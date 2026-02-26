Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp xu hướng "có triệu chứng là uống magie". Mất ngủ uống magie. Chuột rút uống magie. Tim đập nhanh uống magie. Mệt mỏi cũng uống magie. Nhiều người xem đây như một giải pháp gần như mặc định cho các vấn đề sức khỏe thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Magie không phải là dưỡng chất dễ thiếu ở những người có chế độ ăn uống tương đối đầy đủ. Trước khi bổ sung bất kỳ vi chất nào, điều quan trọng nhất vẫn là: cơ thể có thực sự thiếu và thực sự cần hay không".

Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội).

Magie không "dễ thiếu" như nhiều người nghĩ

Theo chia sẻ của BS Bình, magie có mặt khá phong phú trong thực phẩm hằng ngày như rau xanh đậm, các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám, cá và thịt. Với một chế độ ăn tương đối cân bằng, tình trạng thiếu magie nặng là rất hiếm gặp.

Thiếu magie thực sự thường xuất hiện ở những nhóm đối tượng đặc biệt như: người uống nhiều rượu bia, người tiêu chảy kéo dài, người có vấn đề đường ruột kém hấp thu hoặc ăn uống kém, và những người sử dụng thuốc kê đơn trong thời gian dài.

Trong khi đó, phần lớn phụ nữ ngoài 40 tuổi cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ hoặc bồn chồn lại không bắt nguồn từ thiếu magie. Theo bác sĩ, vấn đề thường nằm ở những nền tảng sâu hơn của cơ thể.

Phụ nữ trung niên mất ngủ, suy tư vào ban đêm – một trong những dấu hiệu dễ bị nhầm là thiếu magie.

Ba "trụ cột" quan trọng hơn với phụ nữ trung niên

Trước khi nghĩ đến magie, phụ nữ trung niên cần nhìn lại ba yếu tố nền tảng: omega 3, nội tiết estrogen và glutathione.

Omega 3 là chất béo thiết yếu mà cơ thể cần mỗi ngày. Thực tế, phụ nữ Việt Nam thường ăn rất ít cá biển sâu – nguồn cung cấp omega 3 tự nhiên quan trọng. Bên cạnh đó, quá trình lão hóa khiến khả năng hấp thu giảm sút, trong khi chế độ ăn lại dư thừa omega 6. Sự mất cân bằng này có thể dẫn đến viêm âm thầm, mỡ máu tăng, khô da, đau khớp và tim mạch yếu.

Phụ nữ trung niên tập yoga buổi sáng giúp hỗ trợ gan và tăng cường chống oxy hóa tự nhiên.

Estrogen giảm mạnh sau tuổi 40 được xem là cơn địa chấn thực sự của cơ thể phụ nữ. Khi estrogen suy giảm, hàng loạt triệu chứng có thể xuất hiện như mất ngủ, bốc hỏa, hồi hộp, cáu gắt, tăng mỡ bụng. Theo BS Bình, nhiều người chỉ nghĩ đến nội tiết ở khía cạnh làm đẹp da, nhưng trên thực tế, việc bổ sung nội tiết đúng cách khi cơ thể bị sụt giảm estrogen giống như một "má phanh", giúp giảm sốc và hạn chế các rối loạn chuyển hóa như mỡ máu, huyết áp và tim mạch.

Magie có thể được bổ sung tự nhiên qua thực phẩm như rau xanh, hạt và ngũ cốc nguyên cám.

Glutathione – chất chống oxy hóa nội sinh quan trọng nhất của gan – cũng suy giảm theo tuổi tác. Đây là chất do gan sản xuất, nhưng khả năng sản xuất giảm dần theo năm tháng. Khi glutathione giảm, gan xử lý kém hiệu quả hơn, mỡ gan tăng, giấc ngủ không sâu, da sạm và tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Đồng thời, BS Bình nhấn mạnh, rất nhiều triệu chứng mà mọi người thường quy cho "thiếu magie" thực chất lại liên quan đến ba trụ cột này.

Những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn

Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng họ thường tỉnh giấc lúc 2–3 giờ sáng, tim đập nhanh, bồn chồn hoặc chuột rút nhẹ và cho rằng mình thiếu magie.

Tuy nhiên, khi khai thác kỹ hơn, nhiều trường hợp có các yếu tố đi kèm như ngủ muộn, stress kéo dài, gan nhiễm mỡ độ 1, mỡ máu tăng, rối loạn chu kỳ, estrogen thấp.

Như vậy, vấn đề không nằm ở một khoáng chất riêng lẻ, mà là sự suy giảm tổng thể của hệ thống bảo vệ trong cơ thể.

Thứ tự ưu tiên khi nghĩ đến bổ sung

Theo khuyến nghị của Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu cần bổ sung, phụ nữ trung niên nên ưu tiên theo thứ tự:

- Đảm bảo ăn đủ đạm và đủ chất béo tốt trước tiên.

- Bổ sung omega 3 đều đặn mỗi ngày, không cần quá đắt tiền nhưng phải đủ hàm lượng và duy trì thường xuyên.

- Đánh giá nội tiết nếu có rối loạn giấc ngủ hoặc chu kỳ.

- Hỗ trợ gan tăng sản xuất glutathione.

- Sau đó, mới cân nhắc đến magie nếu thực sự có chỉ định rõ ràng.

Ths.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo: "Magie vẫn có vai trò và vẫn được hướng dẫn sử dụng trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên, việc bổ sung cần dựa trên hiểu biết và đánh giá cá nhân, không nên theo phong trào.

Cơ thể phụ nữ sau tuổi 40 không yếu đi trong một ngày, mà là kết quả của hàng loạt dấu hiệu tích tụ theo thời gian. Khi hiểu được nền tảng và lắng nghe cơ thể kỹ hơn, phụ nữ sẽ không còn bổ sung theo xu hướng, mà lựa chọn một cách có cân nhắc và phù hợp với chính mình".

