Người đàn ông 31 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện ung thư tuyến giáp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư tuyến giáp sau 2 năm không tái khám

Cách đây 2 năm, anh C. (31 tuổi, ở phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đi khám được phát hiện u tuyến giáp lành tính và hẹn khám định kỳ, nhưng trong 02 năm nay do chủ quan không khám bệnh lại.

Gần đây phát hiện khối u vùng cổ to nhanh, xuất hiện hạch cổ gây tức nghẹn, khó chịu nên đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám. Kết quả siêu âm, chụp CT scanner phát hiện thùy phải tuyến giáp có khối u kích thước 77x48mm, hạch bất thường vùng cổ kích thước lớn nhất 26x18mm. Kết quả sinh thiết kim nhỏ (FNA) nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, có hạch di căn.

Ca mổ đã thành công sau gần 3 tiếng phẫu thuật. Ảnh minh họa.

Ekip phẫu thuật của BSCKI Doãn Chiến Thắng – Khoa Ung bướu 2 đã thực hiện phẫu thuật cắt ung thư tuyến giáp cho người bệnh. Ca phẫu thuật bóc tách khối u tương đối phức tạp, khó khăn do khối u cứng chắc, kích thước lớn 7x10cm xâm lấn cơ, thực quản, thần kinh thanh quản quặt ngược phải, nhiều hạch lớn vùng khoang trung tâm (nhóm VI) và dọc máng cảnh hai bên.

Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng dao Ligasure hỗ trợ cầm máu và bóc tách tối ưu, thành công cắt toàn bộ tuyết giáp và nạo vét hạch máng cảnh hai bên. Sau 5 ngày sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi sức khỏe tốt, vết mổ khô liền nhanh, giao tiếp tốt và được xuất viện.

Khối u phức tạp được bóc tác thành công. Ảnh: BVCC

Ai có nguy cơ bị ung thư tuyến giáp?

BSCKI Doãn Chiến Thắng đánh giá: "Khối u tuyến giáp của trường hợp bệnh nhân này được đánh giá đặc biệt nguy hiểm do kích thước phát triển lớn 7x10cm, xâm lấn cơ vùng cổ, thực quản, dính chặt vào dây thần kinh thanh quản quặt ngược khiến phẫu thuật trở nên phức tạp, nguy cơ biến chứng cao như liệt dây thanh âm, suy tuyến cận giáp sau mổ, chảy máu, xẹp khí quản...

Nếu không được phẫu thuật điều trị kịp thời, hiệu quả, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ khàn tiếng vĩnh viễn, tắc nghẽn đường thở, u xâm lấn sâu vào khí quản và thực quản gây khó nuốt, nguy cơ xuất huyết hoặc di căn xa (phổi, xương…)

Từ ca bệnh này đưa ra cảnh báo về vấn đề theo dõi sức khỏe định kỳ đối với những người bệnh được chẩn đoán có nhân tuyến giáp hoặc u tuyến giáp. Dù được đánh giá là lành tính nhưng nhân tuyến giáp vẫn có thể là ung thư do nhiều khối ung thư nhỏ phát triển dần theo thời gian hoặc do bỏ sót tổn thương. Nếu chủ quan không tái khám định kỳ, người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm đe dọa sức khỏe, tính mạng do u tuyến giáp xâm lấn, di căn."

Dấu hiệu thường gặp của u tuyến giáp, ung thư tuyến giáp

Bệnh lý u tuyến giáp rất thường gặp, hơn 90% các u tuyến giáp được phát hiện là tổn thương lành tính như u dạng tuyến của tuyến giáp, viêm tuyến giáp, bướu giáp đa nhân và u nang tuyến giáp; chỉ 4,0% đến 6,5% là ung thư.

U tuyến giáp biểu hiện triệu chứng khi nó đã phát triển lớn chèn ép và gây khó khăn cho các hoạt động thở và nuốt. U tuyến giáp kích thước lớn nếu không được phẫu thuật điều trị kịp thời có thể gây nên các triệu chứng khó nuốt, đau họng hoặc khó thở…, các biến chứng về xương khớp, tim mạch (nhịp tim nhanh, loạn nhịp và tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ…).

Ảnh minh họa.

Cần làm gì khi có dấu hiệu ung thư tuyến giáp?

Các khối u, ung thư tuyến giáp có thể phát hiện sớm qua siêu âm vùng cổ, chẩn đoán tế bào học, chụp CT scan hoặc chụp MRI vùng cổ, ngực. Với các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại này, bác sĩ có thể xác định và đánh giá chính xác vị trí, số lượng, kích thước, tính chất, sự xâm lấn của u giáp và hạch cổ với cơ quan xung quanh như khí quản, thực quản, phần mềm vùng cổ, đưa ra phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.

Để phòng ngừa bệnh lý u, ung thư tuyến giáp, bác sĩ khuyến cáo người bệnh được chẩn đoán có u tuyến giáp, nhân tuyến giáp cần tái khám định kỳ 6 tháng/ lần để theo dõi sự những bất thường.

Trường hợp thấy xuất hiện các triệu chứng như khó chịu trong cổ, nuốt khó, khàn giọng, ho dai dẳng, khối u ở cổ… thì cần phải tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết để tầm soát và phát hiện sớm.