Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?
Sống bên người phụ nữ tôi yêu từ thời cấp 3, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Nhưng sự thật trớ trêu khiến tôi gục ngã khi đứa con tôi hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình…
Tôi yêu vợ mình từ những năm học cấp 3. Cô ấy học giỏi, xinh xắn và luôn là tâm điểm của đám đông trong khi tôi lại rất bình thường nên chỉ dám yêu thầm. Cô ấy khi đó không mảy may để ý đến tôi.
Cả hai ra Hà Nội học đại học và đi làm, nhưng mỗi khi nghĩ đến cô ấy tôi vẫn cảm thấy xốn xang.
Tôi cũng có vài mối quan hệ nhưng chẳng mối nào đi đến đâu, không phải vì các cô gái kia không tốt mà vì trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng của người cũ.
Tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của cô ấy qua bạn bè, qua mạng xã hội, biết cô ấy yêu ai, buồn vui thế nào nhưng chưa đủ tự tin để theo đuổi cô ấy.
Cho đến khi cô ấy chia tay bạn trai sau một mối tình vài năm đầy nước mắt. Khi biết tin, tôi không do dự mà đã đến bên cô ấy an ủi, đưa cô ấy đi chơi để quên đi nỗi buồn.
Có lẽ lúc yếu lòng nhất, cô ấy đã nhận ra tình cảm của tôi. Sau nửa năm, chúng tôi quyết định kết hôn.
5 năm sống chung, tôi thực sự hạnh phúc vì lấy được người mình yêu và vợ cũng là người phụ nữ biết vun vén gia đình, chăm sóc con cái chu đáo. Đứa con mà chúng tôi có với nhau chính là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Tôi yêu con vô điều kiện, coi đó là động lực để cố gắng mỗi ngày.
Cho đến một buổi tối gần đây, khi tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn lạ trong điện thoại của vợ. Người gửi là người yêu cũ của cô ấy. Ban đầu, tôi chỉ tò mò, nhưng càng đọc, tôi càng choáng váng.
Người yêu cũ nói rằng đứa con mà tôi hết mực yêu thương là con của anh ta, anh ta không thể bỏ rơi máu mủ của mình và muốn gặp đứa trẻ.
Tôi không tin đó là sự thật nhưng trong lòng cũng bán tín bán nghi. Tôi không dám hỏi vợ, sợ mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhưng sự nghi ngờ cứ lớn dần, dằn vặt tôi mỗi ngày. Cuối cùng, tôi quyết định bí mật làm xét nghiệm ADN.
Kết quả như một đòn chí mạng làm tôi gục ngã, đứa trẻ tôi yêu thương, chăm sóc suốt gần 5 năm trời không phải là con ruột của tôi. Khi tôi đưa kết quả, vợ tôi chết lặng. Cô ấy khóc và thú nhận tất cả. Trước ngày cưới, người yêu cũ có hẹn gặp để nói lời chia tay lần cuối. Trong một phút yếu lòng, họ đã vượt quá giới hạn. Từ đó đến nay họ không gặp nhau nên vợ tôi luôn chắc chắn đứa trẻ là con tôi.
Tôi yêu vợ, yêu gia đình này nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật đứa trẻ mà tôi gọi là con suốt ngần ấy năm lại mang dòng máu của người đàn ông khác. Cảm giác bị lừa dối khiến tôi nghẹt thở, tôi đau đớn mỗi khi nhìn con và không thể chấp nhận được sự thật nó không phải con mình
Tôi chưa biết phải làm gì lúc này, có tha thứ để giữ lại gia đình, hay buông tay để không bị cảm giác dày vò, đau đớn mỗi ngày.
Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm traTâm sự - 1 giờ trước
GĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lãoTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.
Vợ mất đã 5 năm, rung động trước em gái vợ, tôi có nên bước qua ranh giới?Tâm sự - 1 ngày trước
Vợ tôi qua đời vì bạo bệnh cách đây 5 năm, lúc hai con còn quá nhỏ. Tôi ở vậy nuôi con với sự hỗ trợ của gia đình nhà ngoại, nhất là cô em vợ. Tôi dần rung động trước sự quan tâm âm thầm của cô ấy nhưng không biết làm như thế nào để chúng tôi đến được với nhau?
Hạnh phúc tuổi già không đo bằng lương hưu: Điều người chị họ nghèo đã dạy tôiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Có lương hưu cao, sống đủ đầy giữa thành phố, tôi vẫn không hạnh phúc. Đến khi gặp lại người chị họ nghèo khó, tôi mới hiểu ra điều khiến tuổi già thực sự an yên.
15 năm bám trụ thành phố vẫn chưa mua được nhà, vợ chồng tôi có nên về quê?Tâm sự - 2 ngày trước
Bao năm qua vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà thuê chật chội, giấc mơ mua nhà đối với chúng tôi ngày càng trở nên xa xỉ. Giá chung cư tăng phi mã, trong khi lương thì nhích từng chút một.
'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưuTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vừa nghỉ hưu chưa lâu, bà Hồng Tâm bất ngờ nhận "tối hậu thư" từ con dâu hoặc chăm cháu toàn thời gian, hoặc chu cấp 18 triệu đồng mỗi tháng.
Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiềnTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vợ con thì nheo nhóc, bố mẹ cho nhà cửa, cho tiền thì chồng còn chê: "Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ!". Tôi thực sự không hiểu là do chồng mình sợ trách nhiệm sau này phải chăm sóc bố mẹ, hay vì anh quá tự tin vào bản thân mình nữa…
Sau khi chia hết tài sản cho các con, tôi bị hắt hủi rồi đẩy vào trại dưỡng lãoTâm sự - 3 ngày trước
Tôi chia hết tài sản cho 2 con trai để tránh sự tranh chấp sau này, không ngờ sau đó bị các con coi là gánh nặng, cứ đùn đẩy cho nhau rồi đẩy tôi vào trại dưỡng lão.
Bí mật sau lời chia tay tàn nhẫn: 11 năm tình nghĩa và sự thật đau lòngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đến tận bây giờ, tôi mới biết lý do chính xác vì sao cách đây 2 năm anh lại kiên quyết chia tay tôi như vậy…
Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quenTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Cùng bước vào tuổi già với khoản lương hưu khiêm tốn, hai người bạn U75 lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ một khác biệt nhỏ trong thói quen đã tạo nên khoảng cách lớn ở những năm cuối đời.
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lãoTâm sự
GĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.