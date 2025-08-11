Học cách sống của người giàu: 5 nguyên tắc để giữ tiền trong túi
GĐXH - Bạn nghĩ người giàu luôn sống trong biệt thự, đổi siêu xe như thay áo và tiêu xài chẳng cần nhìn giá? Sự thật có thể khiến bạn bất ngờ.
Nhiều người giàu thực sự lại sống giản dị, kỷ luật và biết "dự toán" từng bước cho tương lai.
Hai tác giả Thomas J. Stanley và William D. Danko, người đã viết cuốn sách "The Millionaire Next Door" (Triệu phú nhà bên), đã chỉ ra những điều hoàn toàn ngược lại.
Rất nhiều người giàu thực sự ở Mỹ không thích phô trương sự giàu có của họ. Thậm chí, bạn còn không thể nhận ra họ giàu tới mức nào nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài và những gì họ thể hiện ra.
Những người giàu thực sự không ủng hộ lối sống xa hoa, chỉ biết lãng phí tiền của. Khi họ mua những vật phẩm xa xỉ như đồng hồ, xe sang, biệt thự… đó là vì họ biết rõ rằng, những tài sản này sẽ không mất đi giá trị của mình theo thời gian. Thậm chí, một số còn tăng giá nhanh chóng và trở thành một vụ đầu tư "ăn tiền" cho chủ sở hữu.
Cùng một sự việc, nếu nhìn từ những vài khía cạnh khác nhau sẽ đem tới những ý nghĩa khác nhau. Khi đã thay đổi góc độ, bạn sẽ nhận ra, người giàu có thể là nhóm người biết dự toán nhất.
Dưới đây là 5 bí quyết khiến họ duy trì sự giàu có bền vững.
1. Người giàu sống thấp hơn khả năng kiếm tiền của mình
Theo nghiên cứu của Thomas J. Stanley và William D. Danko phần lớn người giàu không chi tiêu ồn ào như nhiều người tưởng tượng.
Khoảng 2/3 triệu phú chỉ giữ mức chi tiêu ở tầm gia đình trung lưu. Đồng hồ của họ có thể chỉ 235 USD, giày khoảng 200 USD.
Họ ưu tiên sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh để giảm chi phí y tế và giữ nguồn tiền rảnh rỗi cho đầu tư.
2. Phân bổ thời gian, sức lực và tiền bạc thông minh
Người giàu không mất hàng giờ săn giá rẻ. Họ thuê cố vấn tài chính để có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư tối ưu.
Mấu chốt không phải tiết kiệm từng đồng, mà là biết ngưỡng chi tiêu hợp lý, rồi tập trung thời gian vào những việc sinh lời lớn hơn.
3. Tự do tài chính không đồng nghĩa với xa hoa
Người giàu thực sự hiểu rằng quần áo hàng hiệu hay bể bơi trong nhà không quyết định giá trị tài chính lâu dài.
Nhiều người trong số họ từng trải qua khó khăn, và chính áp lực đó thúc đẩy họ tìm cách xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.
4. Thành thạo và kiên trì trong công việc
Họ giàu lên nhờ năng lực và sự bền bỉ. Công việc của họ không nhất thiết phải kinh doanh lớn, mà có thể là những ngành nghề có tiềm năng như luật, tài chính, bất động sản. Quan trọng là hiệu suất làm việc và khả năng tạo giá trị.
5. Chọn đúng định hướng, đánh trúng nhu cầu xã hội
Người giàu không chỉ chăm chỉ mà còn khôn ngoan chọn nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu thị trường.
Khi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đáp ứng đúng "cơn khát" của xã hội, tiền sẽ tự tìm đến.
Người giàu không tiêu hoang
Người giàu không phải lúc nào cũng tiêu hoang. Họ quản lý tài chính chặt chẽ, biết "dự toán" cả trong chi tiêu lẫn lối sống.
Bắt đầu học cách dự toán như họ, bạn có thể chưa trở thành triệu phú ngay, nhưng sẽ tiến gần hơn tới sự tự do tài chính và cuộc sống bạn mong muốn.
Theo businessweekly
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.
Chòm sao giỏi ngụy trang: Khi bề ngoài đánh lừa mọi ánh nhìnGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Trong thế giới 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sở hữu khả năng "ngụy trang" cảm xúc đến mức khó ai nhận ra bản chất thật.
Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêmChuyện vợ chồng - 9 giờ trước
Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.
Cô gái từ chối phụng dưỡng vì cha mẹ thiên vị con trai, tòa yêu cầu cưỡng chếGia đình - 21 giờ trước
Cho rằng chỉ anh trai được hưởng mọi ưu ái mới phải nuôi cha mẹ già, cô Trương kiên quyết cự tuyệt việc đóng tiền phụng dưỡng, khiến tòa án phải yêu cầu cưỡng chế.
9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nàoNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. 9 kỹ năng sống dưới đây sẽ giúp con biết tự chăm sóc bản thân, ứng phó thông minh trước thử thách và sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào.
Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tình yêu, mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Có những con giáp khi đã trao tim thì chỉ muốn ở bên người mình yêu 24/7.
4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệpGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trên hành trình chinh phục thành công đầy chông gai và thử thách, những cung hoàng đạo này là người bạn đồng hành không chỉ hỗ trợ bạn về công việc mà còn truyền cho bạn động lực, sự tự tin và tinh thần chiến đấu.
Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổiGia đình - 1 ngày trước
Người chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.
'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'Gia đình - 1 ngày trước
Chuyện một chàng trai cảm kích vì cán bộ xã giúp anh thoát khỏi cái tên "Thù Hận" khơi cuộc thảo luận của cư dân mạng về chuyện đặt tên có ý nghĩa tiêu cực cho con.
Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡngGia đình - 1 ngày trước
Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.
Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡngGia đình
Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.