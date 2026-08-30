Uống thuốc cường dương khi còn trẻ: Tưởng tăng bản lĩnh đàn ông, coi chừng tự làm hại chính mình

Khi tuổi 20 đã tìm đến thuốc cường dương

Trong các phòng khám nam khoa, số lượng nam giới trẻ tuổi tìm đến vì lo lắng về khả năng cương cứng hoặc muốn cải thiện “bản lĩnh phòng the” ngày càng nhiều. Đáng chú ý, không ít người hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn tự ý sử dụng thuốc cường dương theo lời quảng cáo trên mạng hoặc truyền miệng từ bạn bè. Thông tin trên VTC News cho hay.

Ảnh minh họa.

Tâm lý phổ biến của nhiều người là muốn quan hệ lâu hơn, mạnh mẽ hơn hoặc tạo ấn tượng với bạn tình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ở độ tuổi 20-30, cơ thể nam giới đang trong giai đoạn sung mãn nhất về mặt sinh lý. Nếu không mắc các bệnh lý đặc biệt, phần lớn nam giới không cần đến bất kỳ loại thuốc hỗ trợ cương dương nào.

Việc lạm dụng thuốc khi cơ thể chưa thực sự cần thiết chẳng khác nào dùng nạng khi đôi chân vẫn khỏe mạnh.

Nguy cơ lệ thuộc tâm lý vào thuốc

Một trong những hậu quả thường gặp nhất là tình trạng lệ thuộc tâm lý.

Ban đầu, nam giới có thể sử dụng thuốc vì tò mò hoặc muốn thử cảm giác mới. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ dần hình thành suy nghĩ rằng nếu không có thuốc sẽ khó đạt được sự cương cứng như mong muốn.

Sự phụ thuộc này khiến nhiều người mất tự tin vào khả năng tự nhiên của cơ thể. Mỗi lần quan hệ đều phải chuẩn bị thuốc trước, nếu không có thuốc sẽ cảm thấy lo lắng, căng thẳng hoặc sợ thất bại.

Theo các chuyên gia nam học, chính áp lực tâm lý này mới là yếu tố có thể dẫn đến rối loạn cương dương thực sự trong tương lai.

Những tác dụng phụ không nên xem nhẹ

Các loại thuốc hỗ trợ cương dương được bác sĩ kê đơn thường chứa hoạt chất có tác dụng làm tăng lưu lượng máu đến dương vật. Khi được sử dụng đúng chỉ định, chúng có thể giúp điều trị hiệu quả rối loạn cương dương.

Tuy nhiên, việc dùng thuốc không đúng cách hoặc lạm dụng kéo dài có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt, nghẹt mũi, tim đập nhanh...

Ở một số trường hợp hiếm gặp, thuốc còn có thể gây cương đau kéo dài nhiều giờ. Đây là tình trạng cấp cứu y khoa vì có nguy cơ làm tổn thương mô cương dương vĩnh viễn nếu không được xử trí kịp thời. Ngôi sao đưa tin.

Nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Một vấn đề đáng lo ngại khác là thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo là thuốc tăng cường sinh lý nam nhưng không rõ nguồn gốc hoặc chứa hormone testosterone ngoại sinh.

Nhiều người sử dụng mà không biết rằng việc bổ sung testosterone từ bên ngoài có thể khiến cơ thể giảm sản xuất testosterone tự nhiên.

Khi tình trạng này kéo dài, tinh hoàn có thể teo nhỏ, số lượng tinh trùng suy giảm và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Đây là lý do các bác sĩ luôn khuyến cáo nam giới không nên tự ý dùng các sản phẩm tăng cường sinh lý được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội hoặc các website không uy tín.

Điều gì thực sự giúp đàn ông duy trì phong độ?

Trên thực tế, phong độ tình dục không đến từ một viên thuốc thần kỳ mà phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới duy trì được đời sống tình dục tốt thường có những thói quen như: Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày. Tập thể dục thường xuyên. Hạn chế thuốc lá và rượu bia. Duy trì cân nặng hợp lý. Kiểm soát căng thẳng. Ăn uống cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng.

Những yếu tố này giúp cơ thể sản xuất testosterone tự nhiên, cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe sinh lý một cách bền vững hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào thuốc.

Khi nào nên đi khám?

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên đến cơ sở y tế chuyên khoa nếu gặp các dấu hiệu như: Khó cương cứng hoặc không duy trì được độ cương trong nhiều lần quan hệ liên tiếp; giảm ham muốn rõ rệt; xuất tinh bất thường; mệt mỏi kéo dài; hoặc đang sử dụng thuốc cường dương thường xuyên mới có thể quan hệ.

Việc thăm khám sẽ giúp xác định nguyên nhân thực sự của vấn đề, từ đó có hướng điều trị phù hợp thay vì tự ý dùng thuốc.

Sự mạnh mẽ của đàn ông không nằm ở việc uống bao nhiêu viên thuốc trước mỗi cuộc yêu, mà nằm ở một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tự tin và khả năng duy trì phong độ tự nhiên theo thời gian. Lạm dụng thuốc cường dương khi còn trẻ không giúp tăng bản lĩnh, ngược lại có thể khiến nhiều người phải trả giá bằng chính sức khỏe sinh lý của mình trong tương lai.

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