8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

Nhiều người bỏ qua các biểu hiện như mờ mắt, tê bì tay chân hay đi tiểu nhiều lần, để rồi phát hiện tiểu đường khi bệnh đã nặng.

Uống nước đường hàng ngày để 'giải độc' tiểu đường, người phụ nữ 60 tuổi nhận cái kết 'đắng' GĐXH - Theo các bác sĩ, với người mắc đái tháo đường, việc nạp thêm đường vào cơ thể khi đã mất kiểm soát chuyển hóa có thể đẩy người bệnh vào tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu, một biến chứng cấp tính, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.