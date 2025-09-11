6 hành vi hủy hoại mối quan hệ giữa người già và con cái: Hãy cảnh giác nếu bạn mắc phải bất kỳ lỗi nào trong số này

'Chất độc' lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói GĐXH - Nghe có vẻ chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng nói nhiều rồi, nó sẽ trở thành thuốc độc, không chỉ làm tổn thương con cái mà còn kéo cả gia đình vào vũng lầy.

6 hành vi người già thường làm đang hủy hoại mối quan hệ với con cái

1. Coi lòng tham vặt là đức tính tiết kiệm

Người già sau khi nghỉ hưu thường phải sống dựa vào lương hưu và thực hiện các khoản chi tiêu rất tằn tiện. Họ đôi khi phải đối mặt với khó khăn trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Con cái không chê trách cha mẹ vì họ nghèo, mà vì một số thói quen xấu của họ khiến con cái khó chịu. Ví dụ như việc cha mẹ vì muốn nhận vài quả trứng gà miễn phí mà đi xếp hàng từ sáng sớm, rồi bị cảm cúm do đứng lâu. Khi con cái biết chuyện, họ sẽ cảm thấy khó chịu, cho rằng cha mẹ "tự rước phiền phức vào thân". Mấy quả trứng chỉ đáng giá vài đồng, nhưng cha mẹ lại phải xếp hàng dài để lấy rồi còn bị ốm, cuối cùng lại tốn thêm nhiều tiền thuốc hơn.

Khi về già, tuyệt đối đừng nhầm lẫn lòng tham vặt với sự tiết kiệm. Đừng vì những cái lợi nhỏ mà làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp với con cái. Ảnh minh hoạ

Một ví dụ khác, cha mẹ không nỡ mua quần áo đắt tiền, chỉ mua đồ ở chợ, mặc vài lần lại vứt đi. Chỉ trong một tháng, họ mua vài bộ quần áo giá rẻ, nhưng tổng số tiền lại tốn kém hơn so với việc mua một món đồ có thương hiệu. Điều này cũng khiến con cái bực mình.

Hành vi tính toán với con cái càng không nên. Có những người già không cần mua gì nhưng vẫn nói dối để lừa tiền con. Họ bảo con chuyển tiền rồi đem cất vào tiết kiệm, thực tế chẳng cần mua sắm gì cả.

Khi về già, tuyệt đối đừng nhầm lẫn lòng tham vặt với sự tiết kiệm. Đừng vì những cái lợi nhỏ mà làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp với con cái, để đến khi hối hận thì đã quá muộn.

2. Coi sự thiên vị là công bằng

Một số cha mẹ không thể đối xử công bằng với con cái, đặc biệt là tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Họ cho con trai học cao, nhưng lại bắt con gái chưa tốt nghiệp cấp hai đã phải đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong mắt những người cha mẹ này, con gái sau này cũng đi lấy chồng, không cần phải cho học đại học.

Họ nghĩ rằng cách sắp xếp này là tốt nhất, tự quyết định cuộc đời của con gái mà không cần biết con có đồng ý hay không. Họ không nhận ra rằng làm như vậy sẽ khiến con gái mất lòng tin và nảy sinh oán hận.





Hãy thử tưởng tượng, một ngày nào đó, con trai bạn nhờ có bằng đại học mà thành đạt, trong khi con gái bạn chưa tốt nghiệp cấp hai đã phải đi làm. Không có bằng cấp, tuổi đời còn nhỏ, làm sao tìm được công việc tốt? Con gái bạn chỉ có thể làm nhân viên phục vụ hoặc công nhân.

Khi con gái bạn phải chịu đựng mọi khổ cực, lòng oán hận cha mẹ sẽ ngày càng sâu sắc. Nó cho rằng chính cha mẹ đã tạo nên cuộc sống hiện tại của mình. Không chỉ không hiếu thảo, con gái còn có mối quan hệ rất tệ với anh em trai của mình. Tất cả đều là hậu quả của sự thiên vị.

Cha mẹ nên đối xử công bằng với tất cả con cái. Đừng để sự thiên vị xuất hiện, nếu không, bạn sẽ phải nhận lấy hậu quả xấu. Lòng người như một cán cân, khi mất đi sự cân bằng, sẽ sản sinh ra sự tức giận và oán hận.

3. Coi chuyện xấu trong nhà là đề tài buôn chuyện

Nhiều người lớn tuổi có bất mãn với người thân nhưng không dám nói thẳng, lại đi kể lể chuyện xấu trong nhà với người ngoài.

Ví dụ, bác gái tôi thấy con dâu chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm tiền cho con trai mình. Bác ấy đi than vãn với hàng xóm: "Đứa con dâu này, chẳng biết vun vén gì cả, suốt ngày chỉ lo chi tiền ăn diện, thật là không yên tâm. Tiền lương của con trai tôi bị nó tiêu hết cả. Nó cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa, lười biếng lắm".

