5 tiêu chuẩn vàng trong nhà bếp người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết
GĐXH - Với 5 tiêu chuẩn vàng sau đây, những người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết vì không chỉ giúp không gian nhà bếp hài hòa, cả gia đình an vui, còn thu hút tài lộc vế.
Nhà bếp gọn gàng, sáng sủa giúp việc nấu nướng trở nên dễ chịu mà còn góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình. Theo quan niệm phong thủy nhà bếp ứng dụng trong cuộc sống, người phụ nữ khôn ngoan sẽ đặc biệt quan tâm đến 5 tiêu chuẩn vàng sau đây khi bố trí nhà bếp.
1. Giữ nhà bếp sạch sẽ, thoáng sáng
Trước khi nghĩ đến các vật phẩm phong thủy hay cách kích hoạt tài lộc thì điều quan trọng nhất là giữ cho khu vực nhà bếp luôn sạch sẽ.
Nhà bếp sáng sủa, khô ráo, không ẩm mốc, không ám mùi thức ăn sẽ tạo cảm giác dễ chịu cho cả nhà - cũng là yếu tố giúp duy trì sự ngăn nắp, nâng cao chất lượng sống.
Trong phong thủy nhà bếp, nhiều chuyên gia nhấn mạnh nguyên tắc "nhất vị, nhị hướng". Nghĩa là, vị trí đặt bếp được xem là yếu tố quan trọng hơn hướng bếp. Vì vậy, khi thiết kế hoặc cải tạo không gian bếp, gia chủ nên ưu tiên chọn vị trí phù hợp trước khi xem xét các yếu tố khác.
Những vị trí nên tránh
Tránh đặt nhà bếp ở trung tâm ngôi nhà
Khu vực trung tâm được xem là nơi kết nối các không gian trong nhà.
Nếu đặt nhà bếp tại khu vực trung tâm nhà, nhiệt lượng và mùi thức ăn có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí và sinh hoạt chung của gia đình.
Tránh đặt bếp tại khu vực Tây Bắc
Nếu có thể, nên tránh đặt bếp tại khu vực Tây Bắc.
Theo quan niệm phong thủy, hướng Tây Bắc tượng trưng cho người trụ cột trong nhà. Vì vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên không nên đặt bếp tại vị trí này - nhằm hạn chế những tác động không mong muốn đến sự hài hòa trong gia đạo.
2. Cân bằng yếu tố nước - lửa trong nhà bếp
Bếp nấu tượng trưng cho nhiệt lượng.
Trong khi bồn rửa và hệ thống cấp thoát nước đại diện cho yếu tố nước.
Để không gian nhà bếp hài hòa hơn, nên bố trí khoảng cách hợp lý giữa bếp nấu và bồn rửa. Nếu điều kiện cho phép, khoảng cách từ 60cm trở lên được xem là phù hợp.
Trường hợp diện tích nhỏ, gia chủ có thể đặt một chậu cây xanh nhỏ ở giữa hai khu vực này. Cây xanh vừa giúp tạo cảm giác mềm mại cho không gian, vừa góp phần cân bằng các yếu tố trong thiết kế nội thất.
3. Chú ý đến các yếu tố xung quanh khu vực bếp
Ngoài vị trí đặt bếp, các yếu tố phía trên, phía dưới, phía trước và hai bên cũng cần được quan tâm.
Lưu ý:
- Không nên đặt bếp ngay dưới xà ngang.
- Hạn chế để đèn chiếu thẳng vào khu vực nấu nướng.
- Tránh bố trí bếp đối diện trực tiếp với nhà vệ sinh.
- Không nên đặt bếp phía trên bể phốt, hố ga, hoặc khu vực chứa nước.
Đối với căn hộ chung cư, gia chủ cũng nên quan sát các bức tường tiếp giáp với nhà bên cạnh. Nếu được, hãy hạn chế bố trí bếp sát những khu vực như nhà vệ sinh, đầu giường ngủ của căn hộ liền kề - nhằm tạo sự thoải mái cho cả hai bên. Đây không chỉ là vấn đề phong thủy mà còn liên quan đến sự tôn trọng không gian sống chung.
4. Duy trì trạng thái cân bằng trong nhà bếp
Sự cân bằng luôn là yếu tố quan trọng trong thiết kế nhà ở. Nhà bếp càng cần duy trì trạng thái cân bằng.
Một nhà bếp quá tối, quá nóng, hoặc quá chật đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người nội trợ.
Ngược lại, một không gian hài hòa về ánh sáng, màu sắc và cách sắp xếp sẽ giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhiều nghiên cứu về môi trường sống cũng cho thấy, một không gian gọn gàng và ngăn nắp có thể góp phần cải thiện cảm xúc tích cực cho các thành viên trong gia đình.
5. Áp dụng các giải pháp điều chỉnh khi bếp có điểm chưa phù hợp
Trong thực tế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện thay đổi vị trí bếp.
Khi gặp những hạn chế về diện tích, hoặc thiết kế, gia chủ có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản:
Sử dụng vách ngăn hoặc bình phong
Nếu bếp nhìn thẳng ra cửa chính, hoặc đối diện nhà vệ sinh - hãy dùng một vách ngăn nhỏ, nhẹ nhàng và phù hợp với tổng thể nội thất giúp tạo sự riêng tư và giảm cảm giác bất tiện.
Bổ sung cây xanh
Một số loại cây xanh phù hợp trong nhà giúp không gian bếp trở nên sinh động, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu hơn, còn giúp thanh lọc không khí, khử mùi và mang lại sinh khí. Cây đặt trong nhà bếp cần đáp ứng các tiêu chí như dễ sống nơi thiếu sáng, không cần tưới nhiều nước, có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không gian kín.
Các loại cây xanh phù hợp đặt trong nhà bếp:
- Cây Hương thảo, Bạc hà, Húng quế có tác dụng khử mùi dầu mỡ, đuổi muỗi và côn trùng, tỏa hương thơm tự nhiên.
- Cây Trầu bà vàng, xanh dễ sống, hút khí độc.
- Cây Nha đam (lô hội) ưa sáng, thích hợp đặt ở cửa sổ, có khả năng hút mùi, sơ cứu làm dịu vết bỏng nhẹ khi nấu nướng.
- Cây lưỡi hổ, dây nhện, cỏ lan chi... được coi là "nhà vô địch" về lọc không khí, lọc sạch mùi hôi, bụi bẩn, mùi chất tẩy rửa trong bếp...
Sử dụng vật phẩm trang trí hợp lý
Các vật phẩm trang trí bằng gốm, gỗ, đồng có thể dùng làm điểm nhấn nội thất. Nhưng gia chủ nên ưu tiên giá trị thẩm mỹ, sự tiện dụng và phù hợp với tổng thể nhà bếp, chứ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào yếu tố tâm linh.
Nhiều người cho rằng phòng khách là "bộ mặt" của ngôi nhà. Nhưng không gian nhà bếp không chỉ là nơi nấu ăn, mà là nơi quan trọng nhất để giữ lửa cho gia đình. Một không gian nhà bếp sạch sẽ, ngăn nắp, đủ ánh sáng, bố trí hợp lý... tạo cảm hứng nấu nướng, góp phần xây dựng những bữa cơm ngon sum vầy để các thành viên có cơ hội quây quần, kết nối với nhau hàng ngày.
Phong thủy ứng dụng cuộc sống theo cách nào thì quan trọng nhất vẫn là duy trì sự gọn gàng, vệ sinh, cảm giác thoải mái trong không gian sống - đó chính là nền tảng tạo nên sự bình an và hạnh phúc lâu dài cho mỗi gia đình.
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