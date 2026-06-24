Bí quyết luộc mực tươi giòn, ngọt thơm như nhà hàng và món mực luộc lá lốt cực kỳ ngon cơm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vì sao luộc mực dễ bị dai và tanh?

Nhớ hồi tôi 15 tuổi, bố đi công tác về mang theo thùng mực tươi. Bố kêu đói, mà mẹ chưa đi làm về nên bảo tôi luộc mực ăn. Nhưng đĩa mực luộc bày lên vừa dai, vừa nhạt thếch, còn có mùi tanh nhẹ... làm bố chẳng muốn ăn.

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh GĐXH - Mực hấp dễ làm, nhưng để món ăn ngon miệng, giòn ngọt, hấp dẫn như nhà hàng cần bí quyết sau cho món ăn tránh dai, mất vị ngọt giòn, hoặc còn mùi tanh.

Mẹ về, kéo tôi vào bếp và lấy số mực tươi còn trong tủ lạnh ra, hướng dẫn cách luộc mực ngon. Vẫn những con mực ấy, vẫn là nồi nước luộc, nhưng mẹ luộc mực xong bày ra đĩa thì những con mực nây tròn, trắng thơm, cắn là nước mực ngọt tươm ra, thịt giòn sần sật, thơm tự nhiên cùng mùi sả, gừng.

Mẹ bảo, trong con mực chứa nhiều protein. Vì thế, luộc mực quá lâu, hoặc nhiệt độ không phù hợp, các sợi protein sẽ co lại khiến thịt mực tươi trở nên dai cứng.

Ngoài ra, việc sơ chế chưa kỹ hoặc không sử dụng các loại gia vị khử mùi như sả, gừng khiến món ăn vẫn còn mùi tanh.

Món mực luộc cần chọn con mực tươi mới ngon. Ảnh internet

Cách luộc mực ngon

Trong con mực chứa nhiều protein chất lượng cao, ít chất béo và chứa nhiều khoáng chất như selen, kẽm, đồng và phốt pho. Mực luộc giữ lại lượng dinh dưỡng cao, hạn chế dầu mỡ và phù hợp với nhiều người.

Chị Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) chia sẻ, chế biến mực quan trọng nhất là phải sơ chế mực sạch đúng cách, đồng thời kiểm soát thời gian luộc mực trên bếp. Cách luộc mực ngon như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị luộc mực

500g mực ống, hoặc mực lá tươi (lưu ý là mực càng tươi luộc mực càng ngon).

3 cây sả, 1 củ gừng nhỏ,1 quả ớt sừng,1/2 củ hành tây, 1/2 củ cà rốt, 2 nhánh hành lá.

Nước sạch.

Sơ chế mực sạch và đúng cách thì luộc mới ngon. Ảnh internet

Bí quyết luộc mực giòn ngọt, không tanh

Kinh nghiệm của chị Phương là, các bà nội trợ chỉ cần làm đúng 4 bước dưới đây là mực luôn ngon.

Bước 1: Sơ chế mực sạch. Bỏ túi mực, xương sống và nội tạng mực rồi rửa sạch. Sau đó ngâm mực trong nước pha chút gừng đập giập (hoặc vài giọt chanh) khoảng 5 phút để khử tanh.

Bước 2: Nấu nước luộc thơm. Cho sả đập giập, gừng thái lát và ớt sừng vào nồi nước. Đun sôi khoảng 2 phút để các nguyên liệu tiết hết hương thơm - đây chính là bí quyết giúp mực thơm tự nhiên mà không cần dùng nhiều gia vị.

Bước 3: Luộc mực đúng thời gian: Đun nước sôi bùng lên thì đổ mực tươi vào luộc. Nước sôi lại thì luộc mực tiếp trong khoảng 3 phút - không nên luộc quá thời gian này vì thịt mực sẽ bị dai và mất vị ngọt.

Bước 4: Thêm rau củ cuối cùng. Cho hành tây, cà rốt và hành lá vào. Đun thêm khoảng 30 giây rồi tắt bếp, vớt mực ra đĩa ngay.

Luộc mực cách này giúp món ăn vừa thơm, vừa giữ được độ giòn ngọt tự nhiên.

