Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng
Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.
Đơn giản nhưng vẫn nổi bật
Năm nay, các thiết kế quần short được biến tấu đa dạng hơn với nhiều phom dáng như: mini shorts, micro shorts, quần dáng suông rộng...
Chất liệu cũng được chú trọng nhằm tăng độ mềm mại và thoáng mát, phổ biến nhất là vải đũi, cotton poplin, linen hay dệt kim mỏng nhẹ. Bên cạnh đó, các họa tiết như sọc kẻ, chấm bi, hiệu ứng loang màu tự nhiên... cũng góp phần khiến item này trở nên nổi bật hơn.
Một trong những cách phối được yêu thích nhất mùa hè năm nay là kết hợp quần short màu sắc với các món đồ tối giản. Đây là công thức an toàn nhưng vẫn đủ thời thượng cho những cô nàng chưa quen mặc đồ quá nổi bật.
Ví dụ, bạn có thể chọn một chiếc quần short vàng bơ hoặc xanh olive đi cùng áo tank top trắng, sơ mi oversized màu kem hoặc áo thun basic. Tổng thể vừa trẻ trung vừa tạo cảm giác dễ chịu, phù hợp để đi dạo phố, du lịch hoặc cafe cuối tuần.
Bên cạnh đó, phong cách color-blocking cũng đang quay trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng những gam màu neon quá chói, xu hướng hiện nay ưu tiên các cặp màu có chiều sâu và mềm mắt hơn.
Một chiếc quần short hồng phấn có thể kết hợp cùng áo xanh táo nhạt, hay quần cam đất đi với áo màu kem để tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa tinh tế.
Ngoài những bản phối năng động thường thấy, cảm hứng pyjama cũng đang trở thành xu hướng nổi bật trong mùa hè năm nay. Những chiếc quần short cotton cạp chun, mang họa tiết kẻ sọc hoặc màu pastel nhẹ khi kết hợp cùng áo sweater oversized hay áo sơ mi rộng sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa thời trang.
Mặc sao cho nổi bật mà vẫn tinh tế?
Dù là một item khá dễ ứng dụng trong mùa hè, quần short màu sắc vẫn đòi hỏi sự tinh tế trong cách lựa chọn và phối đồ để tổng thể không bị rơi vào trạng thái “quá tải” thị giác.
Trước hết, yếu tố quan trọng nhất nằm ở việc chọn màu phù hợp với tông da và phong cách cá nhân. Nếu bạn chưa quen với những gam màu nổi bật, có thể bắt đầu từ các sắc độ nhẹ nhàng và dễ chịu như: xanh pastel, vàng kem, hồng đất, xanh olive... Những tông màu này vừa đủ điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, giúp outfit trông tự nhiên hơn.
Bên cạnh đó, độ dài của quần cũng là yếu tố cần cân nhắc. Các thiết kế micro shorts mang lại vẻ thời thượng và cá tính, nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng phù hợp. Trong môi trường cần sự lịch sự hoặc kín đáo hơn, quần short dáng suông, dài ngang đùi sẽ là lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng trong nhiều tình huống.
Ngoài ra, vì quần short màu sắc đã đóng vai trò là điểm nhấn chính của trang phục, các item đi kèm nên được tiết chế về kiểu dáng lẫn màu sắc để tránh rối mắt. Những lựa chọn basic như: áo thun trắng, sơ mi oversized, áo tank top... luôn mang lại hiệu quả cân bằng tốt, giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn.
Khi biết cách phối hợp khéo léo giữa màu sắc, phom dáng và phụ kiện, quần short tưởng chừng đơn giản lại có thể trở thành điểm nhấn giúp bạn thể hiện rõ cá tính và tinh thần trẻ trung, năng động trong những ngày hè rực nắng.
Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niênThời trang - 16 giờ trước
GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.
Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳnThời trang - 1 ngày trước
Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.
Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cáchThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân sau khi sinh nở đã giảm được 5kg, bí quyết của cô là gì?
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn QuốcĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân xuất hiện lộng lẫy với bộ trang phục Chanel đắt giá tại show Métiers d’Art 2026 ở Seoul.
Chán màu nail trung tính nhưng ngại sặc sỡ vì quá nổi bật, hãy thử màu vàng bơThời trang - 6 ngày trước
Nail màu vàng bơ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các nàng thử nghiệm thay đổi phong cách. Màu vàng bơ mang đến cảm giác mềm mại và bông xốp như lớp kem trứng trên ly café. Và nó trông tuyệt đẹp trên móng tay, khi bạn sáng tạo thêm những chi tiết 3D nhỏ nhắn, dễ thương.
Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏngThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh sau hơn 4 năm chia tay chồng cũ là thiếu gia Phạm Nghiêm Đức không chỉ có sự nghiệp ngày càng thăng hoa mà còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ chăm chỉ siết cân và giữ dáng.
Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn?Thời trang - 1 tuần trước
Quần ống rộng vẫn là món đồ được mặc nhiều nhất mỗi khi hè đến vì vừa thoải mái vừa dễ che khuyết điểm.
Tủ đồ mùa hè 2026 đang ngập những gam màu dịu mắtThời trang - 1 tuần trước
Nếu trước đây đen, trắng hay beige gần như là lựa chọn an toàn cho mọi outfit, thì 2026 lại là thời điểm những gam màu mềm và dịu mắt được yêu thích trở lại.
Diện bikini nóng bỏng chào hè, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga gây sốt mạng xã hộiThời trang - 2 tuần trước
GĐXH - “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga tiếp tục khiến khán giả nhớ thương bởi gu thời trang đi biển gợi cảm.
Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏngThời trang
GĐXH - Diệp Lâm Anh sau hơn 4 năm chia tay chồng cũ là thiếu gia Phạm Nghiêm Đức không chỉ có sự nghiệp ngày càng thăng hoa mà còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ chăm chỉ siết cân và giữ dáng.