5 lý do tại sao mùa đông cơ thể cần nhiều magiê hơn?

Magiê rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm chức năng cơ và thần kinh, duy trì nhịp tim ổn định, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và tăng cường xương. Khoáng chất này cũng hỗ trợ sản xuất năng lượng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và thúc đẩy giấc ngủ, tâm trạng tốt hơn.

Vào mùa đông , magiê có thể tăng cường sức khỏe bằng cách giảm viêm, hỗ trợ khả năng miễn dịch để chống lại các bệnh theo mùa như rối loạn tâm trạng, rối loạn cảm xúc (SAD), cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đảm bảo hấp thụ đủ magiê giúp bạn duy trì khả năng phục hồi và tràn đầy năng lượng trong những tháng lạnh hơn.

Magiê có thể giúp chống lại trầm cảm, dễ xảy ra trong mùa đông (trầm cảm theo mùa).

Dưới đây là những lý do tại sao cơ thể lại cần nhiều magiê trong mùa đông:

1. Magiê rất quan trọng để giảm căng thẳng, lo âu

Ngày ngắn hơn và ít ánh sáng mặt trời hơn vào mùa đông có thể dẫn đến rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) - một loại trầm cảm . Magiê đóng vai trò sản xuất serotonin, chất dẫn truyền thần kinh thường được gọi là ‘hormon hạnh phúc’ giúp điều chỉnh tâm trạng.

Mức năng lượng thấp thường xảy ra vào mùa đông, magiê giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng bằng cách hỗ trợ sản xuất ATP (adenosine triphosphate). Nếu không có đủ magiê, cơ thể dễ bị mệt mỏi và suy nhược. Magiê có vai trò trong việc cân bằng mức cortisol - hormone căng thẳng - khiến nó trở thành đồng minh mạnh mẽ trong việc kiểm soát những thay đổi tâm trạng và lo lắng do mùa đông gây ra.

Đảm bảo hấp thụ đủ magiê có thể giúp ổn định tâm trạng và cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể trong những tháng có ít ánh sáng hơn trong mùa đông.

2. Magiê có thể bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mùa đông

Magiê rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, giúp các tế bào bạch cầu hoạt động hiệu quả, chống lại nhiễm trùng ; giúp sản xuất kháng thể, thành phần chính trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh.

Vào mùa đông, khi cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng hô hấp khác phổ biến hơn, việc có đủ magiê giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thiếu magiê khiến phản ứng miễn dịch của cơ thể bị suy yếu, dễ bị mắc bệnh. Bằng cách ưu tiên các loại thực phẩm hoặc chất bổ sung giàu magiê, sẽ giúp tăng cường khả năng phòng vệ miễn dịch của cơ thể.

3. Magiê rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch trong mùa đông

Nhiệt độ lạnh hơn vào mùa đông làm co mạch máu, dễ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, tăng huyết áp ... Magiê giúp mở rộng các mạch máu, do đó tăng cường lưu thông máu, giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ nhịp tim khỏe mạnh.

Lượng magiê cao đặc biệt quan trọng đối với những người có vấn đề về tim mạch.

Bổ sung thực phẩm giàu magiê cung cấp đầy đủ khoáng chất này cho cơ thể.

4. Magiê có thể giúp ngủ ngon hơn trong mùa đông

Ánh sáng ban ngày giảm trong mùa đông có thể phá vỡ nhịp sinh học của cơ thể, dẫn đến khó đi vào giấc ngủ, thậm chí là mất ngủ (khi duy trì giấc ngủ). Magiê đóng vai trò trong việc sản xuất melatonin, hormone kiểm soát giấc ngủ; làm dịu hệ thần kinh, giúp bạn dễ dàng thư giãn hơn vào cuối ngày, dễ đi vào giấc ngủ hơn.

5. Bổ sung magiê tốt cho cơ - xương

Thời tiết lạnh có thể khiến cơ co lại và căng cứng, dẫn đến chuột rút và cứng cơ. Magiê giúp thư giãn cơ và hỗ trợ chức năng thần kinh thích hợp. Ăn các loại thực phẩm như rau lá xanh, đậu và hạt giúp xương luôn chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương.

Sức khỏe xương cũng có thể gặp nhiều nguy cơ hơn vào mùa đông, do giảm hoạt động thể chất giảm và thiếu vitamin D (do ít ánh nắng mặt trời). Magiê hỗ trợ hấp thụ canxi, giúp duy trì mật độ xương. Ăn thực phẩm giàu magiê như hạt bí ngô và cá có thể ngăn ngừa co thắt cơ và giúp cơ hoạt động trơn tru trong các hoạt động mùa đông.