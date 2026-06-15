Bí quyết sống thọ: Đi bộ theo cách này để tăng tuổi thọ, khỏe mạnh khi về già
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì đi bộ mỗi ngày có thể giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và duy trì thể trạng khỏe mạnh khi về già.
Đi bộ mỗi ngày giúp kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh khi về già
Khi nói đến bí quyết sống thọ, nhiều người thường nghĩ đến chế độ ăn uống khoa học hay các phương pháp tập luyện chuyên biệt. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng tuổi thọ lại là hoạt động rất quen thuộc: đi bộ.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người duy trì thói quen đi bộ thường xuyên có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn so với nhóm ít vận động. Một nghiên cứu theo dõi gần 80.000 người trong suốt 7 năm cho thấy nhóm đi từ 7.000-10.000 bước mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và một số loại ung thư thấp hơn đáng kể.
Đáng chú ý, các nhà khoa học cũng nhận thấy cứ tăng thêm khoảng 2.000 bước đi bộ mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 10% nguy cơ tử vong sớm. Điều này cho thấy việc cải thiện tuổi thọ không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn mà có thể đến từ những thói quen đơn giản được duy trì đều đặn mỗi ngày.
Công thức đi bộ 5-4-5 được nhiều chuyên gia khuyến khích
Để nâng cao hiệu quả vận động, nhiều chuyên gia khuyến nghị áp dụng công thức đi bộ 5-4-5. Phương pháp này bắt đầu với 5 phút chạy hoặc đi bộ nhanh, tiếp theo là 4 phút đi bộ thư giãn và kết thúc bằng 5 phút đi bộ nhanh.
Sự thay đổi cường độ vận động giúp cơ thể thích nghi tốt hơn, đồng thời thúc đẩy hoạt động của hệ tim mạch và quá trình chuyển hóa năng lượng. Đây là những yếu tố có liên quan trực tiếp đến tuổi thọ cũng như khả năng duy trì sức khỏe khi về già.
Toàn bộ chu kỳ kéo dài khoảng 14 phút. Người tập có thể lặp lại từ 2-3 lần tùy theo thể trạng. Với người mới bắt đầu, chỉ cần duy trì một hoặc hai vòng cũng đã mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Vì sao đi bộ có thể giúp tăng tuổi thọ?
Đi bộ không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn tác động tích cực đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi vận động thường xuyên, tim hoạt động hiệu quả hơn, tuần hoàn máu được cải thiện và nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm xuống. Đây là một trong những lý do quan trọng giúp những người duy trì thói quen đi bộ có xu hướng sống thọ hơn.
Ngoài ra, đi bộ còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tiểu đường type 2. Hoạt động này cũng giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Nhiều nghiên cứu cho thấy những người duy trì vận động đều đặn trong nhiều năm có khả năng bảo tồn khối cơ tốt hơn, hạn chế tình trạng suy giảm chức năng vận động và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ khi về già. Đây là yếu tố quan trọng giúp tuổi thọ tăng lên đi kèm với chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Đi bộ đúng cách để khỏe mạnh khi về già
Để việc đi bộ mang lại hiệu quả tối ưu cho sức khỏe và tuổi thọ, người tập cần chú ý đến một số yếu tố cơ bản.
Một đôi giày phù hợp sẽ giúp giảm áp lực lên bàn chân và các khớp, hạn chế nguy cơ chấn thương. Trong quá trình đi bộ, nên giữ lưng thẳng tự nhiên, mắt nhìn về phía trước thay vì cúi đầu liên tục. Tư thế đúng không chỉ giúp việc vận động hiệu quả hơn mà còn giảm nguy cơ đau cổ, vai gáy và cột sống.
Bên cạnh đó, không nên sải chân quá dài vì có thể làm tăng áp lực lên đầu gối và hông. Các bước đi vừa phải, nhịp nhàng sẽ giúp cơ thể vận động tự nhiên và bền bỉ hơn.
Việc khởi động trước khi đi bộ cũng rất cần thiết. Chỉ vài phút làm nóng cơ bắp và các khớp có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương, đồng thời nâng cao hiệu quả tập luyện.
Thói quen nhỏ tạo nên nền tảng cho tuổi thọ lâu dài
Các chuyên gia cho rằng tuổi thọ không được quyết định bởi một hành động đơn lẻ mà là kết quả của những thói quen lành mạnh được duy trì trong thời gian dài. Trong số đó, đi bộ là một trong những hoạt động dễ thực hiện nhất và phù hợp với hầu hết mọi người.
