5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

Thứ hai, 19:38 24/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Khám phá 5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng đầy ẩn ý, giúp nhà tuyển dụng đánh giá tầm nhìn, EQ và khả năng sáng tạo của bạn. Bạn trả lời được bao nhiêu?

Trong thế giới tuyển dụng, không phải lúc nào câu hỏi phỏng vấn cũng gói gọn trong những kỹ năng chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc.

Đôi khi, nhà tuyển dụng muốn biết bạn có khả năng suy nghĩ sáng tạo, linh hoạt và có EQ cao đến mức nào.

Chính vì vậy, nhiều giám đốc điều hành nổi tiếng thường đưa ra những câu hỏi kỳ quặc, tưởng chừng vô lý, nhưng lại tiết lộ rất nhiều về ứng viên.

Dưới đây là 5 câu hỏi phỏng vấn kỳ lạ, mà cách bạn trả lời sẽ phản ánh tầm nhìn và trí tuệ cảm xúc của bạn.

1. "Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn kỳ lạ đến mức nào?"

Tony Hsieh, cựu Giám đốc điều hành của Zappos, từng chia sẻ rằng một trong những giá trị cốt lõi của công ty là "tạo ra niềm vui và một chút kỳ lạ".

Khi phỏng vấn ứng viên, ông thường hỏi: "Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn kỳ lạ đến mức nào?"

Điều quan trọng không phải con số bạn chọn mà là cách bạn giải thích lý do. Tuy nhiên, nếu "bạn là số 1, có lẽ bạn hơi quá bảo thủ đối với văn hóa Zappos," anh nói. "Nếu bạn là số 10, bạn có thể hơi quá đối với chúng tôi."

Có thể hiểu là nếu bạn là 1, bạn sẽ không biết tại sao những điều tồi tệ xảy ra với mình (và có thể đổ lỗi cho người khác rất nhiều). Còn nếu bạn là 10, bạn không hiểu tại sao những điều tốt đẹp dường như luôn xảy ra với mình (và có lẽ là người thiếu tự tin).

Một câu trả lời khéo léo có thể chứng tỏ bạn hiểu chính mình, biết cân bằng giữa khác biệt và khả năng hòa nhập.

5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người - Ảnh 1.

Một câu trả lời khéo léo có thể chứng tỏ bạn hiểu chính mình, biết cân bằng giữa khác biệt và khả năng hòa nhập. Ảnh minh họa

2. "Trang phục cuối cùng bạn mặc là gì?"

Câu hỏi này nghe có vẻ đơn giản, nhưng David Gilboa – đồng sáng lập Warby Parker – nhấn mạnh rằng điều quan trọng là lý do bạn chọn trang phục đó. Công ty muốn tìm những người có khả năng tạo niềm vui và sự hài hước trong công việc, bởi họ tin rằng văn hóa tích cực mới giúp nhân viên thành công.

Một ứng viên có thể kỹ năng xuất sắc, nhưng nếu không phù hợp với văn hóa công ty, họ cũng khó phát triển lâu dài.

3. "Nếu bạn là một con vật, bạn sẽ là con vật nào?"

Stormy Simon, Chủ tịch Overstock, cho rằng câu hỏi này giúp hiểu rõ tính cách ứng viên. Không chỉ là sở thích với một loài vật, mà quan trọng là lý do bạn chọn nó.

Một con vật có thể phản ánh những đặc điểm cá nhân độc đáo, những điểm mạnh hay phong cách làm việc của bạn.

Một câu trả lời ấn tượng là khi bạn lựa chọn con vật thể hiện rõ sự khác biệt nhưng vẫn có liên hệ với tính cách thực sự của mình.

4. "Bạn muốn trở thành ai khi lớn lên?"

Câu hỏi tưởng chừng dành cho trẻ con lại là thước đo thông minh cho người lớn.

Stewart Butterfield – đồng sáng lập Flickr và CEO của Slack – cho rằng câu trả lời hay thường phản ánh khát vọng phát triển bản thân, những lĩnh vực bạn muốn khám phá và những điều bạn chưa có cơ hội trải nghiệm.

Ngược lại, câu trả lời quá ngắn hoặc sáo rỗng sẽ khó gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

5. "Bạn sẽ làm gì trong trường hợp tận thế zombie?"

Tại Capriotti's Sandwich Shop (Nevada, Mỹ), mọi nhân viên tương lai đều phải đối mặt với câu hỏi này.

Nghe có vẻ hài hước, nhưng mục đích là để quan sát cách ứng viên suy nghĩ khi chưa chuẩn bị trước, xác định ưu tiên và đánh giá tinh thần ứng biến.

Qua câu hỏi tưởng đùa này, nhà tuyển dụng muốn tìm ra con người thật của bạn, điều gì quan trọng với bạn, cách bạn xử lý tình huống bất ngờ, và mức độ phù hợp với văn hóa công ty.

5 câu hỏi kỳ lạ giúp đánh giá khả năng tư duy và EQ của bạn

Những câu hỏi kỳ quặc này không chỉ thử thách trí thông minh mà còn là cách để nhà tuyển dụng đánh giá EQ, tầm nhìn và khả năng sáng tạo của bạn.

Trả lời thông minh, khéo léo và có chiều sâu sẽ khiến bạn nổi bật giữa hàng trăm ứng viên khác.

Gặp lại bạn trai cũ đã "đá" từ 6 năm trước phỏng vấn tuyển dụng và cái kếtGặp lại bạn trai cũ đã 'đá' từ 6 năm trước phỏng vấn tuyển dụng và cái kết

GĐXH - Buổi phỏng vấn tuyển dụng trở thành trải nghiệm khó quên trong cuộc đời cô...

Tường Vy (t/h)
Top