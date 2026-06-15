Một dấu hiệu xuất hiện lúc 2 giờ sáng báo động đột quỵ nguy hiểm, người đàn ông may mắn thoát di chứng
GĐXH - Người đàn ông 60 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ giảm ý thức, sùi bọt mép lúc rạng sáng. Bác sĩ xác định đây là dấu hiệu của cơn đột quỵ nhồi máu não nguy hiểm.
Đột quỵ lúc rạng sáng mặc dù không triệu chứng
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa can thiệp mạch não cấp cứu thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa - một trong những thể đột quỵ nguy hiểm, có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không được điều trị kịp thời.
Bệnh nhân là ông L.A.Ng (60 tuổi, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh). Theo người nhà, khoảng 22 giờ đêm trước khi nhập viện, ông vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ sáng, gia đình phát hiện ông giảm ý thức, gọi hỏi không đáp ứng, xuất hiện tình trạng sùi bọt mép nhưng không co giật hay sốt.
Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, được chẩn đoán theo dõi đột quỵ nhồi máu não, đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bãi Cháy.
Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng an thần, thở hỗ trợ qua bóng bóp. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cho thấy ông bị đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa đoạn M1 bên trái - mạch máu lớn có vai trò cung cấp máu cho phần lớn bán cầu não.
Đánh giá thần kinh ghi nhận bệnh nhân liệt hoàn toàn nửa người phải với cơ lực 0/5. Các bác sĩ nhận định nếu không tái thông mạch máu sớm, người bệnh có nguy cơ cao tử vong hoặc để lại di chứng vận động nghiêm trọng.
Lấy huyết khối thành công, bệnh nhân phục hồi sau 5 ngày
Ngay sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê kíp can thiệp do ThS.BS Giáp Hùng Mạnh - Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng các bác sĩ can thiệp thần kinh đã khẩn trương thực hiện kỹ thuật lấy huyết khối cơ học.
Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ tiếp cận vị trí tắc mạch và lấy thành công cục huyết khối, giúp tái lập dòng máu nuôi não, hạn chế tối đa vùng não bị tổn thương.
Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi hồi sức tích cực và phục hồi chức năng sớm.
Kết quả điều trị cho thấy sự phục hồi ngoạn mục. Chỉ sau 5 ngày, cơ lực của bệnh nhân cải thiện từ 0/5 lên 5/5, tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, nói rõ, vận động và đi lại bình thường. Các bác sĩ không ghi nhận di chứng thần kinh đáng kể.
Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị đột quỵ trong "thời gian vàng".
"Đối với đột quỵ nhồi máu não do tắc mạch lớn, thời gian là yếu tố quyết định. Việc nhận diện sớm triệu chứng, chuyển viện nhanh và tái thông mạch máu kịp thời có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cũng như phục hồi tốt chức năng vận động, ngôn ngữ cho người bệnh", bác sĩ Mạnh cho biết.
Những dấu hiệu đột quỵ tuyệt đối không được bỏ qua
Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người trưởng thành.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, rối loạn ý thức, mất thăng bằng đột ngột hoặc nhìn mờ.
Khi phát hiện người thân có những biểu hiện trên, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong "giờ vàng". Việc cấp cứu và tái thông mạch máu càng sớm sẽ càng tăng cơ hội cứu sống người bệnh, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tàn phế và các di chứng thần kinh lâu dài.
Việc làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch não tại Bệnh viện Bãi Cháy tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn trong điều trị đột quỵ, giúp người dân Quảng Ninh được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian cấp cứu và nâng cao hiệu quả điều trị.
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