Luộc mực đúng cách sẽ giòn, ngọt thơm như nhà hàng. Ảnh internet

Mẹo giúp luộc mực ngon hơn

- Mực càng tươi càng luộc nhanh. Không luộc quá lâu - vì đây là nguyên nhân khiến thịt mực dai phổ biến nhất.

- Dùng sả và gừng: 2 nguyên liệu này giúp khử tanh rất hiệu quả đồng thời tạo hương thơm tự nhiên.

- Có thể hấp với bia, hoặc nước dừa. Một ít bia hoặc nước dừa dưới đáy nồi sẽ giúp thịt mực ngọt và thơm hơn.

- Khi nước thật sôi hãy cho mực vào. Nhiệt độ cao giúp mực chín nhanh, giữ nước bên trong và không bị bở.

Nước chấm ngon cho món mực luộc

Một đĩa mực luộc ngon không thể thiếu nước chấm. Công thức làm đơn giản như sau:

2 thìa nước mắm ngon

1 thìa nước cốt chanh

1 thìa đường, gừng băm, tỏi băm, ớt băm.

Khuấy đều cho tan đường là có ngay bát nước chấm đậm đà, rất hợp với mực luộc hoặc mực hấp.

Không cần đến nhà hàng, ở nhà mua mớ mực tươi, thêm vài cây sả, củ gừng và nhớ 4 bí quyết luộc mực là mâm cơm nhà bạn đã có thêm đĩa mực luộc ngon, giòn ngọt tự nhiên, không tanh mà thơm hấp dẫn ngay tại nhà, khiến cả gia đình đều ngon miệng.

Ngoài mực hấp, mực luộc gừng, thì biến tấu khá thú vị là mực luộc lá lốt. Mực luộc lá lốt không bị mất mùi thơm, mà hương lá lốt quyện vị ngọt tự nhiên của mực tạo nên hương vị lạ miệng, hấp dẫn, rất hợp với những bữa cơm nhà. Nguyên liệu 300g mực ống tươi loại nhỏ 6 – 7 lá lốt, 1 nhánh gừng nhỏ, 2 cây sả. 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê bột canh, 1 thìa canh rượu trắng Cách làm Mực sơ chế sạch. Nhớ lột lớp da mỏng bên ngoài để mực trắng hơn. Gừng, sả và lá lốt rửa sạch. Sả thái lát chéo, gừng thái chỉ. Hai lá lốt thái sợi, phần còn lại để nguyên. Đun nước sôi thì thả sả và gừng vào để tạo hương thơm. Nước sôi bùng lên thì nêm hạt nêm, bột canh và chút rượu trắng rồi thả mực vào. Đun sôi trở lại thì để 3 phút thì mực vừa chín (mực tươi thì khoảng 2 phút) thì vớt ra ngay để giữ độ giòn ngọt. Xếp mực ra đĩa, rắc lá lốt thái sợi lên trên (hoặc lót vài lá lốt tươi bên dưới để tăng hương thơm). Thành phẩm Mực vẫn giữ được độ giòn sần sật, vị ngọt tự nhiên của hải sản tươi, trong khi lá lốt mang đến hương thơm rất riêng, tạo cảm giác mới lạ nhưng vô cùng hài hòa. Món ăn này đặc biệt ngon khi chấm cùng muối ớt chanh, hoặc muối tiêu chanh cay nhẹ. Món mực luộc lá lốt cực kỳ đưa cơm, hương vị hấp dẫn. Mực luộc lá lốt là món đổi vị cho bữa cơm nhà mà không cần nguyên liệu, công thức cầu kỳ lại rất ngon cơm, dễ đãi khách.

Suýt xoa với cách nấu bún tôm mới hương vị ngọt thanh tự nhiên, không tanh GĐXH - Cách nấu bún tôm ngọt thanh tự nhiên, không tanh với nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản. Bí quyết chọn tôm tươi và nấu nước dùng đậm đà giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đầu bếp vụng cũng nấu ngon.

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh GĐXH - Mực hấp dễ làm, nhưng để món ăn ngon miệng, giòn ngọt, hấp dẫn như nhà hàng cần bí quyết sau cho món ăn tránh dai, mất vị ngọt giòn, hoặc còn mùi tanh.







