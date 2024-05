5 thực phẩm bổ sung có tác dụng chống lão hóa

Dưới đây là một số chất bổ sung giúp làm chậm lão hóa :

1. Củ nghệ chống lão hóa

Curcumin, được tìm thấy trong củ nghệ , nổi tiếng với chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Những đặc điểm này hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, cả hai đều góp phần đáng kể vào quá trình lão hóa.

Chất curcumin cũng có lợi cho sức khỏe não bộ, sức khỏe tim mạch và chức năng khớp, khiến nó trở thành đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lão hóa .

Củ nghệ có tác dụng chống lão hóa.

2. Collagen

Collagen, loại protein dồi dào nhất của cơ thể, rất cần thiết để bảo vệ sự mềm mại của da, sức khỏe khớp và tính toàn vẹn của cấu trúc nói chung. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp collagen thường giảm theo tuổi tác, dẫn đến nếp nhăn, da chảy xệ và cứng khớp.

Collagen peptide có thể giúp phục hồi lượng collagen bị mất, giúp da săn chắc hơn, tóc và móng chắc khỏe, tăng khả năng vận động của khớp. Collagen được tìm thấy nhiều trong nước hầm xương và vảy cá…

Collagen giúp da săn chắc hơn.

3. Vitamin C

Vitamin C nổi tiếng với khả năng tăng cường miễn dịch nhưng nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ chống lại tổn thương do oxy hóa.

Ngoài ra, vitamin C cần thiết cho sự hình thành collagen, giúp thúc đẩy sự mềm mại của da và chữa lành vết thương. Vitamin C giúp duy trì làn da trẻ trung và sức khỏe nói chung bằng cách tăng cường hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể và hình thành collagen. Có nhiều trong các loại trái cây họ cam quýt, vitamin C dễ dàng hấp thụ vào cơ thể.

Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt.

4. Theanine

Theanine, một loại axit amin có trong trà xanh, đã được chứng minh là có đặc tính làm dịu và cải thiện tâm trạng. Theanine thúc đẩy sự thư giãn mà không cần dùng thuốc an thần, giúp giảm căng thẳng và lo lắng, cả hai đều có liên quan đến lão hóa sớm.

Hơn nữa, theanine có thể cải thiện chức năng nhận thức và sức khỏe tim mạch, mang lại lợi ích tổng thể cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Theanine có thể cải thiện chức năng nhận thức và sức khỏe tim mạch...

5. Resveratrol

Resveratrol, một polyphenol có trong nho đỏ và quả mọng, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Resveratrol có thể tăng tuổi thọ bằng cách kích hoạt các gen kéo dài tuổi thọ và bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim và rối loạn thần kinh.

Ngoài ra, khả năng ngăn ngừa stress oxy hóa và viêm nhiễm của resveratrol khiến nó trở thành một chất bổ sung chống lão hóa tiềm năng.