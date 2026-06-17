Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh

Thứ tư, 15:42 17/06/2026 | Ăn
Ngọc Hà
Ngọc Hà
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mực hấp dễ làm, nhưng để món ăn ngon miệng, giòn ngọt, hấp dẫn như nhà hàng cần bí quyết sau cho món ăn tránh dai, mất vị ngọt giòn, hoặc còn mùi tanh.

Mực hấp là món ăn ngon miệng, dễ làm, tốt cho sức khỏe. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa gia vị và nguyên liệu tươi ngon, mực hấp tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Hãy cùng tìm hiểu cách chế biến và thưởng thức món mực hấp ngay hôm nay!

Đĩa mực hấp khiến cả nhà ngán ăn

Sáng chủ nhật, tôi ghé chợ mua được mớ mực tươi ở chợ đầu mối. Sau khi làm sạch, tôi cho vào xửng hấp sôi gần 10 phút, chắc mẩm trưa nay đãi cả nhà bữa mực hấp thật ngon. Nhưng hỡi ôi, mâm cơm trưa bày ra, đĩa mực hấp nhìn rất đẹp mắt... Tôi chờ những lời suýt xoa khen ngợi... nhưng ai cũng cắn miếng mực là dừng lại, trệu trạo nhai. Cu út háu táu gắp con mực hấp cho vào miệng, rồi nhề ra chê vừa khô, vừa dai, không ngon.

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 1.Suýt xoa với cách nấu bún tôm mới hương vị ngọt thanh tự nhiên, không tanh

GĐXH - Cách nấu bún tôm ngọt thanh tự nhiên, không tanh với nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản. Bí quyết chọn tôm tươi và nấu nước dùng đậm đà giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đầu bếp vụng cũng nấu ngon.

Hôm sau, tôi ra chợ trách chủ hàng. Bác ấy chỉ cười rồi bảo:

- Mực hấp ngon hay không nằm ở vài phút cuối cùng.

Theo bác, mực là loại hải sản rất đặc biệt. Nếu chế biến đúng cách, thịt mực sẽ giòn nhẹ, ngọt thanh và thơm tự nhiên. Ngược lại, chỉ cần hấp quá lâu vài phút, món ăn sẽ giảm chất lượng đáng kể.

Muốn hấp mực ngon, trước tiên phải biết chọn mực tươi. Dù công thức chuẩn, mà mực không tươi thì món ăn khó ngon. Mực tươi phải có các đặc điểm sau:

- Thân mực săn chắc, đàn hồi tốt. Mắt trong, sáng, không bị đục. Da mực còn ánh bóng tự nhiên. Râu mực bám chắc vào thân. Có mùi biển nhẹ, không có mùi lạ.

- Mực hấp nên dùng mực lá thịt sẽ dày và ngọt hơn. Mực ống có độ giòn đặc trưng. Mực trứng thì ngọt, ăn phải con có trứng càng ngon. Tùy sở thích mỗi nhà mà chọn loại ưa thích.

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 2.

Mực hấp ngon trước tiên phải chọn được mực tươi. Ảnh internet


Cách làm mực hấp không tanh

Nhiều người nhầm lẫn rằng, mực hấp với gừng là đủ khử tanh. Thực tế, khâu sơ chế mới là yếu tố quan trọng nhất. Sau khi mua mực tươi ngon về cần:

- Rút bỏ túi mực và nội tạng. Lấy phần mai mực bên trong. Rửa sạch dưới vòi nước. Chà nhẹ với một ít muối hạt và vài lát gừng đập giập. Rửa lại nhanh bằng nước sạch.

- Không nên ngâm mực quá lâu trong nước vì sẽ làm giảm độ ngọt tự nhiên.

- Để mực thật ráo nước trước khi hấp sẽ giữ hương vị đậm đà hơn (mẹo nhỏ này được nhiều đầu bếp áp dụng).

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 3.

Mực hấp tanh hay không tanh quan trọng ở khâu sơ chế. Ảnh internet

Sả, gừng, hành lá - bộ ba hoàn hảo khử tanh mực hấp

Nhiều người chỉ dùng một trong ba nguyên liệu này, nhưng thực tế sự kết hợp của cả sả, gừng và hành lá mới tạo nên hương vị hấp dẫn nhất, khử tanh mực hấp. Cụ thể:

- Sả có tinh dầu thơm tự nhiên giúp khử mùi tanh rất hiệu quả. Khi hấp, hương thơm từ sả lan tỏa nhẹ nhàng, giúp thịt mực thơm hơn mà không làm mất đi vị ngọt vốn có.

