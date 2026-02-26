Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn
GĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.
Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp xu hướng "có triệu chứng là uống magie". Mất ngủ uống magie. Chuột rút uống magie. Tim đập nhanh uống magie. Mệt mỏi cũng uống magie. Nhiều người xem đây như một giải pháp gần như mặc định cho các vấn đề sức khỏe thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Magie không phải là dưỡng chất dễ thiếu ở những người có chế độ ăn uống tương đối đầy đủ. Trước khi bổ sung bất kỳ vi chất nào, điều quan trọng nhất vẫn là: cơ thể có thực sự thiếu và thực sự cần hay không".
Magie không "dễ thiếu" như nhiều người nghĩ
Theo chia sẻ của BS Bình, magie có mặt khá phong phú trong thực phẩm hằng ngày như rau xanh đậm, các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám, cá và thịt. Với một chế độ ăn tương đối cân bằng, tình trạng thiếu magie nặng là rất hiếm gặp.
Thiếu magie thực sự thường xuất hiện ở những nhóm đối tượng đặc biệt như: người uống nhiều rượu bia, người tiêu chảy kéo dài, người có vấn đề đường ruột kém hấp thu hoặc ăn uống kém, và những người sử dụng thuốc kê đơn trong thời gian dài.
Trong khi đó, phần lớn phụ nữ ngoài 40 tuổi cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ hoặc bồn chồn lại không bắt nguồn từ thiếu magie. Theo bác sĩ, vấn đề thường nằm ở những nền tảng sâu hơn của cơ thể.
Ba "trụ cột" quan trọng hơn với phụ nữ trung niên
Trước khi nghĩ đến magie, phụ nữ trung niên cần nhìn lại ba yếu tố nền tảng: omega 3, nội tiết estrogen và glutathione.
Omega 3 là chất béo thiết yếu mà cơ thể cần mỗi ngày. Thực tế, phụ nữ Việt Nam thường ăn rất ít cá biển sâu – nguồn cung cấp omega 3 tự nhiên quan trọng. Bên cạnh đó, quá trình lão hóa khiến khả năng hấp thu giảm sút, trong khi chế độ ăn lại dư thừa omega 6. Sự mất cân bằng này có thể dẫn đến viêm âm thầm, mỡ máu tăng, khô da, đau khớp và tim mạch yếu.
Estrogen giảm mạnh sau tuổi 40 được xem là cơn địa chấn thực sự của cơ thể phụ nữ. Khi estrogen suy giảm, hàng loạt triệu chứng có thể xuất hiện như mất ngủ, bốc hỏa, hồi hộp, cáu gắt, tăng mỡ bụng. Theo BS Bình, nhiều người chỉ nghĩ đến nội tiết ở khía cạnh làm đẹp da, nhưng trên thực tế, việc bổ sung nội tiết đúng cách khi cơ thể bị sụt giảm estrogen giống như một "má phanh", giúp giảm sốc và hạn chế các rối loạn chuyển hóa như mỡ máu, huyết áp và tim mạch.
Glutathione – chất chống oxy hóa nội sinh quan trọng nhất của gan – cũng suy giảm theo tuổi tác. Đây là chất do gan sản xuất, nhưng khả năng sản xuất giảm dần theo năm tháng. Khi glutathione giảm, gan xử lý kém hiệu quả hơn, mỡ gan tăng, giấc ngủ không sâu, da sạm và tình trạng mệt mỏi kéo dài.
Đồng thời, BS Bình nhấn mạnh, rất nhiều triệu chứng mà mọi người thường quy cho "thiếu magie" thực chất lại liên quan đến ba trụ cột này.
Những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn
Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng họ thường tỉnh giấc lúc 2–3 giờ sáng, tim đập nhanh, bồn chồn hoặc chuột rút nhẹ và cho rằng mình thiếu magie.
Tuy nhiên, khi khai thác kỹ hơn, nhiều trường hợp có các yếu tố đi kèm như ngủ muộn, stress kéo dài, gan nhiễm mỡ độ 1, mỡ máu tăng, rối loạn chu kỳ, estrogen thấp.
Như vậy, vấn đề không nằm ở một khoáng chất riêng lẻ, mà là sự suy giảm tổng thể của hệ thống bảo vệ trong cơ thể.
Thứ tự ưu tiên khi nghĩ đến bổ sung
Theo khuyến nghị của Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu cần bổ sung, phụ nữ trung niên nên ưu tiên theo thứ tự:
- Đảm bảo ăn đủ đạm và đủ chất béo tốt trước tiên.
- Bổ sung omega 3 đều đặn mỗi ngày, không cần quá đắt tiền nhưng phải đủ hàm lượng và duy trì thường xuyên.
- Đánh giá nội tiết nếu có rối loạn giấc ngủ hoặc chu kỳ.
- Hỗ trợ gan tăng sản xuất glutathione.
- Sau đó, mới cân nhắc đến magie nếu thực sự có chỉ định rõ ràng.
Ths.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo: "Magie vẫn có vai trò và vẫn được hướng dẫn sử dụng trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên, việc bổ sung cần dựa trên hiểu biết và đánh giá cá nhân, không nên theo phong trào.
Cơ thể phụ nữ sau tuổi 40 không yếu đi trong một ngày, mà là kết quả của hàng loạt dấu hiệu tích tụ theo thời gian. Khi hiểu được nền tảng và lắng nghe cơ thể kỹ hơn, phụ nữ sẽ không còn bổ sung theo xu hướng, mà lựa chọn một cách có cân nhắc và phù hợp với chính mình".
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ, chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều phần thịt khác, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. Nhờ đặc tính dễ chế biến, giữ được vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể, thịt thăn được xem là lựa chọn thông minh trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình.
GĐXH - Giò bò là món ăn truyền thống quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường xuất hiện trên mâm cỗ ngày lễ, Tết và cả trong bữa ăn thường ngày. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dù có giá trị dinh dưỡng cao, giò bò vẫn cần được tiêu thụ với lượng hợp lý để tránh nguy cơ dư thừa năng lượng và tăng cân.
GĐXH - Trong dân gian Việt Nam, thịt cóc từ lâu được xem là món ăn bồi bổ dành cho người ốm yếu, trẻ còi cọc hay người cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích được truyền miệng, thịt cóc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến không đúng cách. Việc sử dụng thực phẩm này đòi hỏi sự thận trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
GĐXH - Trước khi uống rượu bia, bạn nên ăn trứng, cơm hoặc bánh mì, các loại hạt, rau xanh và cá giàu omega-3. Những thực phẩm này giúp làm chậm hấp thu cồn, giảm say và bảo vệ dạ dày – đặc biệt quan trọng trong dịp Tết khi tần suất tiệc tùng tăng cao.
Một trong những nguyên nhân gây nên ung thư đại trực tràng đó là dinh dưỡng.
GĐXH - Tủ lạnh không phải "cứu tinh" của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.
Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
GĐXH - Uống nước khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng năng lượng cho cơ thể. Dịp Tết ăn uống thất thường, thức khuya nhiều, thói quen đơn giản này càng quan trọng để giữ sức khỏe ổn định suốt những ngày đầu năm.
