Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân tuổi xế chiều, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nếu không được giải quyết kịp thời sẽ âm thầm "khoét sâu" tình cảm, khiến gia đình dần mất đi sự ấm áp.
Ở tuổi xế chiều, điều người cao tuổi khao khát nhất không phải là tiền bạc dư dả, mà là sự đồng hành, sẻ chia và bình yên trong chính ngôi nhà của mình.
Khi tiền bạc trở thành rào cản tình cảm
Câu chuyện của chú Trương (63 tuổi, Trung Quốc) là một minh chứng rõ ràng.
Chú chia sẻ: "Tuổi già không đáng sợ vì thiếu tiền, mà đáng sợ nhất chính là gia đình lục đục, vợ chồng bất hòa."
Những năm đầu chung sống, vợ chồng chú Trương dù khó khăn đủ bề nhưng luôn thấu hiểu và động viên nhau. Họ cùng làm lụng vất vả để nuôi con, dựng xây mái ấm.
Người vợ tận tụy chăm sóc gia đình, còn chú Trương thì không ngần ngại chia sẻ việc nhà, nấu nướng hay chăm con. Tình cảm vợ chồng thời ấy tuy giản dị nhưng chan chứa yêu thương.
Thế nhưng, khi kinh tế đã khá giả, có nhà cửa ổn định, mâu thuẫn lại nảy sinh từ chuyện… tiền bạc.
Người vợ dần thay đổi, không muốn để chồng giữ tiền, thậm chí tìm cách kiểm soát toàn bộ tài chính. Mỗi khi chú Trương cần tiền gấp, bà chỉ đồng ý "cho vay" chứ không hề chia sẻ.
Cảm thấy bất công, chú Trương mở tài khoản tiết kiệm riêng. Phát hiện ra, vợ ông càng giận dữ, nghi ngờ chồng ngoại tình hay mang tiền ra ngoài.
Bà không còn nấu nướng, không chăm sóc nhà cửa và thường xuyên gây sự. Những nỗ lực hòa giải của chú Trương đều thất bại, bởi vợ ông chỉ muốn một điều duy nhất là nắm trọn quyền kiểm soát tiền bạc.
Hôn nhân tuổi xế chiều đổ vỡ vì thiếu sự thấu hiểu
Theo thời gian, tình cảm của họ nguội lạnh. Hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng ngày càng xa cách.
Cuối cùng, chú Trương và vợ quyết định ly hôn ở tuổi 63. Một cuộc hôn nhân từng gắn bó suốt hàng chục năm, chỉ vì bất đồng trong việc quản lý tài chính mà đi đến kết cục tan vỡ.
Điều này để lại nhiều tiếc nuối, bởi rõ ràng, tuổi xế chiều vốn là quãng đời mà ai cũng mong được cùng bạn đời nắm tay đi đến cuối đường, không phải lẻ loi đơn độc.
Bài học cho hạnh phúc tuổi xế chiều
Câu chuyện trên là lời nhắc nhở trong hôn nhân không chỉ tiền bạc mới quan trọng, mà sự lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng mới là nền tảng giữ cho gia đình bền vững.
Ở tuổi xế chiều, điều quý giá nhất không phải là của cải tích lũy, mà là sự đồng hành, chăm sóc và bình yên khi có người bạn đời bên cạnh.
Khi vợ chồng biết đặt tình nghĩa lên trên lợi ích cá nhân, biết thấu hiểu và bao dung cho nhau, hôn nhân mới thực sự là chỗ dựa vững chắc lúc về già.
GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.
Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.
Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.
Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?
Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho 'người thứ ba', người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?
Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.
