Liên tiếp 2 ca nhồi máu cơ tim cấp đều có chung 1 bệnh lý nguy hiểm nhưng nhiều người Việt bỏ qua

Trong những ngày qua, Khoa Tim mạch và Đơn vị Can thiệp mạch vành của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận và xử trí kịp thời hai trường hợp nhồi máu cơ tim nguy hiểm, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và phục hồi ổn định.

Trường hợp 1: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI)

Bệnh nhân nữ 77 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type II, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội. Điện tim cho thấy ST chênh lên ở các chuyển đạo V2–V4, dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) – tình trạng cần xử trí trong "thời gian vàng".

Bệnh nhân được chỉ định chụp mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy: tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn giữa (LAD – mid).

Ê-kíp can thiệp đã tiến hành nong bóng, đặt 01 stent phủ kín tổn thương, tái thông hoàn toàn dòng chảy. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định toàn trạng, hết đau ngực.

Trường hợp 2: Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh (NSTEMI)

Bệnh nhân nam 65 tuổi, tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, nhập viện trong tình trạng đau ngực kéo dài.

Qua khám lâm sàng, xét nghiệm men tim và điện tim, bệnh nhân được chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh (NSTEMI). Kết quả chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân hẹp 99% động mạch liên thất trước (LAD) nguy cơ tắc hoàn toàn bất kỳ lúc nào.

Ê-kíp can thiệp đã thực hiện: Nong bóng, đặt 01 stent phủ kín tổn thương, tái thông dòng chảy mạch vành hiệu quả. Sau thủ thuật, bệnh nhân ổn định, hết đau ngực.

Hai ca bệnh trên là minh chứng cho hiệu quả của việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, can thiệp mạch vành kịp thời, giúp giảm nguy cơ tử vong, hạn chế tối đa biến chứng và bảo tồn chức năng tim cho người bệnh.