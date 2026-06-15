Hồ Ngọc Hà đồng hành cùng MSD Việt Nam lan tỏa thông điệp 'Chủ động không chủ quan - An tâm giữ trọn khoảnh khắc yêu thương'
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật liên quan đến HPV. Bộ Y tế mới đây chính thức đưa bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus) vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng từ ngày 1/7/2026.
Theo lộ trình được phê duyệt, chương trình sẽ triển khai trước tại bốn tỉnh gồm Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long đối với trẻ em gái 11 tuổi, với khoảng 18.000 trẻ được tiếp cận mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028.
Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là dấu mốc quan trọng của y tế dự phòng, đồng thời cho thấy việc nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV và các biện pháp dự phòng phù hợp vẫn là mắt xích không thể thiếu trong hành trình giảm gánh nặng bệnh tật lâu dài.
Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn trì hoãn những cuộc trò chuyện về sức khỏe và bệnh tật cho rằng điều đó sẽ không xảy ra với mình. Đặc biệt, với các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, tâm lý e ngại và né tránh càng khiến việc chia sẻ trở nên khó khăn hơn.
Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm nay, MSD Việt Nam triển khai chiến dịch truyền thông "Chủ động không chủ quan - An tâm giữ trọn khoảnh khắc yêu thương", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV (Human Papillomavirus)- một loại vi rút gây u nhú ở người - và khuyến khích cộng đồng chủ động dự phòng từ sớm.
Đồng hành cùng chiến dịch với vai trò người truyền cảm hứng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang đến góc nhìn của một người mẹ hiện đại, chăm sóc sức khỏe không chỉ là bảo vệ chính mình, mà còn là cách gìn giữ sự bình yên cho gia đình.
Với Hồ Ngọc Hà, hành trình làm mẹ giúp cô quan tâm sức khỏe bằng một góc nhìn khác. Nữ ca sĩ cho biết trước đây cô từng nghĩ HPV chủ yếu liên quan đến phụ nữ và chỉ cần lưu ý ở một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô nhận ra việc chủ động quan tâm đến sức khỏe từ sớm là điều cần thiết cho cả bản thân và con cái.
Hồ Ngọc Hà lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức và chủ động dự phòng HPV cho bản thân và người thân. Ảnh: Thanh Tùng
"Có những điều chỉ khi làm mẹ, Hà mới thấy mình cần chủ động hơn rất nhiều. Mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những điều tưởng như rất nhỏ: những thói quen sống hằng ngày, những thông tin sức khỏe cần tìm hiểu đúng cách, hay những cuộc trò chuyện mà trước đây nhiều cha mẹ thường ngại chia sẻ với con. Hà nghĩ khi cha mẹ chủ động quan tâm đến sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, con cái cũng sẽ lớn lên với ý thức bảo vệ bản thân tốt hơn", Hà chia sẻ.
Hồ Ngọc Hà lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức và chủ động dự phòng HPV cho bản thân và người thân. Ảnh: Thanh Tùng
Theo các chuyên gia, chủ động phòng ngừa HPV là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, bởi đây là một trong những tác nhân lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới. Phần lớn người có hoạt động tình dục có thể từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, ở cả nam và nữ. Điều đáng lưu ý là đa số trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng, nên người nhiễm có thể không nhận biết được tình trạng của mình nhưng vẫn có khả năng lây truyền cho người khác.
Mặc dù nhiều trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải theo thời gian, tình trạng nhiễm kéo dài với một số týp HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn và một số tổn thương tiền ung thư; trong khi các týp HPV nguy cơ thấp có thể gây mụn cóc sinh dục. Theo GLOBOCAN 2022, ung thư cổ tử cung hiện là loại ung thư phổ biến thứ 11 tại Việt Nam, với khoảng 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong mỗi năm.
Các biện pháp giúp dự phòng HPV và các bệnh lý liên quan bao gồm duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, tăng cường vận động thể lực; quan hệ tình dục an toàn; tiêm vắc xin HPV tại các cơ sở y tế; tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ theo hướng dẫn của chuyên gia y tế và chủ động tìm hiểu thông tin sức khỏe chính xác và đáng tin cậy.
Trong bối cảnh trẻ em và người trẻ tiếp cận ngày càng nhiều nguồn thông tin khác nhau, sự đồng hành của gia đình trong việc xây dựng nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe từ sớm có thể trở thành nền tảng giúp con bước vào tuổi trưởng thành với sự tự tin và vững vàng hơn.
Gia đình không chỉ là mái nhà, là tổ ấm, nơi chăm sóc, mà là tuyến phòng vệ đầu tiên cho sức khỏe mỗi cá nhân. Khi mỗi thành viên chủ động bảo vệ bản thân, đó cũng là cách gìn giữ sự an tâm và những khoảnh khắc yêu thương bền chặt trong gia đình.
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