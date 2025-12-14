6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn

Mới đây, một nam bệnh nhân 73 tuổi đang điều trị tại Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu nguy kịch như liệt nửa người, ý thức lơ mơ. Nhận thấy đây là tình huống bất thường, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt báo động đột quỵ.

Cùng thời điểm đó, tại Trung tâm Điện quang, ê-kíp vừa hoàn tất xử lý một ca dị dạng mạch máu vỡ phức tạp và đang tranh thủ ăn trưa thì nhận được điện thoại yêu cầu phối hợp cấp cứu người đàn ông trên. Không một phút chần chừ, các bác sĩ lập tức bỏ bữa, chuẩn bị tiếp nhận ca bệnh.

Một bệnh nhân được theo dõi tại Trung tâm Đột quỵ. Ảnh minh họa: BVCC.

Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch thân nền. Đây là một trong những dạng đột quỵ nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong lên tới 80-90% nếu không được tái thông kịp thời.

Bệnh nhân được chuyển thẳng sang phòng can thiệp mạch não. Đúng 13h28, bác sĩ đưa kim chọc mạch vào. Đến 13h34, huyết khối được lấy ra hoàn toàn, dòng máu não phục hồi trọn vẹn. Chỉ mất 6 phút từ lúc chọc mạch đến khi tái thông mạch máu não.

Năm phút sau tái thông, bệnh nhân đã mở mắt, giao tiếp tốt, chức năng thần kinh cải thiện rõ rệt. Với ê-kíp bác sĩ, đó là khoảnh khắc xúc động. Khi dòng máu được khơi thông sớm, não bộ vẫn còn cơ hội hồi sinh.

Theo các chuyên gia can thiệp mạch não, thời gian trung bình từ chọc mạch đến tái thông (P2R) dao động 24-40 phút; những ca xuất sắc khoảng 7-10 phút.

Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Tất Thiện - Trưởng kíp can thiệp cho biết, thành công này không chỉ nhờ tay nghề bác sĩ can thiệp mà là kết quả của cả một hệ thống vận hành đồng bộ. Trung tâm Hô hấp đã nhận diện sớm dấu hiệu đột quỵ, kích hoạt báo động kịp thời. Sau đó, chuỗi hội chẩn đa chuyên khoa được triển khai khẩn trương từ Hô hấp đến Đột quỵ và Điện quang, mỗi đơn vị một nhiệm vụ nhưng chung mục tiêu rút ngắn từng giây điều trị cho người bệnh.

“Giờ vàng” điều trị đột quỵ được tính trong 4-6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Đồng thời, kiểm soát tốt tăng huyết áp là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ.