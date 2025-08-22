Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận người bệnh N.V.C (47 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, bụng chướng nhiều… và được chẩn đoán viêm tụy cấp.
Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống rượu mỗi ngày từ 300-500ml.
Cảnh báo nguy cơ viêm tụy cấp do lạm dụng rượu bia
Sau khi bác sĩ tiến hành thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy tuyến tụy to, có thâm nhiễm viêm, chỉ số men Amylase vượt ngưỡng rất cao. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và xác định người bệnh mắc viêm tụy cấp, chỉ định đặt sonde dạ dày và đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm.
Sau 4 ngày điều trị tích cực bằng truyền dịch, dùng kháng sinh, các thuốc hỗ trợ, tình trạng người bệnh đã ổn định, đỡ đau bụng và có thể ăn uống trở lại.
Bác sĩ Hà Thế Linh – người điều trị trực tiếp cho người bệnh N.V.C cho biết: "Viêm tụy cấp là bệnh lý rất nguy hiểm, nguyên nhân thường gặp là lạm dụng rượu bia, tăng mỡ máu, sỏi đường mật, tắc nghẽn đường mật… và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Trường hợp của người bệnh N.V.C may mắn nhập viện sớm, nếu chậm trễ có thể dẫn tới suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao."
Cảnh báo viêm tụy cấp - ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Theo chia sẻ của gia đình, người bệnh N.V.C là thợ xây. Từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày. Việc sử dụng rượu, bia lâu dài là yếu tố nguy cơ lớn gây viêm tụy cấp.
Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa việc uống rượu, bia để bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi sau khi sử dụng rượu, bia,… cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Viêm tụy cấp nếu phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả, nhưng nếu để muộn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
