3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng
Nếu bạn vẫn còn băn khoăn giữa muôn vàn biện pháp ngừa thai, hãy cùng khám phá một lựa chọn đang được nhiều bạn gái tin dùng và yêu thích nhờ 3 lý do sau đây tại bài viết này nhé!
Bên cạnh thuốc tránh thai hàng ngày, chúng ta cũng có thêm một số biện pháp tránh thai hiện đại khác như: bao cao su, que cấy tránh thai, vòng tránh thai,... Nàng có thể cân nhắc lựa chọn sử dụng sau khi có sự tư vấn từ các chuyên gia y tế.
Và những thông tin kể trên cũng được chia sẻ, phân tích bởi các chuyên gia trong chương trình hội thảo "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu". Chương trình được tổ chức bởi Organon với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Dân số nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản và chủ động tránh thai hiệu quả. Nàng đừng quên tham khảo tư vấn từ chuyên viên y tế để lựa chọn được biện pháp tránh thai phù hợp nhé!
Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào về các biện pháp tránh thai, hãy tìm hiểu ngay tại các kênh bên dưới nhé:
- Website Kiến Thức Tránh Thai - Hành Trình Tôi Chọn (hanhtrinhtoichon.com)
- Trang fanpage Hành Trình Tôi Chọn
- Zalo OA Chương Trình Hành Trình Tôi Chọn
- Hoặc gọi ngay tổng đài 1900.63.33.00
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Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp.
Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Chúng tôi có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn. Đến năm 2024, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua, và chúng tôi tự hào là công ty tiên phong về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết tại Việt Nam. Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.
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