Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngất ven đường sau khi chơi thể thao, ngừng tim 5 lần tại bệnh viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã phối hợp điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân nam 45 tuổi sau 5 lần ngừng tim.

Được biết, ngày 7/8/2025, bệnh nhân được người dân đưa đến trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường, sau khi chơi thể thao.

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc triển khai cấp cứu, ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp, cần can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cứu người bệnh.

Trong phòng can thiệp, bệnh nhân liên tục ngừng tim, rung thất, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ và kỹ thuật viên không ngừng nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành. Các bác sĩ nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành. Sau 2 giờ nỗ lực, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho người bệnh.

Mặc dù can thiệp thành công, bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch: rối loạn nhịp còn nặng, có dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp. Bệnh nhân lập tức được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khởi động phác đồ an thần, chống phù não, chống loạn nhịp, chống đông và được theo dõi chặt chẽ. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh, các rối loạn nhịp đã hoàn toàn ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não.

Ngày bệnh nhân xuất viện, niềm vui tràn ngập cả khoa, gia đình và các bác sĩ trao nhau những cái bắt tay, nụ cười. Bản thân bệnh nhân cũng vô cùng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, vẫn kiên quyết giành giật lại sự sống cho bệnh nhân, để một lần nữa anh được tiếp tục sống, được trở về với gia đình.

Cứu sống bệnh nhân sau 5 lần ngừng tuần hoàn là một minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực can thiệp tim mạch và hồi sức cấp cứu ngày càng tiến bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.