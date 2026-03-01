Mới nhất
Loại nước uống theo cách 'nuôi tế bào ung thư', người Việt vẫn 'thưởng thức' mỗi ngày mà không biết

Chủ nhật, 16:00 01/03/2026 | Sống khỏe
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Thói quen nhâm nhi trà nóng, cà phê bốc khói hay nước thảo mộc vừa rót khỏi ấm đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều người Việt. Một tách nước nóng giúp tỉnh táo buổi sáng, thư giãn giữa giờ làm việc và tạo cảm giác ấm áp dễ chịu.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cảnh báo: chính nhiệt độ quá cao của đồ uống – chứ không phải bản thân trà hay cà phê – mới là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản nếu duy trì trong nhiều năm.

IARC xếp đồ uống trên 65°C vào nhóm “có thể gây ung thư”

Năm 2016, International Agency for Research on Cancer (IARC) – cơ quan thuộc World Health Organization (WHO) – đã xếp việc tiêu thụ đồ uống ở nhiệt độ trên 65°C vào nhóm 2A, tức “có thể gây ung thư cho con người”.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh: phân loại này liên quan đến nhiệt độ, không phải trà, cà phê hay bất kỳ loại nước cụ thể nào.

Kết luận của IARC dựa trên nhiều dữ liệu dịch tễ học, trong đó có nghiên cứu tại Nam Mỹ, nơi người dân thường xuyên uống maté – một loại nước thảo mộc truyền thống – ở nhiệt độ khoảng 70°C. Những người uống maté rất nóng với tần suất cao được ghi nhận có nguy cơ ung thư thực quản cao hơn đáng kể.

Các nghiên cứu tại Trung Đông, châu Phi và một số nước châu Á sau đó cũng cho thấy xu hướng tương tự ở nhóm có thói quen uống đồ “rất nóng”.

Loại nước &quot;nuôi tế bào ung thư&quot;, uống mỗi ngày có thể tăng gấp 6 lần nguy cơ: Nhiều người Việt hay dùng - Ảnh 1.

Nghiên cứu gần 500.000 người: Nguy cơ tăng mạnh khi uống nhiều và kéo dài

Một nghiên cứu quy mô lớn công bố năm 2025 tại Anh, theo dõi gần 500.000 người trưởng thành, đã bổ sung thêm bằng chứng đáng chú ý.

Kết quả cho thấy, nhóm uống từ 8 cốc trà hoặc cà phê rất nóng mỗi ngày có nguy cơ phát triển ung thư thực quản cao gần gấp 6 lần so với nhóm không uống đồ uống nóng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh: rủi ro tăng mạnh chủ yếu xuất hiện ở nhóm uống với số lượng lớn, lặp lại trong thời gian dài. Một vài lần uống nóng không tạo ra khác biệt đáng kể, nhưng thói quen kéo dài nhiều năm mới là yếu tố đáng lo ngại.

Vì sao đồ uống quá nóng có thể gây hại?

1. Tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại

Thực quản là ống dẫn thức ăn từ miệng xuống dạ dày, được lót bởi lớp niêm mạc mỏng và nhạy cảm. Khi chất lỏng quá nóng đi qua, lớp niêm mạc này có thể bị “bỏng vi thể”.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, tế bào phải liên tục tái tạo để sửa chữa tổn thương. Quá trình tái tạo lặp lại nhiều lần có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến đổi bất thường – yếu tố nền của ung thư.

Thí nghiệm trên động vật cũng ghi nhận: nhóm chuột uống nước ở mức 70°C xuất hiện tổn thương tiền ung thư sớm hơn so với nhóm uống nước mát hơn.

2. Làm suy yếu hàng rào bảo vệ thực quản

Một giả thuyết khác cho rằng nhiệt độ cao có thể làm suy yếu lớp bảo vệ tự nhiên của thực quản, khiến cơ quan này dễ bị tác động bởi axit dạ dày trào ngược. Sự kết hợp giữa chấn thương nhiệt và viêm mạn tính kéo dài có thể tạo thành “vòng xoắn” tổn thương theo thời gian.

Không chỉ nhiệt độ, mà còn là cách uống

Điều thú vị là không phải mọi cách uống đồ nóng đều có mức rủi ro như nhau.

Một nghiên cứu đo trực tiếp nhiệt độ trong thực quản cho thấy:

Một ngụm lớn khoảng 20 ml cà phê ở 65°C có thể làm nhiệt độ thực quản tăng thêm tới 12°C.

Ngụm nhỏ, uống chậm và cách quãng tạo ra biến động nhiệt thấp hơn nhiều.

Điều này cho thấy thói quen uống vội, nuốt liền nhiều ngụm lớn khi đồ uống còn bốc khói mới là yếu tố nguy cơ chính.

Trong thực tế, cà phê thường được pha gần điểm sôi. Nhiều cửa hàng phục vụ đồ uống mang đi ở mức 85–90°C để giữ ấm lâu hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức khoảng 57–60°C có thể là ngưỡng an toàn hơn mà vẫn đảm bảo hương vị.

Cách uống an toàn hơn để bảo vệ thực quản

Bạn không cần phải từ bỏ trà hay cà phê. Điều quan trọng là điều chỉnh thói quen:

Chờ khoảng 3–5 phút trước khi uống; nhiệt độ có thể giảm 10–15°C trong thời gian này.