- Gừng có tính ấm, giúp trung hòa mùi tanh của hải sản. Ngoài ra, gừng còn giúp món ăn trở nên dễ tiêu hóa hơn, đặc biệt phù hợp với những người có cơ địa dễ lạnh bụng.

- Hành lá: Là bí quyết mà nhiều người bỏ qua - nhất là phần đầu hành lá chứa nhiều tinh dầu thơm. Khi cho vào hấp cùng mực, hương thơm dịu nhẹ sẽ thấm vào từng thớ thịt, giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn hơn hẳn.

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 4.

Sả, gừng, hành lá - bộ ba hoàn hảo khử tanh cho mực tươi. Ảnh internet

Thời gian hấp chuẩn

Theo đầu bếp Thanh Hương, thời gian hấp chuẩn chỉ 3–4 phút là đủ - đây là bí quyết quan trọng nhất nếu muốn món mực hấp giòn ngọt.

Trước tiên, cần đun nước trong nồi hấp thật sôi.

Sau đó, xếp sả đập giập dưới đáy xửng hấp. Cho vài lát gừng lên trên. Đặt mực đã sơ chế vào xửng. Rải thêm nhiều đầu hành lá.

Đặt nồi hấp lên bếp và đun. Khi hơi nước bốc mạnh thì bắt đầu tính giờ:

- Mực nhỏ: Hấp khoảng 3 phút.

- Mực vừa và lớn: Hấp khoảng 4 phút.

Sau đó bắc xuống ngay.

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 5.

Mực nang làm món mực hấp cũng rất ngon. Ảnh internet

Sai lầm nhiều người mắc khi làm mực hấp

Cũng theo đầu bếp Thanh Hương, nhiều người nghĩ mực là hải sản, cần hấp kỹ kẻo đau bụng, dị ứng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi nhiệt tác động quá lâu, các sợi cơ trong thịt mực co rút mạnh, làm mực bị dai và mất nước.

Sau đây là công thức làm món mực hấp hành gừng đơn giản tại nhà, ngon giòn, thơm, không tanh.

Nguyên liệu làm món mực hấp

500g mực tươi.

2 cây sả, 1 củ gừng, 4–5 nhánh hành lá, một ít muối.

Cách làm

Sơ chế mực sạch sẽ.

Chuẩn bị sẵn sả đập giập, gừng thái lát, hành lá cắt khúc.

Đun nước sôi trong nồi hấp.

Xếp sả và gừng dưới đáy xửng. Rồi xếp mực lên trên.

Tất cả đầu hành lá rửa sạch, phủ lên lớp mực trên cùng.

Đun sôi nồi hấp, rồi để thêm khoảng 3–4 phút rồi bắc xuống, tắt bếp.

Bày ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng.

Thành phẩm

Những con mực (miếng mực) trắng ngà, căng bóng, giòn nhẹ và ngọt thanh tự nhiên.

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 6.

Món mực hấp rất hấp dẫn khi chấm với muối tiêu chanh. Ảnh internet

Nước chấm nào hợp nhất với mực hấp?

Một đĩa mực ngon sẽ càng hấp dẫn hơn khi đi kèm nước chấm phù hợp.

Muối tiêu chanh

Muối tiêu chanh là cách chấm đơn giản nhất, nhưng ngon miệng, vừa vị nên được nhiều người ưa chuộng. Cách làm rất đơn giản:

Chỉ cần chuẩn bị muối, tiêu, vài giọt nước cốt chanh. Tất cả trộn đều là xong.

Khi ăn chấm mực vào đĩa muối chấm. Vị chua nhẹ giúp làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của mực.

Mắm gừng

Loại nước chấm này đặc biệt hợp với những ngày thời tiết mát hoặc mưa lạnh. Chuẩn bị như sau:

2 thìa nước mắm ngon.

1 thìa đường, gừng băm nhỏ, ớt tươi.

Tất cả trộn đều, vừa ăn.

Bí quyết quan trọng cần nhớ:

Muốn có món mực hấp giòn ngọt, thơm ngon và không tanh, hãy ghi nhớ công thức đơn giản:

Mực tươi + sơ chế đúng cách + sả gừng hành lá + hấp 3–4 phút là đủ.

Bí quyết của món mực hấp ngon thơm, ngọt vì nằm ở việc hiểu đúng đặc tính của thực phẩm thì món ăn mới giữ được hương vị ngọt lành của biển cả.

Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 7.10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

GĐXH - Món canh chua mực trở thành cứu tinh cho ngày bận rộn, mà vẫn ngon cơm, cuốn hút cả nhà ngày hè nóng nực.


