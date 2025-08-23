Mới nhất
8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

Thứ bảy, 07:02 23/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn - Ảnh 1.

Nhiều người bỏ qua các biểu hiện như mờ mắt, tê bì tay chân hay đi tiểu nhiều lần, để rồi phát hiện tiểu đường khi bệnh đã nặng.

Cảnh báo đỏ: 8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn - Ảnh 2.Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

GĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.

Cảnh báo đỏ: 8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn - Ảnh 3.Uống nước đường hàng ngày để 'giải độc' tiểu đường, người phụ nữ 60 tuổi nhận cái kết 'đắng'

GĐXH - Theo các bác sĩ, với người mắc đái tháo đường, việc nạp thêm đường vào cơ thể khi đã mất kiểm soát chuyển hóa có thể đẩy người bệnh vào tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu, một biến chứng cấp tính, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Cảnh báo đỏ: 8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn - Ảnh 4.Thông tin cần biết về biến chứng mắt ở người tiểu đường

70% bệnh nhân tiểu đường lâu năm có thể mắc các biến chứng mắt nếu không kiểm soát được chỉ số đường huyết hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về biến chứng này, đọc ngay bài viết sau.

 

Bảo An
