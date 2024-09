6 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ củ nghệ

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của củ nghệ mà nhiều người còn chưa biết:

1. Củ nghệ giúp chống viêm

Hoạt chất chính trong củ nghệ là curcumin, có đặc tính chống viêm . Việc dùng curcumin/nghệ do đặc tính chống viêm này đã có từ nhiều thế kỷ trước trong y học Ayurvedic Ấn Độ truyền thống và y học cổ truyền Trung Quốc.

Ăn nghệ có thể làm giảm viêm bằng cách giảm mức độ enzyme gây viêm trong cơ thể, giúp ngăn ngừa viêm ngay từ đầu.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Curcumin là chất chống oxy hóa trong củ nghệ, tạo nên màu vàng rực rỡ của loại dược liệu này. Chất chống oxy hóa giúp ‘dọn sạch’ các phân tử tự do trong cơ thể. Các phân tử tự do (gốc tự do) gây tổn hại đến màng tế bào, làm xáo trộn DNA và thậm chí gây chết tế bào.

Chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do, làm giảm hoặc thậm chí giúp ngăn ngừa một số tổn thương mà chúng gây ra.

Nghệ có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, có lợi cho tuổi mãn kinh.

3. Củ nghệ tốt cho tuổi mãn kinh

Sự suy giảm estrogen trong thời kỳ mãn kinh có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thay đổi tâm trạng, cảm giác lo lắng hoặc trầm cảm, bốc hỏa và nguy cơ loãng xương.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, đặc tính chống viêm của curcumin, hợp chất hoạt tính trong nghệ, có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện mức cholesterol, giảm viêm và cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại tổn thương tim mạch.

Nghệ cũng được nghiên cứu về tác dụng chống trầm cảm tiềm tàng, có thể giúp ổn định tâm trạng, làm giảm các triệu chứng trầm cảm trong thời kỳ mãn kinh, làm tăng mật độ và độ chắc của xương, có khả năng làm giảm nguy cơ gãy xương liên quan đến loãng xương.

4. Củ nghệ giúp giảm cân

Curcumin - thành phần hoạt tính sinh học của củ nghệ, được biết đến với đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và tăng cường trao đổi chất, góp phần tạo nên hiệu quả tiềm tàng của nghệ trong việc kiểm soát cân nặng.

Curcumin cũng đã được chứng minh là làm tăng quá trình sinh nhiệt - quá trình mà cơ thể đốt cháy calo để tạo ra nhiệt. Bằng cách thúc đẩy quá trình sinh nhiệt, curcumin có thể giúp tăng cường tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến tăng lượng calo tiêu thụ.

Các nghiên cứu cho thấy curcumin ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme và protein liên quan đến quá trình chuyển hóa chất béo. Nó có thể ức chế sự phát triển của mô mỡ (tế bào mỡ) và tăng cường quá trình phân giải lipid, phân hủy chất béo thành axit béo. Bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo, curcumin giúp giảm tích tụ chất béo và hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

5. Củ nghệ chống lão hóa

Mặc dù lão hóa là điều không thể tránh khỏi và biểu hiện rõ nhất ở da, nếp nhăn, mất độ đàn hồi và sắc tố, nhưng một số lựa chọn lối sống và biện pháp khắc phục tự nhiên, giúp làm chậm quá trình này và thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm của curcumin có lợi cho sức khỏe và vẻ ngoài của làn da. Ví dụ, tiếp xúc với tia cực tím (UV) là một yếu tố chính gây lão hóa da, gây ra stress oxy hóa và viêm. Curcumin giúp bảo vệ da khỏi tác hại do tia UV gây ra bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm viêm.

Hơn nữa, collagen rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Curcumin kích thích nguyên bào sợi, các tế bào chịu trách nhiệm sản xuất collagen, giúp duy trì cấu trúc da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Curcumin ức chế sản xuất melanin, sắc tố gây ra các đốm đen và tông màu da không đồng đều. Điều này giúp giảm tình trạng tăng sắc tố, thúc đẩy làn da đều màu hơn, giúp da trông trẻ hơn.

Curcumin, thành phần hoạt tính sinh học của nghệ giúp giảm tích tụ chất béo và hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

6. Củ nghệ tốt cho sức khỏe của mắt

Duy trì sức khỏe mắt tốt rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuổi tác và các yếu tố môi trường góp phần gây ra nhiều tình trạng mắt khác nhau.

Căng thẳng oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều tình trạng mắt, bao gồm đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). Các đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của curcumin giúp chống lại căng thẳng oxy hóa và do đó có thể bảo vệ các tế bào mắt khỏi bị tổn thương.

Mắt cũng đặc biệt dễ bị tổn thương do tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Các gốc tự do sinh ra từ những tiếp xúc này có thể làm hỏng võng mạc và thủy tinh thể. Curcumin trung hòa các gốc tự do, làm giảm căng thẳng oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào ở mắt.

Curcumin cũng thúc đẩy khả năng chống oxy hóa của cơ thể bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme như superoxide dismutase (SOD), catalase và glutathione peroxidase. Sự tăng cường hệ thống chống oxy hóa này giúp duy trì sức khỏe của các mô mắt và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến stress oxy hóa.

Ngoài ra, nghệ còn rất tốt cho sức khỏe não bộ, giúp phòng chống ung thư…