6 hành vi bị nghiêm cấm đối với nghĩa vụ quân sự không phải ai cũng nắm rõ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam trong việc phục vụ trong Quân đội nhân dân, bao gồm cả thời gian tại ngũ và thời gian trong ngạch dự bị. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự, thể hiện tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Tất cả công dân trong độ tuổi quy định, không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, trình độ học vấn hay nơi cư trú, đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật định.

Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027 GĐXH - Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ sở hữu các bằng cấp sẽ thuộc diện ưu tiên tuyển chọn để bổ sung cho các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật trong Quân đội. Vậy những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam trong việc phục vụ trong Quân đội nhân dân. Ảnh minh họa: TL

6 hành vi bị nghiêm cấm đối với nghĩa vụ quân sự

Tại Điều 10 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm đối với nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Quy định về hình thức xử phạt khi trốn tránh, chống đối thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cũng theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Theo Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 98/2025/QH15 của Quốc hội, trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:

- Chết;

- Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

- Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc Điều 14 của Luật này. Bao gồm:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 Điều này phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Danh sách các bệnh không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2027 GĐXH - Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bước bắt buộc nhằm sàng lọc, đánh giá và tuyển chọn những công dân đủ điều kiện về thể lực và tâm sinh lý để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Công dân mắc những bệnh nào không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2027 cần những gì? GĐXH - Theo quy định của các văn bản liên quan Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiều trường hợp cụ thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Vậy hồ sơ tạm hoãn nhập ngũ gồm những gì?