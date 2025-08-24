Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểm
GĐXH - Gan nhiễm mỡ diễn tiến âm thầm, nhiều người phát hiện muộn. 8 dấu hiệu này chính là chìa khóa nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe gan.
Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngất ven đường sau khi chơi thể thao, ngừng tim 5 lần tại bệnh việnBệnh thường gặp - 35 phút trước
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường sau khi chơi thể thao. Ngừng tim 5 lần tại bệnh viện may mắn được cứu sống.
Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?Bệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, là một trong những căn bệnh đe dọa sức khỏe con người nghiêm trọng nhất.
Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.
8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.
Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.
Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.
Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.
Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tậtBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.
Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.
6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.
Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm nàyBệnh thường gặp
GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.