Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.
Một cơn đau ngực đột ngột tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thường ngày, bỗng chốc trở thành khởi đầu cho một hành trình sinh tử của người đàn ông 56 tuổi vốn dĩ từng rất khỏe mạnh.
Nhồi máu cơ tim sau nửa tiếng đau tức ngực
Theo lời mẹ bệnh nhân Đ.T.T (56 tuổi, Củ Chi): "Lúc ở nhà, con tôi than đau tức ngực nặng. Chỉ trong vòng nửa tiếng, gia đình tôi liền chở đi cấp cứu", mẹ bệnh nhân nhớ lại.
Được biết, ông Đ.T.T được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và vùng thượng vị. Khi bệnh nhân vào bệnh viện thì ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến BVĐK Xuyên Á điều trị.
Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nên đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng cathlab kiểm tra các mạch máu nuôi tim.
Kết quả chụp mạch cho thấy ông T. bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn và chứa nhiều huyết khối – nguyên nhân khiến dòng máu nuôi tim bị cắt đứt đột ngột. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu.
Trong suốt quá trình can thiệp, ông T. tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, buộc các bác sĩ phải liên tục sốc điện, vừa hồi sức vừa nong stent.
Sau ca can thiệp, ông T. được chuyển vào khoa Hồi Sức Tích Cực trong tình trạng hôn mê sâu, tim yếu, toan hóa, nước tiểu không có, dùng thuốc nâng huyết áp liều cao.
Người bệnh nhồi máu cơ tim có tiền sử hút thuốc lá
ThS. BS. CKII. Trần Tấn Việt – Trưởng khoa Can Thiệp Tim Mạch, BVĐK Xuyên Á chia sẻ: "Bệnh nhân T. có tiền sử tiểu đường, hút nhiều thuốc lá (1gói/ngày), đây có thể là yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim.
Sau can thiệp đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, quá trình điều trị tiếp theo tại khoa Hồi Sức Tích Cực thực sự khá phức tạp, kéo dài đến 12 ngày. Mỗi ngày là một trận chiến duy trì huyết áp, hỗ trợ hô hấp, chống suy đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh. Chúng tôi đã phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, vừa lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt và dùng thuốc vận mạch.
Có những lúc đội ngũ y bác sĩ và gia đình dường như tuyệt vọng, nghĩ đến việc đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng với sự quyết tâm chiến đấu đến cùng của gia đình, với tinh thần "còn nước còn tát" của ê-kip, điều kỳ diệu đã xảy ra sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. dần tỉnh trở lại."
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, có thể tự vận động, không cần lọc máu, phục hồi toàn bộ trí nhớ. Ông T. được xuất viện trong niềm hân hoan không thể tả của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Nhồi máu cơ tim – bệnh lý đột ngột, không chừa một ai
Trường hợp của ông T. là minh chứng rõ ràng rằng nhồi máu cơ tim không chừa một ai và luôn đến rất đột ngột. Nhiều người dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, mệt mỏi, hồi hộp để rồi phải đối diện với những phút sinh tử.
Qua đó, bác sĩ Việt khuyến cáo những người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc, rối loạn mỡ máu, hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch thì cần khám sức khỏe tim mạch định kỳ và thực hiện lối sống lành mạnh.
