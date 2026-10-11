Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2027 cần những gì?

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Những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2027

Theo Điều 41 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định như sau:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;

- Dân quân thường trực.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định nêu trên nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định cụ thể. Ảnh minh họa: TL

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2027 gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 42 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự thẩm quyền quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân được gọi nhập ngũ theo quy định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, công dân xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự có thể tham khảo chuẩn bị hồ sơ theo các bước dưới đây:

Bước 1:

Chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ (theo từng trường hợp cụ thể).

- Đối với trường hợp xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do theo học đại học thì giấy tờ chứng minh là giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đang theo học.

Bước 2:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã/phường (thông qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã/phường) nơi đăng ký thường trú.

UBND cấp xã/phường sẽ kiểm tra hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác minh đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Sau đó, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bước 3:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu hồ sơ hợp lệ.

Hạn nộp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2027 khi nào?

Cũng theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, thời gian sơ tuyển sức khỏe; khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ được quy định như sau:

- Thời gian khám sức khoẻ từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

- Kết quả sơ tuyển sức khỏe, phân loại sức khỏe phải được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, thời gian khám sức khoẻ cho công dân đi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Do đó, công dân thuộc các trường hợp được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự cần lưu ý nộp giấy tạm hoãn nhập ngũ trước thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoặc nộp theo thời gian thông báo của địa phương (nếu có).

Công dân chú ý nộp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2027 đúng theo thời hạn trên để được giải quyết.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027? GĐXH - Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo quy định nhiều trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Đó là trường hợp nào?