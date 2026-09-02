Uống rượu trước khi quan hệ có thực sự giúp nam giới 'bền bỉ' hơn?

Tuy nhiên, các chuyên gia nam học cho rằng cảm giác ấy đôi khi chỉ là một "ảo giác sinh lý" do tác động của cồn lên não bộ, trong khi thực tế rượu có thể gây nhiều tác hại hơn lợi ích đối với đời sống tình dục.

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Vì sao uống rượu khiến nhiều người thấy hưng phấn?

Thông tin trên VTC News cho thấy: Sau khi uống rượu, cồn nhanh chóng đi vào máu và tác động lên hệ thần kinh trung ương. Ban đầu, rượu làm giảm sự ức chế của não bộ, khiến con người cảm thấy thư giãn hơn,bớt lo lắng, bớt căng thẳng, tự tin hơn và dễ bộc lộ cảm xúc. Chính trạng thái này khiến nhiều người nghĩ rằng ham muốn tình dục tăng lên.

Thực tế, điều tăng lên chủ yếu là cảm giác hưng phấn tâm lý chứ không hẳn là khả năng tình dục thực sự.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu có thể làm tăng ham muốn trong ngắn hạn nhưng đồng thời lại làm giảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham gia vào quá trình quan hệ tình dục.

Vì sao quan hệ sau uống rượu thường kéo dài hơn?

Đây là lý do khiến nhiều người lầm tưởng rượu giúp tăng "sức bền".

Cồn có khả năng làm giảm độ nhạy cảm của hệ thần kinh. Khi đó, các tín hiệu kích thích tình dục truyền từ cơ quan sinh dục lên não bị chậm lại. Kết quả là khó đạt cực khoái hơn, xuất tinh muộn hơn và từ đó ảm giác hưng phấn bị giảm bớt. Điều này có thể khiến thời gian quan hệ kéo dài hơn bình thường. Lao động cho hay.

Tuy nhiên, kéo dài thời gian không đồng nghĩa với chất lượng tình dục được cải thiện. Giống như việc một người chạy bộ với đôi chân bị tê nhẹ có thể chạy chậm hơn, lâu mệt hơn nhưng hiệu quả vận động lại không tốt hơn.

Tác hại ít người nhắc đến

Nếu uống quá nhiều rượu trước khi quan hệ, cơ thể có thể gặp hàng loạt vấn đề.

Khó cương cứng

Đây là tác dụng phụ rất phổ biến. Mặc dù ham muốn có thể tăng nhưng khả năng cương cứng lại giảm. Nhiều nam giới rơi vào tình trạng: Muốn quan hệ nhưng không cương được. Cương không đủ cứng. Khó duy trì độ cương. Trong y học, hiện tượng này thường được gọi vui là "bất lực do rượu".

Giảm khoái cảm

Rượu làm giảm độ nhạy của hệ thần kinh. Kết quả là cả nam giới và phụ nữ đều có thể cảm nhận khoái cảm kém hơn. Không ít người kéo dài cuộc yêu nhưng lại cảm thấy ít thỏa mãn hơn so với khi tỉnh táo.

Dễ xảy ra tai nạn phòng the

Khi say, khả năng phán đoán và phối hợp vận động giảm đáng kể. Các bác sĩ nam khoa thường ghi nhận những trường hợp: Chấn thương vùng kín. Gãy dương vật. Trầy xước cơ quan sinh dục. Quan hệ thô bạo gây tổn thương cho bạn tình. Nguy cơ này tăng lên rõ rệt khi sử dụng nhiều rượu bia.

Uống rượu lâu dài ảnh hưởng thế nào đến sinh lý nam?

Nếu chỉ uống một lượng nhỏ và không thường xuyên, tác động đến chức năng tình dục thường không đáng kể. Tuy nhiên, lạm dụng rượu bia trong thời gian dài có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Suy giảm testosterone

Gan là cơ quan tham gia chuyển hóa hormone. Khi gan bị tổn thương do rượu, quá trình sản xuất và điều hòa testosterone cũng bị ảnh hưởng.

Nam giới nghiện rượu thường gặp tình trạng giảm ham muốn, giảm khối lượng cơ bắp, cảm giác mệt mỏi kéo dài, giảm chất lượng tinh trùng.

Tăng nguy cơ rối loạn cương dương

Nhiều nghiên cứu cho thấy lạm dụng rượu kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương dương. Các mạch máu và dây thần kinh cần thiết cho sự cương cứng có thể bị tổn thương theo thời gian.

Ảnh hưởng khả năng sinh sản

Rượu bia kéo dài có thể làm giảm số lượng tinh trùng, giảm khả năng di động của tinh trùng, khiến tăng tỷ lệ tinh trùng bất thường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng có con.

Nếu muốn kéo dài thời gian quan hệ, đâu là cách tốt hơn?

Các chuyên gia cho rằng thay vì dựa vào rượu, nam giới nên tập trung vào những phương pháp an toàn và bền vững hơn như: Tập luyện thể dục thường xuyên. Duy trì cân nặng hợp lý. Ngủ đủ giấc. Kiểm soát căng thẳng. Luyện tập cơ sàn chậu (Kegel). Học kỹ thuật kiểm soát hưng phấn và xuất tinh.

Đây là những biện pháp đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe sinh lý lâu dài.

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