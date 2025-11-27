5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào
Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.
Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha mẹ kinh doanh nhỏ ở quê, từ lúc lên Hà Nội học đại học, tôi đã quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để mua nhà, ổn định cuộc sống nơi thành phố; nhà của cha mẹ sẽ cho đứa em trai kém 5 tuổi.
Lấy xong tấm bằng kỹ sư xây dựng vào năm 2018, tôi theo lời giới thiệu của thầy đi làm tại Lào để lấy kinh nghiệm.
Đầu năm 2020, tôi có cơ hội sang Nhật Bản xuất khẩu lao động và tin đây là cơ hội giúp mình đổi đời. Chỉ cần cố gắng mấy năm, với lương kỹ sư, tôi chắc chắn mình có thể tiết kiệm được một khoản kha khá để mua nhà.
Thực tế cho thấy tôi đúng. Với cường độ làm việc cao và các buổi tăng ca, thu nhập mỗi tháng của tôi không phải ít. Tho đề nghị của bố mẹ, mỗi lần có lương, tôi gửi gần hết về cho họ giữ, chỉ để lại một phần nhỏ đủ chi tiêu cá nhân. Vì tiết kiệm, tôi chỉ dám mua đồ giảm giá 30% - 50%, mong sớm được về nước hoàn thành giấc mộng mua nhà Hà Nội.
Đầu năm 2025, tôi nhẩm tính mình đã tiết kiệm được gần 2,5 tỷ đồng. Hết visa 5 năm, công ty muốn giữ tôi lại vì là lao động có tay nghề. Tôi quyết định về nước thăm nhà trong 1 tháng trước khi tính toán hành trình trong tương lai.
Trong bữa cơm gia đình, tôi hỏi mẹ về khoản tiền tiết kiệm được, muốn bà đưa lại cho tôi để tính toán kinh doanh, đầu tư. Bà hỏi lại: "Tiền gì cơ?" .
Tôi nói: "Tiền con gửi về cho mẹ mấy năm nay". Mẹ im lặng một lúc rồi trả lời: "Tiền con gửi mẹ còn đồng nào đâu mà lấy. Mẹ mua sắm đồ dùng trong nhà với cho em trai con đi học hết rồi".
Hỏi thêm, tôi mới biết số tiền mình gửi về nhờ mẹ giữ giúp đã được dùng để sắm sửa trong gia đình và cho em trai. Cha tôi có tính ham vui. Ông dính vào thú chơi câu cá vài năm nay, thường đàn đúm bạn bè làng trên xóm dưới. Bố mẹ thôi làm việc, sống bằng tiền tôi gửi.
Đáng giận hơn, em trai tôi học xong thì ở nhà được cha mẹ lo tất, ăn không ngồi rồi. Bố mẹ bỏ nhiều tiền ra "chạy" cho em có công việc tốt nhưng nó nhanh chóng bỏ. Nó không làm ra tiền nhưng lại tiêu xài phung phí, không chút đắn đo.
Tôi gần như suy sụp hoàn toàn khi biết chuyện, phát ốm mất mấy hôm, không còn động lực làm việc kiếm tiền, tích lũy lại từ đầu cho bản thân. Thời gian ở Việt Nam, tôi ốm đến gầy người nhưng vẫn phải tự trả tiền viện phí.
Rồi tôi tự an ủi, đằng nào tiền mất cũng đã mất. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, tôi coi số tiền đó là để báo hiếu, và thực hiện trách nhiệm làm anh, vậy cũng coi như đã hết lòng với em rồi.
Trở lại Nhật Bản để làm lại từ đầu, tôi có thêm bài học cho cuộc đời của mình. Là người trưởng thành thì nên tự quản lý tiền bạc, như vậy mới đảm bảo những mục tiêu lớn như mua nhà, lập nghiệp, hay đầu tư. Tiền gửi cho cha mẹ là khoản để phụng dưỡng họ.
Nhiều người con trai như tôi trước đây, coi việc đưa bố mẹ giữ hết thu nhập là bình thường, nghĩ không tin bố mẹ mình thì tin ai, nhất là khi bố mẹ đề nghị, nếu từ chối sẽ khiến bố mẹ tổn thương vì không được con cái tin tưởng.
Nếu không vượt qua lấn cấn này về tâm lý, hệ lụy có thể xảy ra khi số tiền mồ hôi nước mắt của nhiều năm tan thành mây khói, nhất là khi có ông bố bà mẹ thiên vị hoặc không suy nghĩ xa cho tương lai con mình.
Sau khi trở lại con đường xuất khẩu lao động, tôi báo với gia đình rằng hằng tháng sẽ chỉ gửi một khoản phụng dưỡng bố mẹ, rằng em trai sẽ phải tự lo chứ tôi không "bao" nữa. Bố mẹ giận lắm, mắng tôi rất nặng lời, con đưa họ hàng ra gây sức ép, nhưng tôi mặc kệ, vì bản thân đã gần 30 tuổi vẫn tay trắng, tôi phải tập trung lo cho cuộc đời mình. Nếu tôi không đứng vững được, sau này khi bố mẹ già yếu, tôi làm sao lo tốt cho họ?
Tình thế khó xử, tôi không biết phải ăn nói với bạn thân thế nào về chiếc phong bì phúng viếng bị rút lõi.
Sau đêm mặn nồng, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn dài của chồng cũ. Dòng tin nhắn ấy khiến tôi cười trong nước mắt.
Sau khi tham dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi, bố mẹ rất bức xúc, khuyên tôi suy nghĩ lại việc kết hôn. Chính tôi cũng bị sốc khi chứng kiến sự việc diễn ra tại nhà anh.
Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.
GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.
Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.
GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.
GĐXH - Gặp lại đồng nghiệp cũ sau 20 năm, tôi mới nhận ra rằng thành công đi kèm những đánh đổi không ngờ.
GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.
Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ giàu có chia đất không phải chuyện lạ nhưng ngay cả thông gia "cũng có phần" thì chưa từng thấy, thậm chí chẳng ai tin điều này là thật.
GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?