7 cách khắc phục chứng ngứa âm đạo tại nhà an toàn và hiệu quả

Ngứa âm đạo là tình trạng mà hầu hết phụ nữ đều gặp phải ít nhất một lần trong đời. Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ việc kích ứng với xà phòng, dung dịch vệ sinh, băng vệ sinh cho đến những vấn đề phức tạp hơn như nhiễm trùng nấm men, viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục .

Theo ThS.BS Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững - VietHealth , việc nhận biết sớm nguyên nhân và áp dụng đúng các biện pháp hỗ trợ tại nhà có thể giúp kiểm soát triệu chứng nhanh chóng.

1. 7 cách giúp phụ nữ đẩy lùi cơn ngứa âm đạo

Sữa chua Hy Lạp bổ sung lợi khuẩn từ bên trong

Sữa chua Hy Lạp, đặc biệt là loại không đường, có thể giúp giảm ngứa âm đạo nhờ chứa nhiều men vi sinh (probiotics) Lactobacillus.

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất là nguồn cung cấp probiotics ( men vi sinh ) dồi dào, đặc biệt là vi khuẩn "tốt" giúp duy trì hệ vi sinh âm đạo khỏe mạnh. Phụ nữ nên chọn loại sữa chua nguyên chất, không đường và không hương liệu. Đường chính là "thức ăn" khiến nấm Candida phát triển mạnh hơn.

Tăng cường ăn sữa chua hàng ngày để cải thiện hệ vi sinh đường ruột và âm đạo, giúp cơ thể tự chống lại nấm men từ bên trong.

Tắm soda kháng nấm tự nhiên

Baking soda (natri bicacbonat) không chỉ dùng trong làm bánh mà còn là một liệu pháp hỗ trợ điều trị nhiễm trùng nấm men candida. Baking soda có khả năng cân bằng độ pH và tiêu diệt các tế bào nấm gây ngứa.

Hòa tan từ 1/4 đến 2 cốc baking soda vào bồn tắm nước ấm. Ngâm mình từ 10 đến 40 phút để các tinh chất thẩm thấu, giúp làm dịu da và giảm ngứa vùng kín .

Ưu tiên đồ lót 100% cotton để vùng kín được thoáng mát

Môi trường nóng ẩm, bí bách là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm men sinh sôi. Chất liệu cotton có khả năng thấm hút mồ hôi tốt và cực kỳ thoáng khí. Việc mặc đồ lót cotton giúp vùng kín luôn khô thoáng, giảm kích ứng da và ngăn ngừa nhiễm trùng tái phát.

Hãy loại bỏ các loại đồ lót bằng chất liệu tổng hợp (ren, nilon) khi đang gặp tình trạng ngứa ngáy.

Sử dụng tinh dầu kinh giới

Tinh dầu kinh giới (Origanum Vulgare) chứa các hoạt chất kháng khuẩn mạnh, giúp ức chế nấm men hiệu quả. Tuyệt đối không được bôi trực tiếp tinh dầu này lên vùng nhạy cảm hoặc gần âm đạo để tránh bỏng rát.

Pha loãng 3 - 5 giọt tinh dầu với dầu nền (như dầu dừa) để xoa bóp cơ thể hoặc sử dụng máy khuếch tán để hít ngửi.

Bổ sung thực phẩm giàu probiotics

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh bắt đầu từ hệ tiêu hóa. Việc bổ sung lợi khuẩn giúp phục hồi sự cân bằng giữa vi khuẩn và nấm men trong cơ thể. Nên sử dụng các thực phẩm như kombucha, kim chi, dưa cải bắp, tương miso và các chất bổ sung chứa chủng Lactobacillus acidophilus.

Men vi sinh dạng uống có thể mất vài tuần để phát huy tác dụng tối đa nhưng đây là một giải pháp bền vững để ngăn ngừa ngứa âm đạo tái phát.

Dầu dừa hữu cơ kháng nấm dịu nhẹ

Dầu dừa nguyên chất chứa các acid béo có đặc tính kháng nấm và làm dịu da bị kích ứng rất tốt. Có thể thoa một lượng nhỏ dầu dừa hữu cơ nguyên chất lên vùng da bên ngoài bị ảnh hưởng (âm hộ) để giảm cảm giác khô ráp và ngứa ngáy. Đảm bảo dầu dừa dùng là loại tinh khiết nhất để tránh kích ứng thêm.

Tinh dầu tràm trà kháng sinh tự nhiên

Tinh dầu tràm trà là kháng sinh tự nhiên mạnh mẽ giúp tiêu diệt nấm, vi khuẩn và virus. Tinh dầu tràm trà phải được pha loãng với dầu jojoba hoặc dầu dừa trước khi thoa lên da. Nếu cảm thấy kích ứng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

2. Khi nào cần đi khám?

Mặc dù các biện pháp tại nhà rất hữu ích trong việc giảm nhẹ triệu chứng nhưng chúng không thể thay thế phác đồ điều trị y tế nếu tình trạng ngứa kéo dài và kèm theo một số dấu hiệu bất thường. ThS.BS Lê Quang Dương khuyến nghị chị em hãy đi khám ngay nếu:

Cơn ngứa đi kèm với dịch tiết âm đạo có mùi hôi, màu sắc lạ (xanh, xám, trắng đục như bã đậu).

Xuất hiện các vết loét, mụn nước hoặc sưng đỏ vùng kín.

Cảm giác đau rát khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục.

Triệu chứng không thuyên giảm sau 1 tuần áp dụng các biện pháp tại nhà.

Chăm sóc vùng kín đúng cách là sự kết hợp giữa vệ sinh sạch sẽ, lối sống lành mạnh và hiểu biết về cơ thể. Hãy lắng nghe cơ thể mình và đừng ngần ngại đi khám để bảo vệ sức khỏe phụ khoa một cách toàn diện nhất.