Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ bảy, 15:00 23/08/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.

Một cơn đau ngực đột ngột tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thường ngày, bỗng chốc trở thành khởi đầu cho một hành trình sinh tử của người đàn ông 56 tuổi vốn dĩ từng rất khỏe mạnh.

Nhồi máu cơ tim sau nửa tiếng đau tức ngực

Theo lời mẹ bệnh nhân Đ.T.T (56 tuổi, Củ Chi): "Lúc ở nhà, con tôi than đau tức ngực nặng. Chỉ trong vòng nửa tiếng, gia đình tôi liền chở đi cấp cứu", mẹ bệnh nhân nhớ lại.

Được biết, ông Đ.T.T được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và vùng thượng vị. Khi bệnh nhân vào bệnh viện thì ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến BVĐK Xuyên Á điều trị.

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua- Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nên đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng cathlab kiểm tra các mạch máu nuôi tim.

Kết quả chụp mạch cho thấy ông T. bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn và chứa nhiều huyết khối – nguyên nhân khiến dòng máu nuôi tim bị cắt đứt đột ngột. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu.

Trong suốt quá trình can thiệp, ông T. tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, buộc các bác sĩ phải liên tục sốc điện, vừa hồi sức vừa nong stent.

Sau ca can thiệp, ông T. được chuyển vào khoa Hồi Sức Tích Cực trong tình trạng hôn mê sâu, tim yếu, toan hóa, nước tiểu không có, dùng thuốc nâng huyết áp liều cao.

Người bệnh nhồi máu cơ tim có tiền sử hút thuốc lá

ThS. BS. CKII. Trần Tấn Việt – Trưởng khoa Can Thiệp Tim Mạch, BVĐK Xuyên Á chia sẻ: "Bệnh nhân T. có tiền sử tiểu đường, hút nhiều thuốc lá (1gói/ngày), đây có thể là yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim. 

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua- Ảnh 2.

Hình ảnh ekip bác sĩ cùng gia đình bệnh nhân ngày xuất viện. Ảnh: BVCC

Sau can thiệp đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, quá trình điều trị tiếp theo tại khoa Hồi Sức Tích Cực thực sự khá phức tạp, kéo dài đến 12 ngày. Mỗi ngày là một trận chiến duy trì huyết áp, hỗ trợ hô hấp, chống suy đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh. Chúng tôi đã phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, vừa lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt và dùng thuốc vận mạch. 

Có những lúc đội ngũ y bác sĩ và gia đình dường như tuyệt vọng, nghĩ đến việc đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng với sự quyết tâm chiến đấu đến cùng của gia đình, với tinh thần "còn nước còn tát" của ê-kip, điều kỳ diệu đã xảy ra sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. dần tỉnh trở lại."

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, có thể tự vận động, không cần lọc máu, phục hồi toàn bộ trí nhớ. Ông T. được xuất viện trong niềm hân hoan không thể tả của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Nhồi máu cơ tim – bệnh lý đột ngột, không chừa một ai

Trường hợp của ông T. là minh chứng rõ ràng rằng nhồi máu cơ tim không chừa một ai và luôn đến rất đột ngột. Nhiều người dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, mệt mỏi, hồi hộp để rồi phải đối diện với những phút sinh tử.

Qua đó, bác sĩ Việt khuyến cáo những người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc, rối loạn mỡ máu, hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch thì cần khám sức khỏe tim mạch định kỳ và thực hiện lối sống lành mạnh.

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaNgười đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Người đàn ông nhập viện phát hiện phình động mạch chủ từ dấu hiệu đau tức bụng. Trước đó 10 năm, ông từng bị nhồi máu cơ tim, được đặt hai stent mạch vành và tái khám đầy đủ.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Sau 10 năm đột quỵ, người đàn ông bị nhồi máu não tái phát và nguy cơ nhồi máu cơ tim khi có dấu hiệu này

Sau 10 năm đột quỵ, người đàn ông bị nhồi máu não tái phát và nguy cơ nhồi máu cơ tim khi có dấu hiệu này

Nhồi máu cơ tim: Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm để cấp cứu kịp thời

Nhồi máu cơ tim: Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm để cấp cứu kịp thời

Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim

Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim

Cùng chuyên mục

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối...

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Đột quỵ là “kẻ giết người thầm lặng” khiến hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Bác sĩ cảnh báo: Chỉ một phút chủ quan, não bộ có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Người đàn ông 61 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn sống

Người đàn ông 61 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn sống

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì viêm màng não do liên cầu lợn cho biết trước đó có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.

Xem nhiều

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp
6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp
Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bệnh thường gặp
4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!

4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top