Sau đó, mỗi lần cô con dâu ra ngoài đều bị hàng xóm chỉ trỏ, bàn tán rằng cô không biết điều, không biết vun vén gia đình. Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ đó. Để không phải nhìn mặt mẹ chồng, cô con dâu dọn về nhà ngoại sống vài tháng và cũng không quan tâm đến con cái nữa.

Tục ngữ có câu: "Vạch áo cho người xem lưng". Chuyện xấu trong nhà chỉ nên người trong nhà biết. Nếu người ngoài biết, họ chỉ coi đó là đề tài để buôn chuyện sau bữa ăn chứ không hề đồng cảm với bạn.

Thật không cần thiết phải hạ thấp người nhà để người ngoài chê cười. Có gì thì hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau trong gia đình.

4. Coi việc can thiệp là giúp đỡ

Người già thường nói: "Muối cha ăn còn nhiều hơn gạo con ăn, cứ nghe lời ta thì sẽ không sai".

Đúng, người lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú, xử lý mọi việc nhanh hơn nhưng kinh nghiệm của họ không hẳn đã phù hợp với tình hình hiện tại. Con gái của hàng xóm cãi nhau với chồng và về nhà mẹ đẻ sống. Bà mẹ nói: "Chồng không đến đón thì đừng về, như vậy sẽ mất mặt lắm".

Cô con gái ở nhà mẹ một tuần, người chồng gọi điện vài lần khuyên vợ về nhưng cô vẫn dửng dưng. Sau nửa tháng, cô bắt đầu lo lắng vì chồng vẫn chưa đến đón. Thực ra, chồng cô là một người bận rộn, suốt ngày đi làm ăn sớm khuya, lấy đâu ra thời gian đến đón vợ.

Nếu cha mẹ không dựa vào tình hình thực tế mà can thiệp vào cuộc sống của con cái, đó là chủ nghĩa giáo điều, quá lạm dụng kinh nghiệm. Điều đáng sợ nhất là người già muốn "giúp đỡ" nhưng lại làm phiền đến con cái.

Ảnh minh hoạ

5. Coi con dâu là người giúp việc

Con dâu cưới con trai bạn không phải để làm người giúp việc cho con trai bạn. Là mẹ chồng, không thể bắt con dâu làm hết mọi việc. Đừng ỷ mình là bề trên mà yêu cầu con dâu làm việc này việc kia.

Nhiều người thấy con dâu không làm việc nhà, không đi chợ nấu cơm, liền mắng mỏ thậm tệ, coi như mọi lỗi lầm đều là do con dâu. Nếu cha mẹ không biết đặt mình vào đúng vị trí, can thiệp vào gia đình nhỏ của con cái, chúng sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng bạn hay lo chuyện bao đồng.

Điều đáng sợ nhất là khi người mẹ chồng cho rằng con trai mình quá giỏi, dù ly hôn vẫn có thể tìm được một đối tượng tốt hơn. Đây thực sự là sự ảo tưởng về bản thân.

Con dâu về nhà chồng không phải để bị bạn mắng mỏ, và bạn cũng không có tư cách sai khiến con dâu làm việc nhà. Tuyệt đối đừng coi con dâu là người làm thuê, dù gia đình bạn có giàu có đến đâu.

6. Coi sự hiếu thảo là điều hiển nhiên

Vào những ngày lễ tết, con cái mang nhiều quà về, cha mẹ rất vui. Nhưng nếu một ngày nào đó, con cái về tay không, cha mẹ sẽ cảm thấy thất vọng và trách móc chúng không mua quà. Cha mẹ đã bao giờ nghĩ rằng có thể con cái đang gặp khó khăn và không có tiền mua quà chưa?

Đừng coi sự hiếu thảo của con cái là điều hiển nhiên, mà hãy học cách biết ơn. Ảnh minh hoạ

Con cái có lòng hiếu thảo là điều tốt và cha mẹ được con hiếu thảo cũng rất vui. Nhưng bạn không thể là một người vô đạo đức, cho rằng sự hiếu thảo là sự đền đáp xứng đáng cho việc mình đã vất vả nuôi con.

Mục đích cốt lõi của việc sinh con là để duy trì dòng dõi, chứ không phải để đòi hỏi sự đền đáp. Là người lớn tuổi, đừng coi sự hiếu thảo của con cái là điều hiển nhiên, mà hãy học cách biết ơn.

Chỉ như vậy, cuộc sống của hai thế hệ mới ngày càng hạnh phúc và mâu thuẫn trong gia đình sẽ giảm đi.

Theo Aboluowang