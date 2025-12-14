Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Mỹ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp trung niên kiểm soát cholesterol máu, bảo vệ tim và giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.
Thực phẩm tốt cho tuổi trung niên: Nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa
Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa được xem là có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa này khi được bổ sung hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư, đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tình trạng viêm trong cơ thể.
Theo TS. Dana Ellis Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp tại Đại học California (Mỹ), các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa không phải là thuốc điều trị bệnh. Chúng có vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hỗ trợ cải thiện những tình trạng cơ thể dễ viêm, dễ phát sinh bệnh lý.
Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tốt nhất, cần đi kèm chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học.
8 thực phẩm người trung niên nên ăn để phòng bệnh
Chuyên gia Hunnes khuyến nghị 8 loại thực phẩm dưới đây vừa có giá trị dinh dưỡng cao, vừa được ví như “liều thuốc tự nhiên”, giúp hạ cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch và ung thư.
Quả có múi
Nguồn vitamin C dồi dào những loại quả có múi như cam, chanh bưởi... giúp tăng sức đề kháng, giảm phản ứng viêm, hỗ trợ tổng hợp collagen và tái tạo tế bào.
Súp lơ trắng
Súp lơ trắng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp duy trì hệ thần kinh, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, phòng bệnh mạn tính và hỗ trợ giữ cân nặng ổn định.
Sữa chua
Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp tăng cường hấp thu dinh dưỡng, cải thiện miễn dịch, ức chế vi khuẩn có hại và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.
Hoa cúc (trà hoa cúc)
Trà hoa cúc giàu flavonoid, chất có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng virus. Ngoài ra, còn hỗ trợ tiêu hóa và tăng tốc độ chuyển hóa.
Nấm
Nấm chứa polysaccharide và chất xơ. Polysaccharide có khả năng tăng miễn dịch, giảm cholesterol và hỗ trợ phòng ung thư. Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, giữ gìn sức khỏe tiêu hóa.
Nghệ
Bột nghệ chứa curcumin, chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp phòng bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ. Curcumin còn thúc đẩy chuyển hóa và hỗ trợ giấc ngủ.
Cá hồi
Cá hồi là một trong những nguồn omega-3 tốt nhất, đóng vai trò trong cấu trúc màng tế bào. Omega-3 giúp giảm viêm, bảo vệ mạch máu và hệ thần kinh.
Quả việt quất
Việt quất chứa nhiều vitamin C, chất xơ, cùng anthocyanin và quercetin, hai chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Quercetin còn có thêm tác dụng chống viêm.
