Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Tôi yêu vợ mình từ những năm học cấp 3. Cô ấy học giỏi, xinh xắn và luôn là tâm điểm của đám đông trong khi tôi lại rất bình thường nên chỉ dám yêu thầm. Cô ấy khi đó không mảy may để ý đến tôi.

Cả hai ra Hà Nội học đại học và đi làm, nhưng mỗi khi nghĩ đến cô ấy tôi vẫn cảm thấy xốn xang.

Tôi cũng có vài mối quan hệ nhưng chẳng mối nào đi đến đâu, không phải vì các cô gái kia không tốt mà vì trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng của người cũ.

Tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của cô ấy qua bạn bè, qua mạng xã hội, biết cô ấy yêu ai, buồn vui thế nào nhưng chưa đủ tự tin để theo đuổi cô ấy.

Cho đến khi cô ấy chia tay bạn trai sau một mối tình vài năm đầy nước mắt. Khi biết tin, tôi không do dự mà đã đến bên cô ấy an ủi, đưa cô ấy đi chơi để quên đi nỗi buồn.

Có lẽ lúc yếu lòng nhất, cô ấy đã nhận ra tình cảm của tôi. Sau nửa năm, chúng tôi quyết định kết hôn.

Kết quả xét nghiệm ADN làm tôi gục ngã, đứa trẻ tôi yêu thương, chăm sóc suốt gần 5 năm trời không phải là con ruột của tôi (ảnh minh họa)

5 năm sống chung, tôi thực sự hạnh phúc vì lấy được người mình yêu và vợ cũng là người phụ nữ biết vun vén gia đình, chăm sóc con cái chu đáo. Đứa con mà chúng tôi có với nhau chính là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Tôi yêu con vô điều kiện, coi đó là động lực để cố gắng mỗi ngày.

Cho đến một buổi tối gần đây, khi tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn lạ trong điện thoại của vợ. Người gửi là người yêu cũ của cô ấy. Ban đầu, tôi chỉ tò mò, nhưng càng đọc, tôi càng choáng váng.

Người yêu cũ nói rằng đứa con mà tôi hết mực yêu thương là con của anh ta, anh ta không thể bỏ rơi máu mủ của mình và muốn gặp đứa trẻ.

Tôi không tin đó là sự thật nhưng trong lòng cũng bán tín bán nghi. Tôi không dám hỏi vợ, sợ mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhưng sự nghi ngờ cứ lớn dần, dằn vặt tôi mỗi ngày. Cuối cùng, tôi quyết định bí mật làm xét nghiệm ADN.

Kết quả như một đòn chí mạng làm tôi gục ngã, đứa trẻ tôi yêu thương, chăm sóc suốt gần 5 năm trời không phải là con ruột của tôi. Khi tôi đưa kết quả, vợ tôi chết lặng. Cô ấy khóc và thú nhận tất cả. Trước ngày cưới, người yêu cũ có hẹn gặp để nói lời chia tay lần cuối. Trong một phút yếu lòng, họ đã vượt quá giới hạn. Từ đó đến nay họ không gặp nhau nên vợ tôi luôn chắc chắn đứa trẻ là con tôi.

Tôi yêu vợ, yêu gia đình này nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật đứa trẻ mà tôi gọi là con suốt ngần ấy năm lại mang dòng máu của người đàn ông khác. Cảm giác bị lừa dối khiến tôi nghẹt thở, tôi đau đớn mỗi khi nhìn con và không thể chấp nhận được sự thật nó không phải con mình

Tôi chưa biết phải làm gì lúc này, có tha thứ để giữ lại gia đình, hay buông tay để không bị cảm giác dày vò, đau đớn mỗi ngày.