Chỉ cần dành khoảng 30-40 phút mỗi ngày để đi bộ, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và ngủ đủ giấc, mỗi người đều có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ bệnh mạn tính và tăng tuổi thọ. Quan trọng hơn, thói quen này còn giúp duy trì khả năng vận động, sự minh mẫn và chất lượng cuộc sống tốt hơn khi về già.
Với những lợi ích đã được nhiều nghiên cứu chứng minh, đi bộ hoàn toàn có thể trở thành một trong những bí quyết sống thọ đơn giản nhưng hiệu quả mà ai cũng có thể bắt đầu ngay từ hôm nay.
Cơ thể đang 'báo động' vì gan thận yếu? 4 thực phẩm này có thể là thứ bạn đang thiếuBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Cơ thể thường xuyên nổi mụn, nóng trong, tiểu buốt hay mệt mỏi có thể là dấu hiệu gan và thận đang hoạt động quá tải. Thay vì tìm đến các phương pháp detox phức tạp, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung những thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Dưới đây là 4 “siêu thực phẩm” quen thuộc nhưng lại có khả năng giúp gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể một cách rõ rệt.
Hồ Ngọc Hà đồng hành cùng MSD Việt Nam lan tỏa thông điệp 'Chủ động không chủ quan - An tâm giữ trọn khoảnh khắc yêu thương'Sống khỏe - 5 giờ trước
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật liên quan đến HPV. Bộ Y tế mới đây chính thức đưa bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus) vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng từ ngày 1/7/2026.
Một dấu hiệu xuất hiện lúc 2 giờ sáng báo động đột quỵ nguy hiểm, người đàn ông may mắn thoát di chứngSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông 60 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ giảm ý thức, sùi bọt mép lúc rạng sáng. Bác sĩ xác định đây là dấu hiệu của cơn đột quỵ nhồi máu não nguy hiểm.
Thiếu niên 15 tuổi thiếu máu nặng, ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày do vi khuẩn HPSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Khanh bất ngờ ngất xỉu kèm nôn ra dịch màu nâu đen và được đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định em bị viêm loét, xuất huyết dạ dày - tá tràng do vi khuẩn HP.
Ngủ dậy hay tê tay, đau cổ, chóng mặt? Thủ phạm có thể nằm ngay dưới đầu bạn mỗi đêmSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người sẵn sàng đầu tư cho đệm và chăn ga nhưng lại ít quan tâm đến chiếc gối ngủ. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết một chiếc gối không phù hợp có thể gây đau cổ, cứng vai, làm giảm chất lượng giấc ngủ, thậm chí ảnh hưởng đến cột sống cổ và tuần hoàn vùng đầu cổ.
Nhiều chị em mê trà táo đỏ kỷ tử vì nghĩ 'càng uống càng bổ': Bác sĩ nói gì?Bệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Trà táo đỏ kỷ tử đang trở thành thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt nhẹ, dễ uống và được lan truyền với nhiều công dụng cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây chỉ là một loại đồ uống hỗ trợ bổ sung nước chứ không phải "thần dược" có thể chữa bệnh như nhiều người vẫn nghĩ.
Cô gái 29 tuổi suy thận cấp vì thói quen nhiều người Việt mắc phải trong những ngày nắng nóngSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Chị Hà (29 tuổi) nhập viện trong tình trạng kiệt sức, buồn nôn, tiểu ít sau nhiều ngày làm việc ngoài trời nắng nóng. Các bác sĩ xác định người bệnh bị suy thận cấp do mất nước kéo dài.
Tưởng bỏ mỡ động vật là tốt, người cao tuổi dễ gặp 5 hệ lụy này nếu kiêng quá mứcSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cao tuổi xem thịt mỡ là "thủ phạm" gây mỡ máu, tim mạch nên kiêng tuyệt đối. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi bữa ăn có thể khiến cơ thể đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe ngoài mong đợi.
Sau tuổi 50, 4 thói quen nhiều người làm mỗi ngày đang âm thầm khiến cơ thể già đi nhanh hơnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 50, khả năng phục hồi của cơ thể không còn như trước. Nếu vẫn duy trì những thói quen xấu hằng ngày, các cơ quan như tim, gan, thận, não có thể bị bào mòn nhanh hơn, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.
Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra chế độ ăn giúp làm chậm lão hóa từ tuổi trung niên trở điBệnh thường gặp
GĐXH - Bước sang tuổi trung niên, cơ thể không còn hoạt động với hiệu suất như thời trẻ. Quá trình lão hóa diễn ra âm thầm khiến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính gia tăng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học dựa trên nguyên tắc "5 đủ, 3 giảm" có thể góp phần bảo vệ sức khỏe, duy trì thể lực và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng tăng.