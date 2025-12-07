Từ vụ bé 8 tuổi qua đời vì ung thư thận: 5 thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránh

Bé gái qua đời vì ung thư thận có thói quen ăn bánh ngọt trong nhiều năm

Sự ra đi đột ngột của bé Lệ Lệ (8 tuổi, ở Trung Quốc) chỉ sau 30 ngày nằm viện điều trị ung thư thận khiến nhiều người xót xa. Đây là lời nhắc nhở tới các bậc phụ huynh về việc kiểm soát, chế độ ăn của trẻ nhỏ.

Được biết, vì cưng chiều sở thích ăn bánh ngọt của con gái nên ngay từ lúc 2 tuổi, ông đã thường xuyên mang bánh ngọt về cho con. Tình yêu thương vô bờ ấy đã vô tình trở thành thói quen độc hại kéo dài suốt 6 năm.

Ảnh minh họa.

Đến năm 8 tuổi, cô bé bất ngờ có những dấu hiệu bất thường như sụt cân một cách nhanh chóng, đau bụng không lý do khiến cả nhà lo lắng.

Khi đưa đến bệnh viện, cô bé nhận chẩn đoán ung thư thận giai đoạn cuối, cùng lúc đó chức năng gan thận đã bị tổn hại nặng nề.

Chỉ sau 30 ngày nằm viện, cô bé đã không thể qua khỏi. Người cha ôm xác con gào khóc nức nở: "Tất cả là tại tôi!"

Bác sĩ đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn tới bệnh của Lệ Lệ nhiều khả năng do ăn quá nhiều đồ ngọt trong thời gian dài. Chúng tạo gánh nặng quá lớn lên hệ thống lọc thải của cơ thể còn non nớt.

Việc hấp thu lượng đường quá lớn khiến cơ thể khó chuyển hóa thành năng lượng, dần tích tụ thành mỡ nội tạng, béo phì, và dẫn đến các vấn đề như huyết áp cao... Những yếu tố này đều làm tăng gánh nặng cho thận và dần dẫn đến các tổn thương, thậm chí là ung thư.

Thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránh

Ăn uống nhiều đồ ngọt nhân tạo

Ảnh minh họa.

Theo Mayo Clinic, chất tạo ngọt nhân tạo có thể an toàn cho người trưởng thành khỏe mạnh nếu sử dụng ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo hằng ngày trong thời gian dài có mối liên hệ với nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và tử vong cao hơn.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng, nước ngọt ăn kiêng có chất tạo ngọt nhân tạo có thể gây hại cho sức khỏe của thận.

Một nghiên cứu kéo dài 11 năm do Trường Đại học Y Harvard thực hiện với 3.000 phụ nữ đã chỉ ra rằng, nước ngọt ăn kiêng có liên quan đến tình trạng suy giảm sức khỏe thận gấp 2 lần.

Các chuyên gia về thận và tiết niệu khuyên bạn nên uống nước lọc, vì nó không chứa calo và tốt cho mọi cơ quan trong cơ thể, kể cả thận.

Uống quá nhiều caffeine

Ảnh minh họa.

Vì caffeine là chất kích thích, nên quá nhiều caffeine có thể làm tăng huyết áp, gây áp lực lên thận và khiến thận phải hoạt động quá mức. Đồng thời, tác động lâu dài của việc này có thể gây ra suy thận.

Hãy tránh nguy cơ này bằng cách giảm lượng tiêu thụ caffeine xuống còn không quá 1 hoặc 2 tách cà phê mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn đã mắc bệnh thận, tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ về lượng caffeine được cho là an toàn với bạn.

Dùng thực phẩm chức năng

Ảnh minh họa.

Những người mắc bệnh thận mãn tính hoặc có tiền sử sỏi thận cần trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào. Một số loại thực phẩm chức năng có thể gây hại cho cơ quan quan trọng này.

Theo Best Life, việc dùng liều lượng lớn vitamin C có thể đặc biệt có hại vì vitamin C dư thừa được bài tiết dưới dạng oxalate, có thể hình thành sỏi thận. Một nghiên cứu năm 2023 kết luận rằng, liều lượng vitamin C dư thừa đã được chứng minh là gây ra chứng tăng oxalat niệu và các biến chứng như tổn thương thận cấp tính.

Ăn quá nhiều muối

Ảnh minh họa.

Theo NKF, người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ 2.300mg natri mỗi ngày, trong khi những người mắc bệnh thận hoặc huyết áp cao nên giới hạn ở mức 1.500mg mỗi ngày.

Khi bạn ăn quá nhiều muối, thận sẽ phản ứng bằng cách giữ nước để pha loãng muối. Đây là một biện pháp bảo vệ giúp cân bằng nồng độ hóa chất trong máu, vốn cần thiết để duy trì hoạt động của tim. Theo thời gian, việc tạo áp lực lớn lên thận có thể gây tổn thương thận và cơ tim.

Ăn nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn

Ảnh minh họa.

Có nhiều bằng chứng cho thấy, protein từ động vật gây áp lực cho thận khiến cơ quan này phải làm việc quá sức để loại bỏ chất thải ra khỏi máu, trong đó thịt đỏ đứng đầu danh sách.

Cả nhà nghiên cứu khuyến nghị nên hạn chế việc tiêu thụ thịt đỏ bằng protein thực vật. Thay thế các thực phẩm chế biến sẵn bằng các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại đậu, cùng các loại rau giàu protein như đậu Hà Lan và bông cải xanh đều được coi là những lựa chọn tốt cho thận.