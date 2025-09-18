50 ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn từ 28 trở lên năm 2025
Mùa tuyển sinh năm 2025, trong số 74 ngành có điểm chuẩn xét tốt nghiệp THPT từ 28 trở lên, có tới 50 ngành thuộc Sư phạm.
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, kết quả tuyển sinh các ngành Sư phạm và các ngành STEM được cải thiện đáng kể.
Đặc biệt, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên, có tới 50 ngành Sư phạm và 17 ngành Kỹ thuật then chốt, Công nghệ chiến lược (Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Điều khiển và tự động hóa...).
Ở năm học 2024-2025, kết quả thực hiện chỉ tiêu theo nhóm ngành trình độ đại học, Sư phạm thuộc nhóm có kết quả thấp, chỉ đạt 5% chỉ tiêu. Hai nhóm ngành đạt kết quả chỉ tiêu cao nhất là Kinh doanh và quản lý (25%), Máy tính và công nghệ thông tin (12%).
Năm nay cả nước có tổng 852.000 thí sinh đăng ký dự thi, với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng. Trong khi trung bình điểm chuẩn năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm 2024, điểm chuẩn của các ngành, các trường có sự phân hóa mạnh.
Theo Bộ GD&ĐT, toàn bộ quy trình từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót nào từ hệ thống chung.
Riêng nhóm miền Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8).
Tính đến hết ngày 2/9, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477 (tăng 13,82% so với 2024), riêng khối đại học là 613,335 tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2024 là 51,3%). Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% (năm 2024 là 16,4%).
