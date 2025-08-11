Học cách sống của người giàu: 5 nguyên tắc để giữ tiền trong túi

Nhiều người giàu thực sự lại sống giản dị, kỷ luật và biết "dự toán" từng bước cho tương lai.

Hai tác giả Thomas J. Stanley và William D. Danko, người đã viết cuốn sách "The Millionaire Next Door" (Triệu phú nhà bên), đã chỉ ra những điều hoàn toàn ngược lại.

Rất nhiều người giàu thực sự ở Mỹ không thích phô trương sự giàu có của họ. Thậm chí, bạn còn không thể nhận ra họ giàu tới mức nào nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài và những gì họ thể hiện ra.

Những người giàu thực sự không ủng hộ lối sống xa hoa, chỉ biết lãng phí tiền của. Khi họ mua những vật phẩm xa xỉ như đồng hồ, xe sang, biệt thự… đó là vì họ biết rõ rằng, những tài sản này sẽ không mất đi giá trị của mình theo thời gian. Thậm chí, một số còn tăng giá nhanh chóng và trở thành một vụ đầu tư "ăn tiền" cho chủ sở hữu.

Người giàu thực sự biết cách dự toán cho tài chính và cuộc sống của mình. Ảnh minh họa

Cùng một sự việc, nếu nhìn từ những vài khía cạnh khác nhau sẽ đem tới những ý nghĩa khác nhau. Khi đã thay đổi góc độ, bạn sẽ nhận ra, người giàu có thể là nhóm người biết dự toán nhất.

Dưới đây là 5 bí quyết khiến họ duy trì sự giàu có bền vững.

1. Người giàu sống thấp hơn khả năng kiếm tiền của mình

Theo nghiên cứu của Thomas J. Stanley và William D. Danko phần lớn người giàu không chi tiêu ồn ào như nhiều người tưởng tượng.

Khoảng 2/3 triệu phú chỉ giữ mức chi tiêu ở tầm gia đình trung lưu. Đồng hồ của họ có thể chỉ 235 USD, giày khoảng 200 USD.

Họ ưu tiên sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh để giảm chi phí y tế và giữ nguồn tiền rảnh rỗi cho đầu tư.

2. Phân bổ thời gian, sức lực và tiền bạc thông minh

Người giàu không mất hàng giờ săn giá rẻ. Họ thuê cố vấn tài chính để có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư tối ưu.

Mấu chốt không phải tiết kiệm từng đồng, mà là biết ngưỡng chi tiêu hợp lý, rồi tập trung thời gian vào những việc sinh lời lớn hơn.

3. Tự do tài chính không đồng nghĩa với xa hoa

Người giàu thực sự hiểu rằng quần áo hàng hiệu hay bể bơi trong nhà không quyết định giá trị tài chính lâu dài.

Nhiều người trong số họ từng trải qua khó khăn, và chính áp lực đó thúc đẩy họ tìm cách xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Người giàu không chỉ biết sống hưởng thụ, tiêu xài tùy ý như bạn nghĩ. Ảnh minh họa

4. Thành thạo và kiên trì trong công việc

Họ giàu lên nhờ năng lực và sự bền bỉ. Công việc của họ không nhất thiết phải kinh doanh lớn, mà có thể là những ngành nghề có tiềm năng như luật, tài chính, bất động sản. Quan trọng là hiệu suất làm việc và khả năng tạo giá trị.

5. Chọn đúng định hướng, đánh trúng nhu cầu xã hội

Người giàu không chỉ chăm chỉ mà còn khôn ngoan chọn nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu thị trường.

Khi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đáp ứng đúng "cơn khát" của xã hội, tiền sẽ tự tìm đến.

Người giàu không tiêu hoang

Người giàu không phải lúc nào cũng tiêu hoang. Họ quản lý tài chính chặt chẽ, biết "dự toán" cả trong chi tiêu lẫn lối sống.

Bắt đầu học cách dự toán như họ, bạn có thể chưa trở thành triệu phú ngay, nhưng sẽ tiến gần hơn tới sự tự do tài chính và cuộc sống bạn mong muốn.

Làm bảo mẫu cho người giàu 10 năm, tôi ngộ ra 3 điểm then chốt khiến họ nghỉ hưu hạnh phúc hơn người thường GĐXH - Làm việc trong nhiều gia đình suốt hơn một thập kỷ, tôi nhận ra một điều rõ ràng: Người giàu và người thường cũng cùng về già, nhưng cách họ "nghỉ hưu" lại rất khác.

Theo businessweekly