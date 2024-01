6 thực phẩm cay giảm nghẹt mũi và đau đầu do viêm xoang khi trời lạnh

Thông thường, nghẹt mũi và cơn đau đầu do viêm xoang sẽ khiến vị giác rơi vào trạng thái không hoạt động. Bằng cách thêm một chút vị cay vào bữa ăn hoặc đồ uống, nó có thể giúp đánh thức vị giác giảm bớt những khó chịu mà nhiễm trùng xoang gây ra. Các loại thực phẩm cay này không phải là phương pháp chữa trị bệnh mà chỉ là trợ giúp tạm thời.

1. Gừng giảm tắc nghẽn, sưng tấy, đau do viêm xoang

Gừng được sử dụng nhiều ở châu Á như một loại gia vị và dược tính nhờ có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn . Gừng cực kỳ hữu ích trong điều trị nhiễm trùng xoang. Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm và kháng histamine tự nhiên. Những tác nhân tự nhiên này làm giảm tắc nghẽn , sưng tấy, đau và sẽ giúp làm giảm các triệu chứng đau của nhiễm trùng xoang.

Gừng giúp cơ thể giảm bớt những cơn đau nhức do tắc nghẽn và đau đầu.

Gừng giúp cơ thể chống lại cảm lạnh hoặc cúm. Y học Trung Quốc khuyên dùng gừng để giúp giảm ho. Một loại trà phổ biến (có nguồn gốc từ Ấn Độ) được làm từ gừng, chanh và mật ong được cho là có tác dụng thông mũi bằng cách pha tách trà để hơi ấm và hơi nước giúp thư giãn và thông mũi. Đặc tính giảm đau của gừng cũng sẽ giúp cơ thể giảm bớt những cơn đau nhức do tắc nghẽn và đau đầu.

2. Củ cải giúp đẩy lùi những cơn đau họng, tắc mũi

Bất kể màu sắc của củ cải như thế nào, chúng đều hoạt động như một loại thuốc thông mũi tự nhiên và cũng có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn. Trong củ cải chứa một lượng cay nhất định, vì vậy có thể đẩy lùi những cơn đau họng , những triệu chứng tắc mũi vì chúng rất giàu vitamin C.

Củ cải trắng có khả năng cải thiện lưu thông máu và làm giãn mạch máu, từ đó giúp ngăn ngừa và điều trị chứng đau nửa đầu . Nếu bị đau nửa đầu do viêm xoang, hãy bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Lấy một ít củ cải sống để nhai hoặc uống nước ép hoặc nấu các món ăn. Uống nước ép củ cải trắng không chỉ làm thông thoáng đường thở bị tắc, loại bỏ chất nhầy dư thừa mà còn giúp chống lại bệnh tật.

3. Tỏi có đặc tính chống virus, chống nấm và kháng khuẩn

Theo PGS.TS. Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Tỏi chứa các hợp chất giúp hệ thống miễn dịch chống lại virus. Tỏi có chứa một hợp chất là alliin, khi tỏi được nghiền nát hoặc nhai, hợp chất này biến thành allicin chứa lưu huỳnh, tạo cho tỏi có mùi và vị đặc biệt, tạo ra đặc tính chữa bệnh của tỏi.

Tỏi có tác dụng giảm nghẹt mũi tạm thời.

Đối với nhiễm trùng xoang sâu, tỏi có thể đặc biệt hữu ích. Khi nghiền nát, tỏi thực sự có đặc tính chống virus, chống nấm và kháng khuẩn có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành cơ thể.

Tỏi có một thành phần hoạt chất trong tỏi gọi là allyl thiosulfonate được cho là có tác dụng giảm nghẹt mũi tạm thời. Ăn tỏi sống sẽ cảm nhận được vị cay bao trùm vị giác và tỏi có thể khiến bạn chảy nước mắt nhưng sẽ thấy dễ thở hơn một chút.

Ăn tỏi sống sẽ có nhược điểm là hơi thở có mùi tỏi khó chịu nhưng việc trộn nó vào món salad hoặc thậm chí là nước sốt có thể giảm điều đó.

4. Hành tây giúp thông xoang bị nghẹt

Hành tây giúp làm thông xoang bị nghẹt.

Hành tây có vị hăng và cay khác với ớt, loại rau cay nồng này không chỉ khiến chảy nước mắt khi cắt lát giúp làm thông xoang bị nghẹt. Hành tây có hàm lượng quercetin cao, một loại flavonoid giúp cải thiện chức năng hô hấp bằng cách giảm viêm và hoạt động như một chất kháng histamine tự nhiên để chống lại phản ứng dị ứng. Cắt nhỏ hành sống để thêm vị ngon cho món salad, hoặc cắt nhỏ và thêm vào các món nướng và hầm.

Loại hành tây màu nâu có vị hăng nhất, sau đó là loại hành trắng.

5. Mù tạt cay giảm nghẹt mũi

Mù tạt cay giúp giải tỏa tắc nghẽn.

Một loại gia vị thơm ngon giúp giải tỏa tắc nghẽn là mù tạt càng cay càng tốt. Mù tạt, khi ăn vào sẽ thấy giảm nghẹt mũi, thông mũi, chảy nước mắt, và hơi nồng lên đầu. Lý do, tinh dầu hạt cải kích thích dây thần kinh số 5, kích thích hệ giao cảm, co niêm mạc mũi, co bóp túi lệ. Lấy một thìa cà phê pha với các loại như xì dầu, gia vị chanh ớt… để có một loại nước chấm, nước xốt tuyệt vời trong món sashimi, các món nướng…

6. Ớt giúp giải phóng chất nhầy bị tắc và thông đường thở bị tắc nghẽn

Ớt giúp giải phóng chất nhầy bị tắc và thông đường thở bị tắc nghẽn gây đau.

Ớt là loại cay nhất trong danh sách và cũng có tác dụng tốt nhất. Ớt có chứa capsaicin là thuốc giảm đau tự nhiên. Ngoài ra, phản ứng hoặc cơ thể có chảy nước mũi và chảy nước mắt đều sẽ giúp giải phóng chất nhầy bị tắc và thông đường thở bị tắc nghẽn gây đau. Có thể ăn ớt sống, hoặc ớt ngâm mắm, ngâm dấm hoặc dùng ớt bột với các món ăn.