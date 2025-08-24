Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?
GĐXH - Nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, là một trong những căn bệnh đe dọa sức khỏe con người nghiêm trọng nhất.
Theo số liệu của The Lancet, cứ mỗi 12 giây tại Trung Quốc lại có một người bị nhồi máu não, và cứ 21 giây lại có một người qua đời vì căn bệnh này.
Bên cạnh đó, tỷ lệ tái phát của nhồi máu não cũng rất cao. Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ tái phát hàng năm lên tới 25%. Việc điều trị lâm sàng chỉ giúp các triệu chứng biến mất, nhưng sự xuất hiện của nhồi máu não liên quan đến nhiều yếu tố. Nếu sau khi xuất viện mà không duy trì thói quen sinh hoạt tốt và tích cực dùng thuốc, việc tái phát chỉ là vấn đề thời gian.
Mặc dù nhồi máu não thường xảy ra đột ngột, nhưng nó luôn có những dấu hiệu báo trước. Hằng ngày, bạn cần chú ý đến biểu hiện của cơ thể, và nếu thấy những dấu hiệu sau, nhất định phải cảnh giác.
Các triệu chứng của nhồi máu não chủ yếu bao gồm:
Chân tay tê liệt hoặc yếu: Thường xảy ra ở một bên cơ thể, có thể kèm theo tê bì mặt.
Méo miệng, nói ngọng: Các cơ mặt bị yếu, dẫn đến miệng bị lệch.
Rối loạn ngôn ngữ: Khó nói rõ ràng hoặc khó hiểu lời nói của người khác. Vấn đề về thị lực: Mất thị lực hoặc mờ mắt ở một hoặc cả hai bên.
Chóng mặt và đau đầu: Có thể kèm theo buồn nôn và nôn mửa.
Rối loạn ý thức: Bao gồm lơ mơ, hôn mê. Dáng đi không vững: Đi lại khó khăn, dễ bị ngã.
Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào ở trên, bạn nên đi khám ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Nguy cơ nhồi máu não cao: 3 loại gia vị là "đồng phạm" mà bạn không nên lạm dụng
Quá nhiều muối
Ăn quá nhiều muối là một trong những yếu tố nguy hiểm hàng đầu gây nhồi máu não. Lượng ion natri dư thừa trong muối sẽ phá vỡ áp suất thẩm thấu của tế bào nội mạc mạch máu, làm tăng sự tích tụ của tiểu cầu và các tạp chất, dẫn đến huyết áp cao và làm tắc nghẽn mạch máu nghiêm trọng hơn.
Quá nhiều dầu mỡ
Ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ sẽ khiến cơ thể hấp thụ nhiều chất béo không lành mạnh, làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch, đây đều là những yếu tố gây nhồi máu não.
Quá nhiều đường
Cơ thể chỉ cần một lượng đường nhất định. Ăn quá nhiều đường sẽ biến thành chất béo, làm tăng lượng tạp chất trong máu, khiến máu trở nên đặc hơn và làm tăng khả năng bị nhồi máu não.
Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này
Chế độ ăn uống lành mạnh
Họ ăn uống điều độ, thích ăn rau củ và trái cây tươi, ít ăn đồ chiên rán, đồ ướp muối và đồ nướng. Lượng muối nạp vào cơ thể mỗi ngày không quá 5 gram.
Họ ăn uống thanh đạm, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như cần tây, cám yến mạch để giúp giảm cholesterol. Họ cũng uống nhiều nước ấm để thúc đẩy tuần hoàn máu.
Tập thể dục vừa phải
Kiên trì tập luyện, mỗi tuần ít nhất 150 phút tập thể dục nhịp điệu với cường độ vừa phải.
Vận động tay nhiều: Các bài tập ngón tay có thể kích thích vỏ não, giúp phòng ngừa nhồi máu não và sa sút trí tuệ.
Vận động chân nhiều: Duy trì các bài tập thể dục nhịp điệu như nhảy thể dục thẩm mỹ, chạy bộ chậm, leo cầu thang và đạp xe để tăng cường chức năng tim phổi và cải thiện tuần hoàn máu.
Vận động trí óc và lời nói: Giao tiếp và suy nghĩ giúp rèn luyện trí não.
Thói quen sinh hoạt đều đặn
Giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm, ít thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc để não bộ được nghỉ ngơi đầy đủ, giúp phòng ngừa nhồi máu não.
Tránh hút thuốc
Hút thuốc là một yếu tố nguy cơ độc lập của nhồi máu não. Nicotine trong thuốc lá làm trầm trọng thêm xơ cứng động mạch, tạo ra huyết khối và gây tắc nghẽn mạch máu.
Kiểm soát cân nặng
Béo phì là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh mãn tính, vì vậy cần duy trì cân nặng hợp lý để tránh béo phì.
Quản lý bệnh mãn tính
Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, cần tích cực quản lý và kiểm soát bệnh, uống thuốc đúng giờ và tái khám định kỳ.
