Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Thứ tư, 10:23 10/09/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân tuổi xế chiều, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nếu không được giải quyết kịp thời sẽ âm thầm "khoét sâu" tình cảm, khiến gia đình dần mất đi sự ấm áp.

Ở tuổi xế chiều, điều người cao tuổi khao khát nhất không phải là tiền bạc dư dả, mà là sự đồng hành, sẻ chia và bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

Khi tiền bạc trở thành rào cản tình cảm

Câu chuyện của chú Trương (63 tuổi, Trung Quốc) là một minh chứng rõ ràng.

Chú chia sẻ: "Tuổi già không đáng sợ vì thiếu tiền, mà đáng sợ nhất chính là gia đình lục đục, vợ chồng bất hòa."

Những năm đầu chung sống, vợ chồng chú Trương dù khó khăn đủ bề nhưng luôn thấu hiểu và động viên nhau. Họ cùng làm lụng vất vả để nuôi con, dựng xây mái ấm.

Người vợ tận tụy chăm sóc gia đình, còn chú Trương thì không ngần ngại chia sẻ việc nhà, nấu nướng hay chăm con. Tình cảm vợ chồng thời ấy tuy giản dị nhưng chan chứa yêu thương.

Thế nhưng, khi kinh tế đã khá giả, có nhà cửa ổn định, mâu thuẫn lại nảy sinh từ chuyện… tiền bạc.

Người vợ dần thay đổi, không muốn để chồng giữ tiền, thậm chí tìm cách kiểm soát toàn bộ tài chính. Mỗi khi chú Trương cần tiền gấp, bà chỉ đồng ý "cho vay" chứ không hề chia sẻ.

Cảm thấy bất công, chú Trương mở tài khoản tiết kiệm riêng. Phát hiện ra, vợ ông càng giận dữ, nghi ngờ chồng ngoại tình hay mang tiền ra ngoài.

Bà không còn nấu nướng, không chăm sóc nhà cửa và thường xuyên gây sự. Những nỗ lực hòa giải của chú Trương đều thất bại, bởi vợ ông chỉ muốn một điều duy nhất là nắm trọn quyền kiểm soát tiền bạc.

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Chú Trương và vợ quyết định ly hôn ở tuổi 63. Một cuộc hôn nhân từng gắn bó suốt hàng chục năm, chỉ vì bất đồng trong việc quản lý tài chính mà đi đến kết cục tan vỡ. Ảnh minh họa

Hôn nhân tuổi xế chiều đổ vỡ vì thiếu sự thấu hiểu

Theo thời gian, tình cảm của họ nguội lạnh. Hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng ngày càng xa cách.

Cuối cùng, chú Trương và vợ quyết định ly hôn ở tuổi 63. Một cuộc hôn nhân từng gắn bó suốt hàng chục năm, chỉ vì bất đồng trong việc quản lý tài chính mà đi đến kết cục tan vỡ.

Điều này để lại nhiều tiếc nuối, bởi rõ ràng, tuổi xế chiều vốn là quãng đời mà ai cũng mong được cùng bạn đời nắm tay đi đến cuối đường, không phải lẻ loi đơn độc.

Bài học cho hạnh phúc tuổi xế chiều

Câu chuyện trên là lời nhắc nhở trong hôn nhân không chỉ tiền bạc mới quan trọng, mà sự lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng mới là nền tảng giữ cho gia đình bền vững.

Ở tuổi xế chiều, điều quý giá nhất không phải là của cải tích lũy, mà là sự đồng hành, chăm sóc và bình yên khi có người bạn đời bên cạnh.

Khi vợ chồng biết đặt tình nghĩa lên trên lợi ích cá nhân, biết thấu hiểu và bao dung cho nhau, hôn nhân mới thực sự là chỗ dựa vững chắc lúc về già.

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiềuNghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

GĐXH - Ở tuổi 55, vừa nghỉ hưu với khoản lương hơn 15 triệu đồng/tháng, tôi quyết định bán căn nhà trị hơn 7 tỷ đồng, rời phố thị để về quê sống cùng bố mẹ.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngày vui hóa ngày tủi hổ: Con đỗ đại học danh giá, bố mẹ ê chề vì 90 mâm cỗ không một khách đến

Ngày vui hóa ngày tủi hổ: Con đỗ đại học danh giá, bố mẹ ê chề vì 90 mâm cỗ không một khách đến

Đỉnh cao thông tuệ của người khôn ngoan: 3 hành vi tưởng khờ khạo nhưng thực chất là bậc thầy ứng xử

Đỉnh cao thông tuệ của người khôn ngoan: 3 hành vi tưởng khờ khạo nhưng thực chất là bậc thầy ứng xử

Sự khác biệt của các con giáp có phong thái quý nhân trong công danh và tài lộc

Sự khác biệt của các con giáp có phong thái quý nhân trong công danh và tài lộc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cùng chuyên mục

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Chuyện vợ chồng - 22 phút trước

GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.

Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói

Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top