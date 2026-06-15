Thiếu niên 15 tuổi thiếu máu nặng, ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày do vi khuẩn HP
GĐXH - Khanh bất ngờ ngất xỉu kèm nôn ra dịch màu nâu đen và được đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định em bị viêm loét, xuất huyết dạ dày - tá tràng do vi khuẩn HP.
Ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày do vi khuẩn HP
Gia đình cho biết, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, Khanh (15 tuổi) đột ngột xuất hiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt kéo dài 3-4 phút khi đang ngồi, sau đó ngất xỉu. Lo lắng trước diễn biến bất thường, người nhà nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu.
BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu, khoa Nhi, cho biết tại thời điểm nhập viện, huyết áp của bệnh nhi ở tư thế ngồi chỉ 75/45 mmHg, trong khi ở tư thế nằm là 108/57 mmHg. Kết quả này phản ánh tình trạng tụt huyết áp tư thế rõ rệt.
Xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi bị thiếu máu mức độ trung bình đến nặng. Nội soi dạ dày - tá tràng phát hiện hai ổ loét đối diện nhau tại hành tá tràng, kích thước từ 5-10 mm. Kết quả xét nghiệm đồng thời ghi nhận bệnh nhi dương tính với vi khuẩn HP (Helicobacter pylori).
Theo bác sĩ Hiếu, vi khuẩn HP là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày - tá tràng. Khi các ổ loét chảy máu kéo dài, người bệnh có thể bị thiếu máu, tụt huyết áp, mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt và thậm chí ngất xỉu.
Dịch nôn màu nâu đen là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
Một trong những dấu hiệu khiến bác sĩ nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa ở Khanh là tình trạng nôn ra dịch màu nâu đen.
Bác sĩ Hiếu giải thích, đây là biểu hiện điển hình của xuất huyết tiêu hóa trên. Khi máu trong đường tiêu hóa tiếp xúc với acid dạ dày, sắt trong hồng cầu bị oxy hóa làm dịch nôn chuyển sang màu nâu sẫm giống bã cà phê.
Tình trạng xuất huyết kéo dài khiến lượng máu trong cơ thể giảm dần, dẫn đến thiếu máu nặng và làm tăng nguy cơ tụt huyết áp khi thay đổi tư thế.
Để điều trị, bác sĩ chỉ định truyền máu và truyền dịch nhằm bù lại lượng máu đã mất. Sau khi sức khỏe ổn định, bệnh nhi được điều trị bằng thuốc ức chế bơm proton (PPI) giúp giảm tiết acid dạ dày, tạo điều kiện cho các ổ loét lành lại.
Sau 7 ngày điều trị, Khanh ăn uống bình thường, sức khỏe cải thiện rõ rệt và được xuất viện. Bệnh nhi tiếp tục sử dụng thuốc ngoại trú kết hợp phác đồ tiệt trừ vi khuẩn HP theo chỉ định của bác sĩ.
Vi khuẩn HP có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ em
Theo bác sĩ Hiếu, vi khuẩn HP là loại xoắn khuẩn Gram âm có khả năng cư trú trong lớp niêm mạc dạ dày. Khi kết hợp với các yếu tố như căng thẳng kéo dài, ăn uống thất thường hoặc thức khuya, vi khuẩn có thể phá vỡ lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc, làm hình thành các ổ viêm loét.
Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp nhiễm vi khuẩn HP ở trẻ em diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xuất hiện biến chứng.
Xuất huyết tiêu hóa là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất. Ở giai đoạn nhẹ, trẻ có thể chỉ biểu hiện thiếu máu với các dấu hiệu như da xanh xao, mệt mỏi, tim đập nhanh hoặc khó thở khi gắng sức. Khi tình trạng nặng hơn, trẻ có thể nôn ra máu hoặc dịch màu nâu đen, đi ngoài phân đen, chóng mặt, tụt huyết áp và ngất xỉu.
Ngoài xuất huyết tiêu hóa, viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP còn có thể gây thủng ổ loét và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày về lâu dài.
Làm gì để phòng ngừa vi khuẩn HP?
Để hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn HP, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, không dùng chung bát đũa, cốc uống nước với người khác.
Bên cạnh đó, trẻ nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thức ăn cay nóng, tránh thức khuya, căng thẳng kéo dài và không sử dụng các đồ uống chứa caffeine như cà phê.
Khi trẻ có các biểu hiện như đau bụng tái diễn, buồn nôn, nôn, đầy bụng, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc có dấu hiệu thiếu máu, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến vi khuẩn HP.
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