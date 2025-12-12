5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh
GĐXH - Ung thư thực quản ở giai đoạn đầu rất khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý vùng thực quản hoặc hầu họng.
Ung thư thực quản là gì?
Ung thư thực quản là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong nhóm ung thư tiêu hóa, chỉ đứng sau ung thư dạ dày, gan và đại trực tràng.
Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng ung thư thực quản rất khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý vùng thực quản hoặc hầu họng. Trên thực tế, các dấu hiệu ung thư thực quản rõ rệt chỉ xuất hiện khi tế bào ung thư đã lan rộng toàn bộ lòng thực quản, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và kém hiệu quả.
Tiên lượng bệnh thường rất xấu vì các triệu chứng thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, lúc khối u đã di căn và tiến triển nghiêm trọng.
Ung thư thực quản có 4 dấu hiệu điển hình
Đau, khó chịu ở ngực
Đây là biểu hiện ung thư thực quản giai đoạn đầu phổ biến. Người bệnh thường có cảm giác đau âm ỉ, nóng rát ở vùng giữa ngực, dễ nhầm lẫn với triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Cảm giác khó chịu xuất hiện liên tục, không giảm khi dùng thuốc thông thường, nhất là sau ăn hoặc khi nuốt.
Khó nuốt
Khó nuốt, nuốt vướng là cảm giác thường xảy ra khi ăn thức ăn cứng như cơm, thịt, bánh mì... Khối u phát triển sẽ gây vướng hoặc đau khi nuốt ngay cả thức ăn mềm, lỏng, uống nước.
Khó tiêu, ợ nóng
Khó tiêu, ợ nóng kéo dài là biểu hiện ở nhiều bệnh nhân ung thư thực quản nhưng dễ nhầm với viêm loét dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Các triệu chứng này thường dai dẳng, kéo dài không dứt, kể cả khi đã thay đổi chế độ ăn hoặc dùng thuốc kháng axit.
Khàn giọng, ho kéo dài
Khàn giọng hoặc ho kéo dài trên hai tuần, không cải thiện dù uống thuốc, có thể do khối u thực quản phát triển gây kích thích dây thanh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh điều khiển phát âm.
Nguyên nhân gây ung thư thực quản
Do tiền sử gia đình
Nếu trong gia đình có người từng bị ung thư thực quản, nguy cơ mắc bệnh của các thành viên khác sẽ cao hơn, nhất là khi có yếu tố di truyền về gene đột biến. Bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử gia đình mắc ung thư thực quản nên tầm soát định kỳ và chú ý phòng ngừa từ sớm.
Do trào ngược axit dạ dày
Trào ngược axit dạ dày (GERD) là tình trạng axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây kích ứng và tổn thương lớp niêm mạc. Lâu dài, lớp tế bào biểu mô lát ở thực quản có thể bị biến đổi thành biểu mô tuyến gọi là barrett thực quản, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, nhất là ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma).
Do mắc barrett thực quản
Barrett thực quản xảy ra khi các tế bào lót thực quản bị thay đổi, phát triển thành mô tuyến, tế bào ung thư. Tuy nhiên, không phải ai bị barrett cũng mắc ung thư. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh nên nội soi định kỳ, kiểm tra thường xuyên để theo dõi barrett thực quản, có thể ngăn nguy cơ tiến triển ung thư.
Do béo phì
Béo phì có liên quan đến sự gia tăng các chất gây viêm và rối loạn nội tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tế bào ác tính. Cơ thể có nhiều mỡ nội tạng dư thừa làm tăng áp lực trong ổ bụng, dẫn đến trào ngược axit dạ dày, gián tiếp gây tổn thương thực quản.
Do chế độ ăn không lành mạnh
Chế độ ăn uống không lành mạnh như ăn ít rau xanh, trái cây, thiếu chất xơ nhưng bổ sung nhiều chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn góp phần thúc đẩy ung thư thực quản. Ngoài ra, ăn uống không điều độ, bỏ bữa, thường xuyên ăn quá no hoặc ăn khuya dễ dẫn đến trào ngược axit và tổn thương thực quản.
Do rượu bia, thuốc lá
Rượu bia, thuốc lá được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư nhóm một. Tiếp xúc với cồn trong rượu bia và chất độc trong thuốc lá khiến niêm mạc thực quản tổn thương, lâu dần gây đột biến gene. Người sử dụng cả rượu và thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp nhiều lần so với người chỉ sử dụng một trong hai loại.
Phòng ngừa ung thư thực quản
Ung thư thực quản ngày càng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, nên chủ động phòng ngừa ung thư thực quản bằng cách: Ăn uống điều độ; thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, duy trì cân nặng phù hợp với thể trạng; hạn chế ăn các thực phẩm lên men, muối chua, thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn; ăn nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia...
5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sungSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Bạn vẫn đều đặn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày? Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những thực phẩm quen mặt trong bếp lại sở hữu hàm lượng dưỡng chất “đỉnh” hơn cả viên uống bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thực phẩm vừa dễ mua, vừa giàu vitamin tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và an toàn hơn. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại thói quen bổ sung vitamin hằng ngày của mình.
Sáng dậy mà thấy 4 điều này thì đừng đổ tại ‘ngủ chưa đủ’ nữa: Cơ thể đang kêu cứu vì mỡ máu quá cao!Sống khỏe - 3 giờ trước
Một số triệu chứng tưởng chừng như không đáng kể thực chất có thể cho thấy nồng độ lipid trong máu quá cao.
Y tế từ xa: Lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao năng lực của cơ sởSống khỏe - 14 giờ trước
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, y tế từ xa không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là một phương thức tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ tri thức chuyên môn và nâng cao năng lực của tuyến y tế gần dân...
Bảo tồn thành công tinh hoàn bị xoắn cho thiếu niên đã qua 'thời gian vàng'Sống khỏe - 14 giờ trước
Thiếu niên được đưa đến viện sau 8 tiếng có triệu chứng đau ở vùng bìu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn cấp tính và chỉ định phẫu thuật khẩn.
Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàngSống khỏe - 16 giờ trước
Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030. Hôm nay (11/12), 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn đã được Bộ Y tế và Vingroup bàn giao cho Hải Phòng.
Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngàySống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.
Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử 2 lần viêm tụy cấp, mắc đái tháo đường tuýp II nhưng không điều trị và có thói quen uống rượu mỗi ngày.
Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dàyY tế - 1 ngày trước
Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các “bí quyết detox ruột” được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.
4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.
Nguyên nhân khàn tiếng kéo dài và cách cải thiện từ thảo dượcSống khỏe - 1 ngày trước
Khàn tiếng kéo dài là tình trạng nhiều người gặp phải nhưng lại thường bị xem nhẹ. Ban đầu chỉ là giọng khàn, nói không rõ, hụt hơi, nhưng theo thời gian, triệu chứng ngày càng rõ rệt, gây khó khăn trong giao tiếp, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.
Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thưBệnh thường gặp
GĐXH - Đối mặt với ung thư là một hành trình khó khăn, nhưng có nhiều cách giúp người bệnh kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn và nâng cao chất lượng sống.