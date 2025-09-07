Con dâu tỉnh dậy sau nửa năm sống thực vật, nói câu khiến mẹ chồng bật khóc
Con dâu bị xuất huyết não, sống thực vật, mẹ chồng không quản khó khăn, dốc hết tiền bạc và sức lực chăm sóc, giúp cô hồi phục.
Tháng 4/2020, một phụ nữ ở An Huy bị xuất huyết não. Gia đình chồng đã tiêu hết tiền tiết kiệm để điều trị nhưng cô vẫn rơi vào trạng thái thực vật suốt thời gian dài. Nhưng nhờ sự kiên trì và tình yêu thương của gia đình chồng, “kỳ tích” đã xảy ra.
Biến cố bất ngờ
Người phụ nữ tên Hàn Nguyên Nguyên (SN 1990), xuất thân từ nông thôn nghèo khó, bỏ học giữa chừng để đi làm. Không lâu sau, cô gặp anh Ninh Diên Hy và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Họ có 2 con trai.
Nguyên Nguyên là nàng dâu hiền lành, được gia đình chồng yêu mến. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng – bà Đường Lệ – rất gắn bó. Họ coi nhau như mẹ con ruột, thường cùng đi mua sắm, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.
Tai họa ập đến vào tháng 4/2020. Khi đang ăn sáng, Nguyên Nguyên bất ngờ đau đầu dữ dội, ngã xuống đất, sùi bọt mép và co giật. Gia đình vội đưa cô đi cấp cứu.
Bác sĩ cho biết, mạch máu của Nguyên Nguyên bị vỡ, gây ra tình trạng xuất huyết não. Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay nhưng rủi ro rất cao. Nếu không tỉnh lại, cô có thể phải sống thực vật suốt đời.
Người chồng run rẩy ký giấy mổ, vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ cứu vợ. Mẹ chồng cũng tha thiết xin bác sĩ tìm cách cứu con dâu bằng mọi giá. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng Nguyên Nguyên không tỉnh lại.
Để chăm sóc vợ, anh Ninh Diên Hy đã nghỉ việc và ngày đêm túc trực bên cạnh.
Bố mẹ đẻ của Nguyên Nguyên ở xa, sức khỏe yếu nên không thể đến chăm Nguyên Nguyên. Mọi việc đều do mẹ chồng và chồng cô thay nhau đảm trách. Mẹ chồng sau đó cũng nghỉ việc để giúp chăm sóc con dâu trong viện.
Mỗi ngày, mẹ chồng đều vừa xoa bóp vừa lật người con dâu và thủ thỉ: "Nguyên Nguyên à, mẹ là mẹ của con. Khi nào con khỏe lại, mẹ con mình sẽ cùng nhau đi mua sắm nhé. Mẹ sẽ nấu cho con ăn thật nhiều món ngon".
Thời gian Nguyên Nguyên nằm viện, gánh nặng gia đình hoàn toàn đổ lên vai bố chồng cô. Ngoài việc đón đưa 2 cháu nội đi học mỗi ngày, ông còn phải nấu ăn và giao đồ ăn đến bệnh viện, làm việc nhà. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ kêu than.
Kỳ tích xuất hiện
Nửa năm sau, Nguyên Nguyên bất ngờ mở mắt. Tuy chưa có biểu cảm nhưng ánh nhìn ấy mang lại hy vọng lớn cho gia đình. Bà Đường Lệ cùng con trai ngày ngày kể chuyện, pha trò, diễn lại những câu chuyện cười để “đánh thức” con dâu.
Những bệnh nhân khác đều khen ngợi hai mẹ con: "Ít người chu đáo như vậy". Chẳng bao lâu sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra khiến bà Đường Lệ thêm hy vọng.
Một hôm, khi xem lại ảnh chụp cùng mẹ chồng, khóe miệng Nguyên Nguyên bất ngờ khẽ nhếch lên. Bà bật khóc trong hạnh phúc: “Nguyên Nguyên biết cười rồi!”.
Để giúp con dâu tiến triển tốt hơn, chồng và mẹ chồng kiên trì tập phục hồi chức năng cho Nguyên Nguyên. Bà Đường Lệ kiên nhẫn dạy con dâu đếm số, tập phát âm. Một ngày, bà nghe Nguyên Nguyên thều thào: “Cảm… ơn… mẹ”.
Nghe vậy, bà Đường Lệ mừng rỡ đến nỗi nước mắt trào ra. Bà ôm chặt con dâu và nói: "Nguyên Nguyên, con có thể nói rồi! Con giỏi lắm".
Để dạy Nguyên Nguyên đi lại, bà cần mua một số thiết bị phục hồi chức năng nhưng tiền tiết kiệm của gia đình đã dùng hết vào việc điều trị, lại còn nợ nần rất nhiều. Họ không đủ tiền mua bất kỳ thiết bị nào nữa, thông tin từ Sohu.
Trong cơn tuyệt vọng, mẹ chồng đã nghĩ đến việc quay video. Bà chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với Hàn Nguyên Nguyên lên mạng.
Dần dần, các video của bà được quan tâm. Bà nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng mạng. Trong thời gian đồng hành cùng con dâu, bà đã quay hơn 800 video, khiến cộng đồng mạng xúc động.
Hiện sức khỏe của Nguyên Nguyên ngày càng tốt hơn. Cô thường nói: "Mẹ ơi, nếu không có mẹ, con đã không còn sống được nữa! Cảm ơn mẹ rất nhiều".
Câu chuyện về người mẹ chồng giàu tình thương, người chồng tận tụy đã chạm đến trái tim hàng triệu người, trở thành minh chứng đẹp cho tình thân và nghị lực sống.
Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 nămChuyện vợ chồng - 11 giờ trước
Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.
Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lãoGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ vợ chồng tôi vì có con cái thành đạt. Nhưng kể từ ngày chồng tôi đột ngột qua đời cách đây 2 năm, tuổi già của tôi thay đổi hoàn toàn.
Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giáGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ một câu nói vô tình của con dâu khiến tôi thay đổi cả quyết định lớn trong đời.
Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồngGia đình - 21 giờ trước
Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ rơi bạn gái, để cô phải tự thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng sang trọng ở Hong Kong.
3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'Gia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều người thường đánh giá con người qua vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn nhưng trên thực tế, có những cung hoàng đạo chỉ khoác lên mình lớp vỏ gai góc để che giấu sự yếu mềm bên trong.
Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruộtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chú tôi kể rằng thời gian đầu vào viện dưỡng lão các con cũng thường xuyên đến thăm. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ như vậy thưa dần.
Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong chiêm tinh học, mỗi cung hoàng đạo đều mang năng lượng và tính cách riêng, vì vậy việc lựa chọn đá quý phù hợp đóng vai trò quan trọng để gia tăng sự thịnh vượng.
15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàngGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Sau ngày ông mất, đám tang vừa hoàn thành thì bất ngờ có 2 luật sư đến nhà. Hóa ra, họ tới công bố di chúc của ông đã giao phó khi còn sống.
Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nóiChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.
Dạy con chuyện giới tính, làm sao để không ngại?Gia đình - 2 ngày trước
Ở Việt Nam, nói về “chuyện ấy” với con luôn là một chủ đề dễ né tránh. Phụ huynh thường chọn cách im lặng, hy vọng trường lớp sẽ dạy thay. Nhưng rồi, Internet đã trở thành ‘thầy cô giáo bất đắc dĩ’. Vậy, làm sao để cha mẹ bước qua sự ngại ngùng và trò chuyện với con một cách tự nhiên về vấn đề này?".
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.