khuyết.

Các bác sĩ đã tái tạo cấu trúc mắt cá ngoài bằng chỏm xương mác và phục hồi hệ thống dây chằng cổ chân. Đây được xem là bước khó nhất vì phải đảm bảo đồng thời hình thái giải phẫu và chức năng vận động.

Sau phẫu thuật, trẻ hồi phục tốt, vạt da hồng ấm, xương ghép định hình đúng, hai chi được tưới máu ổn định, vận động cảm giác các ngón chân tốt – dấu hiệu cho thấy các cấu trúc quan trọng đã được bảo tồn.

Mở ra thêm cơ hội giữ chi cho bệnh nhi ung thư xương

Hai tuần sau mổ, bé N. phục hồi tích cực và được xuất viện, không cần hóa trị bổ sung. Với các bác sĩ, thành công của ca mổ không chỉ là dấu mốc chuyên môn mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chi cho những bệnh nhi mắc u xương vùng cổ chân.

Trước thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, câu chuyện của bé N. trở thành minh chứng cho nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình giữ lại khả năng vận động và tương lai cho trẻ mắc ung thư xương. Giữ được đôi chân cho một đứa trẻ không chỉ là thành công kỹ thuật, mà còn là cách trao lại hy vọng cho cả gia đình.

Trong ánh mắt cô bé ngày xuất viện, niềm tin dường như đã trở lại, đây không chỉ cho riêng em mà cho nhiều gia đình có con đang chiến đấu với bệnh lý ung thư xương.