Cách làm mực hấp mực ngon - bí quyết để món ăn p mực giòn ngọt, thơm tự nhiên, không tanh - Ảnh 8.Suýt xoa với cách nấu bún tôm mới hương vị ngọt thanh tự nhiên, không tanh

GĐXH - Cách nấu bún tôm ngọt thanh tự nhiên, không tanh với nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản. Bí quyết chọn tôm tươi và nấu nước dùng đậm đà giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đầu bếp vụng cũng nấu ngon.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

Suýt xoa với cách nấu bún tôm mới hương vị ngọt thanh tự nhiên, không tanh

Suýt xoa với cách nấu bún tôm mới hương vị ngọt thanh tự nhiên, không tanh

Cùng chuyên mục

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

Ăn - 51 phút trước

GĐXH - Sau một ngày tất bật với công việc, đưa đón con, lo toan đủ thứ, nhiều người phụ nữ vẫn phải đối mặt với một câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Đôi khi không phải vì thiếu nguyên liệu hay thiếu thời gian, mà đơn giản là bí ý tưởng.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng thức ăn để ngoài trời quá lâu, có dấu hiệu chớm hỏng chỉ cần đun sôi hoặc hâm nóng lại là có thể sử dụng an toàn. Tuy nhiên, đây là một quan niệm tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

Choáng ngợp trước loạt mâm tiệc của mỹ nhân đẹp nhất The Face mùa đầu - Ngọc Loan, đặc biệt mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Choáng ngợp trước loạt mâm tiệc của mỹ nhân đẹp nhất The Face mùa đầu - Ngọc Loan, đặc biệt mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Từ mâm cơm thường ngày cho đến tiệc Omakase hay món bánh truyền thống, Ngọc Loan - mỹ nhân từng được mệnh danh là gương mặt đẹp nhất The Face mùa đầu khiến dân tình ngỡ ngàng với trình độ nữ công gia chánh đúng kiểu "nhà giàu có gu".

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Đừng tự làm khó mình, hãy bỏ túi ngay 9 "tuyệt chiêu" thông minh dưới đây để biến công việc nội trợ trở nên thảnh thơi, nhàn hạ hơn bao giờ hết.

Elly Trần giảm 3 cm vòng eo chỉ sau một tháng nhờ chế độ ăn này

Elly Trần giảm 3 cm vòng eo chỉ sau một tháng nhờ chế độ ăn này

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện của Elly Trần một lần nữa cho thấy ăn chay đúng cách không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện thể trạng.

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất".

3 thói quen ăn uống âm thầm gây hại cho tim, tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt lưu ý thói quen thứ 2

3 thói quen ăn uống âm thầm gây hại cho tim, tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt lưu ý thói quen thứ 2

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không hút thuốc, không uống rượu, cân nặng bình thường nhưng vẫn bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim đang trở thành tình trạng ngày càng phổ biến. Theo các chuyên gia, nguyên nhân ở nhiều trường hợp lại nằm ngay trong những thói quen ăn uống hằng ngày.

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bóc vỏ, tỏi rất dễ bị oxy hóa, mốc hỏng hoặc giảm hàm lượng dưỡng chất nếu bảo quản sai cách. Vậy đâu là cách bảo quản tỏi bóc sẵn giúp giữ được độ tươi lâu và hạn chế thất thoát dinh dưỡng? Đọc bài viết sau.

10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài

10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.

5 loại rau thơm quen thuộc trong bữa cơm Việt: Nhỏ bé nhưng chứa nhiều hoạt chất quý giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ ung thư

5 loại rau thơm quen thuộc trong bữa cơm Việt: Nhỏ bé nhưng chứa nhiều hoạt chất quý giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ ung thư

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Trong mâm cơm của người Việt, rau thơm thường chỉ được xem là món ăn kèm giúp tăng hương vị, kích thích vị giác và làm món ăn hấp dẫn hơn. Thế nhưng, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, nhiều loại rau thơm lại chứa hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Xem nhiều

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Ăn

GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết

Ăn
5 loại trái cây quen thuộc giúp hỗ trợ phòng ung thư đại trực tràng: Nhiều người Việt ăn mỗi ngày nhưng chưa biết hết lợi ích

5 loại trái cây quen thuộc giúp hỗ trợ phòng ung thư đại trực tràng: Nhiều người Việt ăn mỗi ngày nhưng chưa biết hết lợi ích

Ăn
Uống nước ép dứa gừng muối thế nào để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè?

Uống nước ép dứa gừng muối thế nào để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè?

Ăn
5 loại cá giá bình dân được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao: Giàu omega-3, ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng, rất đáng có trên mâm cơm mùa hè

5 loại cá giá bình dân được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao: Giàu omega-3, ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng, rất đáng có trên mâm cơm mùa hè

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top