6 quy tắc dễ áp dụng chế độ ăn lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế
Theo Quỹ Dinh dưỡng Anh quốc (BNF), chìa khóa trong chế độ ăn lành mạnh là có sự cân bằng giữa các loại thực phẩm và chất dinh dưỡng khác nhau trong chế độ ăn uống.
Mặc dù không có chế độ ăn lành mạnh nào phù hợp với tất cả mọi người nhưng các chuyên gia khuyến nghị áp dụng 6 nguyên tắc sau:
1. Quy tắc "5 A Day" trong chế độ ăn lành mạnh
Ít nhất 5 phần trái cây và rau củ mỗi ngày là nguyên tắc kinh điển của y tế châu Âu. Một "phần" tương đương với 80 g. Việc nạp đủ 400 g rau quả mỗi ngày cung cấp nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Hãy cố gắng ăn đa dạng màu sắc để nhận được nhiều loại phytochemical chống oxy hóa khác nhau.
2. Ưu tiên chất xơ, đặc biệt là ngũ cốc nguyên hạt
Thay vì ngũ cốc tinh chế (gạo trắng, bánh mì trắng), hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hay lúa mạch. Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp bạn no lâu hơn và ổn định năng lượng suốt cả ngày.
3. Đa dạng hóa protein, ưu tiên nguồn gốc thực vật
Bên cạnh thịt và cá, các loại đậu (đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu nành) là nguồn protein tuyệt vời. Chúng không chỉ giàu đạm mà còn chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và không chứa cholesterol. BNF khuyến nghị nên có ít nhất một ngày trong tuần không ăn thịt để giảm tải cho hệ tiêu hóa và bảo vệ môi trường.
4. Sữa và các sản phẩm thay thế
Sữa, sữa chua hay phô mai cung cấp canxi và protein thiết yếu cho cấu trúc xương. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm thay thế (như sữa hạt), hãy ưu tiên loại có bổ sung (fortified) thêm canxi và vitamin D để đảm bảo không bị thiếu hụt vi chất.
5. Chọn đúng loại chất béo, ưu tiên chất béo không bão hòa
Cơ thể cần chất béo để hấp thụ các vitamin A, D, E, K. Tuy nhiên, hãy thay thế chất béo bão hòa (mỡ động vật, bơ) bằng chất béo không bão hòa từ dầu thực vật (ô liu, hướng dương) hoặc các loại hạt. Điều này giúp duy trì mức cholesterol ổn định và bảo vệ thành mạch.
6. Hạn chế muối, đường và chất béo xấu
Các thực phẩm chế biến sẵn thường chứa lượng chất béo bão hòa, muối và đường "ẩn" cực cao cần hạn chế:
- Muối: Không nên quá 6 g/ngày để tránh tăng huyết áp.
- Đường: Hạn chế đường tự do trong nước ngọt và bánh kẹo để phòng ngừa béo phì và đái tháo đường type 2.
Ăn uống lành mạnh là một sự đầu tư dài hạn. Việc áp dụng đồng thời 6 nguyên tắc này sẽ tạo ra một "lá chắn" vững chắc cho hệ miễn dịch. Không có thực phẩm nào hoàn hảo, chỉ có chế độ ăn uống cân bằng mới góp phần mang lại sức khỏe trọn vẹn.
