Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Đơn giản nhưng vẫn nổi bật

Năm nay, các thiết kế quần short được biến tấu đa dạng hơn với nhiều phom dáng như: mini shorts, micro shorts, quần dáng suông rộng...

Chất liệu cũng được chú trọng nhằm tăng độ mềm mại và thoáng mát, phổ biến nhất là vải đũi, cotton poplin, linen hay dệt kim mỏng nhẹ. Bên cạnh đó, các họa tiết như sọc kẻ, chấm bi, hiệu ứng loang màu tự nhiên... cũng góp phần khiến item này trở nên nổi bật hơn.

Quần short sắc màu chính là item được nhiều tín đồ thời trang ưu ái lựa chọn để “thổi gió mới” cho tủ đồ ngày nóng

Một trong những cách phối được yêu thích nhất mùa hè năm nay là kết hợp quần short màu sắc với các món đồ tối giản. Đây là công thức an toàn nhưng vẫn đủ thời thượng cho những cô nàng chưa quen mặc đồ quá nổi bật.

Ví dụ, bạn có thể chọn một chiếc quần short vàng bơ hoặc xanh olive đi cùng áo tank top trắng, sơ mi oversized màu kem hoặc áo thun basic. Tổng thể vừa trẻ trung vừa tạo cảm giác dễ chịu, phù hợp để đi dạo phố, du lịch hoặc cafe cuối tuần.

Bên cạnh đó, phong cách color-blocking cũng đang quay trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng những gam màu neon quá chói, xu hướng hiện nay ưu tiên các cặp màu có chiều sâu và mềm mắt hơn.

Một chiếc quần short hồng phấn có thể kết hợp cùng áo xanh táo nhạt, hay quần cam đất đi với áo màu kem để tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa tinh tế.

Ngoài những bản phối năng động thường thấy, cảm hứng pyjama cũng đang trở thành xu hướng nổi bật trong mùa hè năm nay. Những chiếc quần short cotton cạp chun, mang họa tiết kẻ sọc hoặc màu pastel nhẹ khi kết hợp cùng áo sweater oversized hay áo sơ mi rộng sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa thời trang.

Mặc sao cho nổi bật mà vẫn tinh tế?

Dù là một item khá dễ ứng dụng trong mùa hè, quần short màu sắc vẫn đòi hỏi sự tinh tế trong cách lựa chọn và phối đồ để tổng thể không bị rơi vào trạng thái “quá tải” thị giác.

Trước hết, yếu tố quan trọng nhất nằm ở việc chọn màu phù hợp với tông da và phong cách cá nhân. Nếu bạn chưa quen với những gam màu nổi bật, có thể bắt đầu từ các sắc độ nhẹ nhàng và dễ chịu như: xanh pastel, vàng kem, hồng đất, xanh olive... Những tông màu này vừa đủ điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, giúp outfit trông tự nhiên hơn.

Bên cạnh đó, độ dài của quần cũng là yếu tố cần cân nhắc. Các thiết kế micro shorts mang lại vẻ thời thượng và cá tính, nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng phù hợp. Trong môi trường cần sự lịch sự hoặc kín đáo hơn, quần short dáng suông, dài ngang đùi sẽ là lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng trong nhiều tình huống.

Ngoài ra, vì quần short màu sắc đã đóng vai trò là điểm nhấn chính của trang phục, các item đi kèm nên được tiết chế về kiểu dáng lẫn màu sắc để tránh rối mắt. Những lựa chọn basic như: áo thun trắng, sơ mi oversized, áo tank top... luôn mang lại hiệu quả cân bằng tốt, giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn.

Khi biết cách phối hợp khéo léo giữa màu sắc, phom dáng và phụ kiện, quần short tưởng chừng đơn giản lại có thể trở thành điểm nhấn giúp bạn thể hiện rõ cá tính và tinh thần trẻ trung, năng động trong những ngày hè rực nắng.