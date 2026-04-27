5 lỗi trang phục khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp nơi công sở

Thứ hai, 06:08 27/04/2026 | Thời trang

Không phải cứ mặc đẹp là phù hợp với môi trường công sở. Nhiều lựa chọn tưởng chừng nữ tính nhưng lại vô tình khiến hình ảnh trở nên kém chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến trong cách chọn trang phục công sở mà phái đẹp nên tránh để luôn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch:

Áo ren

Áo ren mang lại vẻ nữ tính, mềm mại, nhưng nếu chọn sai kiểu rất dễ trở nên quá gợi cảm hoặc thiếu tinh tế trong môi trường làm việc.

Những thiết kế ren xuyên thấu, họa tiết dày đặc hoặc ôm sát cơ thể có thể khiến tổng thể trở nên thiếu chuyên nghiệp. Đặc biệt, khi ánh sáng mạnh, lớp ren mỏng càng dễ lộ nội y, gây phản cảm.

5 lỗi trang phục khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp nơi công sở - Ảnh 1.

Thiết kế áo ren không phải lúc nào cũng phù hợp với môi trường công sở, đặc biệt là những kiểu xuyên thấu, ôm sát hoặc họa tiết quá dày

Nếu yêu thích chất liệu này, nên ưu tiên áo có lớp lót kín đáo, họa tiết nhỏ và phom dáng đứng vừa phải. Màu sắc trung tính như trắng, be, đen sẽ giúp chiếc áo ren trở nên thanh lịch hơn, phù hợp với không gian công sở.

Chân váy ngắn

Chân váy ngắn giúp tôn dáng và tạo cảm giác trẻ trung, nhưng nếu quá ngắn sẽ làm mất đi sự nghiêm túc cần có nơi làm việc. Những thiết kế trên gối nhiều hoặc bó sát dễ khiến người mặc rơi vào tình huống thiếu tự tin khi di chuyển, ngồi hoặc làm việc.

Ngoài ra, môi trường công sở thường đòi hỏi sự kín đáo và chỉn chu, nên váy quá ngắn có thể tạo ấn tượng không chuyên nghiệp.

Lựa chọn an toàn là chân váy dài ngang gối hoặc qua gối một chút, dáng chữ A hoặc bút chì, vừa giữ được sự thanh lịch vừa đảm bảo tính tiện dụng.

5 lỗi trang phục khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp nơi công sở - Ảnh 2.

Thiết kế váy phù hợp công sở cần hướng đến sự thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự thoải mái khi làm việc

Váy maxi

Váy maxi thường gắn với phong cách bay bổng, thoải mái, phù hợp đi biển hoặc dạo phố hơn là môi trường công sở.

Thiết kế dài, rộng dễ tạo cảm giác luộm thuộm, đặc biệt khi di chuyển trong không gian làm việc cần sự nhanh nhẹn.

Một số mẫu còn có họa tiết quá nổi bật hoặc chất liệu mỏng, làm giảm tính chuyên nghiệp và sự chỉn chu cần có.

Nếu vẫn yêu thích váy dài, bạn có thể thay thế bằng những thiết kế phù hợp hơn với công sở. Váy midi là lựa chọn an toàn nhờ độ dài vừa phải, dễ di chuyển và giữ được vẻ thanh lịch.

Bên cạnh đó, các dáng váy chữ A giúp tạo sự gọn gàng, váy bút chì mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp, hay váy sơ mi và váy suông tối giản cũng là những gợi ý lý tưởng. Ưu tiên chất liệu đứng phom, ít nhăn, cùng bảng màu trung tính hoặc nhã nhặn sẽ giúp tổng thể trang phục vừa tinh tế, vừa phù hợp với môi trường làm việc.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón là lựa chọn quen thuộc cho sự thoải mái trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, đây lại là item không phù hợp với công sở vì mang tính casual quá cao. Thiết kế hở hoàn toàn phần chân không chỉ thiếu lịch sự mà còn tạo cảm giác xuề xòa, thiếu chỉn chu. Tiếng dép khi di chuyển cũng có thể gây bất tiện trong môi trường làm việc yên tĩnh.

Thay vào đó, bạn có thể chọn sandal quai mảnh, giày búp bê, loafer... vừa thoải mái, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và chuyên nghiệp.

5 lỗi trang phục khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp nơi công sở - Ảnh 3.

Quần short

Quần short mang lại sự trẻ trung, thoáng mát nhưng lại khó phù hợp với môi trường công sở truyền thống. Độ dài ngắn trên đùi và thiết kế mang tính casual khiến item này dễ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc.

Dù một số nơi làm việc sáng tạo có thể linh hoạt hơn, nhưng nhìn chung, short vẫn không phải lựa chọn an toàn. Nếu muốn giữ sự thoải mái trong ngày hè, bạn có thể thay thế bằng quần culottes, quần ống suông hoặc váy midi.

TUỆ ANH
Thời trang - 12 giờ trước

GĐXH - Từ make-up, kiểu tóc đến phụ kiện, mọi thứ đều được Chi Pu tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng bộ trang phục.

Đẹp - 16 giờ trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ tuổi 38 khi diện bikini cắt khoét táo bạo. Cô chăm sóc bản thân với chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, mang đến hình ảnh sexy và tươi mới mỗi mùa hè.

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Người đẹp Mai Bảo Ngọc đã xuất hiện với diện mạo cực cuốn hút và lấy lại dáng nhanh tại sự kiện ra mắt phim "Heo năm móng".

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh Thủy - người đẹp gốc Đà Nẵng - khiến fan sắc đẹp trầm trồ với bộ ảnh xanh pastel, khoe vẻ dịu dàng "nàng thơ".

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng Quách Thu Phương không giới hạn phong cách thời trang theo tuổi tác mà có sự biến hóa đa dạng ở nhiều style khác nhau: sang trọng, kín đáo mà vẫn trẻ trung, bay bổng, điệu đà mà vẫn cá tính, hiện đại.

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách sơ mi xuyên thấu thanh lịch. Khám phá cách mix đồ đầy sáng tạo cùng với những gợi ý thời trang mới nhất.

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn chồng Tây, cô một mình nuôi con nhỏ và tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Điều đặc biệt, nhan sắc của người đẹp ngày càng "lên hương" nhờ giảm cân.

Thời trang - 5 ngày trước

Không còn bị đóng khung trong sự "dễ thương" hay hoài cổ, hoạ tiết chấm bi trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn thời trang và trong các bộ sưu tập của những thương hiệu thời trang lớn.

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai hoàng hậu họ Dương trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" khiến khán giả rất quan tâm. Dù đã ở tuổi trung niên, trải qua vài lần sinh nở nhưng nhan sắc của cô vẫn gây chú ý.

Thời trang - 1 tuần trước

Áo sơ mi – item tưởng chừng quen thuộc trong tủ đồ, đang được "làm mới" mạnh mẽ trong mùa hè 2026 với loạt công thức phối đồ linh hoạt và giàu tính ứng dụng.

GĐXH - Sắc trắng là màu mà chị em nào cũng sở hữu trong tủ đồ của mình. Nhưng để set đồ thêm khí chất, hãy học theo cách của Hồ Ngọc Hà. Chị em từ trẻ đến trung niên đều có thể áp dụng.

Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê

Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê

Thời trang
Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?

Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?

Thời trang

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