Mở nắp cốc mang đi để tăng tốc độ tản nhiệt.

Khuấy, thổi nhẹ hoặc thêm sữa/nước mát để hạ nhiệt.

Uống ngụm nhỏ để “thử nhiệt” trước.

Tránh thói quen uống liên tục nhiều cốc rất nóng mỗi ngày trong nhiều năm.

Uống chậm lại để khỏe lâu hơn

Nguy cơ ung thư thực quản không đến từ một tách trà nóng buổi sáng, mà từ thói quen uống quá nóng, quá nhanh và kéo dài suốt nhiều năm.

Giữ nhịp thưởng thức chậm rãi, chờ đồ uống nguội bớt không chỉ giúp bảo vệ thực quản mà còn cho phép bạn cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Đôi khi, chỉ cần chậm lại vài phút cũng đủ để bảo vệ sức khỏe của mình trong nhiều năm phía trước.

Đột quỵ rất "sợ" loại nước giá rẻ này: Uống mỗi ngày còn giúp hạ huyết áp, phòng chống ung thưĐột quỵ rất 'sợ' loại nước giá rẻ này: Uống mỗi ngày còn giúp hạ huyết áp, phòng chống ung thư

GĐXH - Trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp và đột quỵ ngày càng gia tăng, nhiều người bắt đầu quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ sức khỏe tim mạch từ tự nhiên. Một trong những loại nước giá rẻ, dễ tìm nhưng được đánh giá cao trong y học cổ truyền chính là nước táo gai khô.

Người bệnh thận, suy thận nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm này: Ưu điểm ít kali, ngăn ngừa biến chứng

Người bệnh thận, suy thận nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm này: Ưu điểm ít kali, ngăn ngừa biến chứng

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Người mắc bệnh thận mạn và suy thận cần kiểm soát chặt chẽ lượng kali trong khẩu phần ăn để phòng ngừa biến chứng rối loạn nhịp tim, yếu cơ và nhiều nguy cơ khác.

Cao huyết áp đừng chỉ sợ muối: Loại thực phẩm này còn âm thầm phá hủy mạch máu nguy hiểm hơn

Cao huyết áp đừng chỉ sợ muối: Loại thực phẩm này còn âm thầm phá hủy mạch máu nguy hiểm hơn

Sống khỏe - 4 giờ trước

Nhiều người bị cao huyết áp chỉ chăm chăm cắt giảm muối mà không biết rằng một số thực phẩm quen thuộc khác còn âm thầm tàn phá mạch máu nguy hiểm hơn. Nhận diện đúng “thủ phạm” mới là chìa khóa kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Đột quỵ rất 'sợ' loại nước giá rẻ này: Uống mỗi ngày còn giúp hạ huyết áp, phòng chống ung thư

Đột quỵ rất 'sợ' loại nước giá rẻ này: Uống mỗi ngày còn giúp hạ huyết áp, phòng chống ung thư

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp và đột quỵ ngày càng gia tăng, nhiều người bắt đầu quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ sức khỏe tim mạch từ tự nhiên. Một trong những loại nước giá rẻ, dễ tìm nhưng được đánh giá cao trong y học cổ truyền chính là nước táo gai khô.

Dừng ngay loại nước nhiều người mê lại âm thầm hại gan, gây suy thận, kích thích tế bào ung thư phát triển

Dừng ngay loại nước nhiều người mê lại âm thầm hại gan, gây suy thận, kích thích tế bào ung thư phát triển

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày là cơ thể sẽ được “thải độc”, da dẻ mịn màng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: không phải loại nước nào cũng mang lại lợi ích.

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 7 giờ trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

'Tôi ăn rất ít, uống nước thôi cũng tăng cân' - Bác sĩ dinh dưỡng giải thích: Tăng cân không phải do uống nhiều nước mà vì lý do này

'Tôi ăn rất ít, uống nước thôi cũng tăng cân' - Bác sĩ dinh dưỡng giải thích: Tăng cân không phải do uống nhiều nước mà vì lý do này

Sống khỏe - 8 giờ trước

Thế nào là cơ địa uống nước cũng béo? Vì sao có người ăn mãi không mập? Liệu "cơ địa" có thật sự tồn tại?

Không phải cứ carb là tăng cân: 4 lựa chọn 'sạch' giúp bạn siết mỡ hiệu quả

Không phải cứ carb là tăng cân: 4 lựa chọn 'sạch' giúp bạn siết mỡ hiệu quả

Sống khỏe - 21 giờ trước

Cắt sạch tinh bột không phải là cách giảm cân thông minh. Chọn đúng loại carb “sạch”, giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp mới là chìa khóa giúp bạn siết mỡ hiệu quả mà vẫn đủ năng lượng.

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Câu chuyện được chia sẻ giản dị trên MXH, nhưng kết quả sau 30 ngày điều trị khiến cộng đồng không khỏi xúc động…

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Y tế - 1 ngày trước

Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hạ đường huyết không chỉ gây mệt mỏi thoáng qua mà còn có thể dẫn đến ngất xỉu, co giật, thậm chí hôn mê nếu không xử trí kịp thời.

Xem nhiều

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé
Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Sống khỏe
Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sống khỏe
Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Sống khỏe

