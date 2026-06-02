12 dấu hiệu giúp chị em nhận biết mình đang rụng trứng

Thứ ba, 18:06 02/06/2026 | Dân số và phát triển

Nhận biết thời điểm rụng trứng giúp chị em chủ động thụ thai hoặc ngừa thai. Cơ thể sẽ luôn phát ra một số tín hiệu nhất định, chỉ cần tinh ý chị em sẽ nhận ra thời điểm này sắp đến.

Rụng trứng xảy ra khi một trong hai buồng trứng giải phóng trứng. Giai đoạn này thường diễn ra hai tuần trước kỳ kinh nguyệt.

Phụ nữ dễ thụ thai nhất trong thời kỳ rụng trứng, vì vậy khả năng mang thai ở mức cao nhất. Mỗi người phụ nữ trải qua giai đoạn rụng trứng khác nhau và có thể có một số hoặc nhiều dấu hiệu sau:

1. Thay đổi dịch nhầy cổ tử cung khi sắp rụng trứng

Độ đặc và lượng dịch tiết ra có thể thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt do sự thay đổi hormone.

Khi quá trình rụng trứng đến gần, nồng độ estrogen tăng lên tạo ra nhiều dịch tiết hơn cũng như dịch tiết trong hơn, dai hơn và trơn hơn (tương tự như lòng trắng trứng sống).

2. Nhiệt độ cơ thể cơ bản tăng cao khi rụng trứng

Nhiệt độ cơ thể cơ bản (BBT) là nhiệt độ cơ thể khi nghỉ ngơi và nó tăng lên trong thời kỳ rụng trứng. Thời điểm chính xác nhất để đo BBT là vào buổi sáng sớm.

Nhiệt độ cơ thể cơ bản của chị em sẽ tăng lên 0,5 - 1 độ khi buồng trứng giải phóng trứng và duy trì ở mức đó cho đến khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt.

12 dấu hiệu giúp chị em nhận biết mình đang rụng trứng- Ảnh 1.

Thay đổi ở cổ tử cung khi rụng trứng.

3. Những thay đổi ở cổ tử cung

Thông thường, cổ tử cung sẽ trở nên mềm và ẩm hơn bình thường trong thời kỳ rụng trứng. Nó cũng sẽ di chuyển lên cao hơn và mở rộng hơn. Những thay đổi này giúp tinh trùng tiếp cận trứng dễ dàng hơn.

4. Đau vùng chậu hoặc bụng

Một số người bị đau quặn nhẹ ở một bên bụng dưới hoặc vùng chậu trong thời kỳ rụng trứng. Cơn đau này thường nhẹ hơn đau bụng kinh và xuất hiện ở cùng bên với buồng trứng đã phóng thích trứng. Chị em có thể nhận thấy cơn đau chuyển sang bên khác mỗi tháng.

5. Buồn nôn và đau đầu

Mặc dù không phổ biến nhưng sự thay đổi hormone trong thời kỳ rụng trứng có thể gây buồn nôn và đau đầu. Những người bị chứng đau nửa đầu mạn tính có nhiều khả năng bị đau đầu dữ dội hơn trong thời kỳ rụng trứng so với những người khác.

6. Thay đổi khẩu vị

Nồng độ estrogen đạt đỉnh ngay trước khi rụng trứng và hormone này có thể ức chế sự thèm ăn, vì vậy bạn có thể không cảm thấy đói.

Sau khi rụng trứng, nồng độ progesterone bắt đầu tăng lên để chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng cho việc mang thai. Trong suốt giai đoạn hoàng thể, tức là khoảng thời gian giữa lúc rụng trứng và kỳ kinh nguyệt, chị em có thể gặp phải những thay đổi về khẩu vị.

7. Tăng năng lượng

Nồng độ estrogen đạt đỉnh điểm vào thời điểm rụng trứng có thể giúp tăng cường năng lượng. Tuy nhiên sự tăng năng lượng này có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn vì nồng độ estrogen sẽ giảm xuống ngay sau khi rụng trứng. Thay vào đó, lượng progesterone tăng lên, một loại hormone thúc đẩy giấc ngủ.

8. Đau hoặc nhạy cảm ở vú

Đau vú là một tác dụng phụ khác của sự thay đổi nội tiết tố, mặc dù chưa rõ loại hormone nào gây ra hiện tượng này. Chườm nóng có thể giúp giảm bớt sự khó chịu nhẹ.

9. Tích nước và đầy hơi

Phụ nữ có thể cảm thấy khó chịu vì đầy bụng trong thời kỳ rụng trứng do hiện tượng giữ nước. Tuy nhiên tình trạng đầy hơi thường tự khỏi. Chị em có thể giảm bớt sự khó chịu bằng cách uống nhiều nước, tập giãn cơ, giảm lượng caffeine và muối tiêu thụ.

10. Khứu giác nhạy bén hơn

Trong thời kỳ rụng trứng, phụ nữ dễ nhạy cảm hơn với một số mùi hương nhất định, có thể là do lượng estrogen tăng lên làm tăng độ nhạy cảm của các giác quan.

12 dấu hiệu giúp chị em nhận biết mình đang rụng trứng- Ảnh 3.

Tăng ham muốn tình dục có thể là dấu hiệu của sự rụng trứng.

11. Tăng ham muốn tình dục

Đây có thể là dấu hiệu của sự rụng trứng. Sự gia tăng estrogen làm tăng lưu lượng máu đến vùng chậu và sự gia tăng hormone luteinizing (LH) kích thích sản xuất testosterone làm tăng ham muốn tình dục .

12. Tâm trạng thất thường

Việc tâm trạng thay đổi thất thường trong thời kỳ rụng trứng là điều không hiếm gặp do sự thay đổi nồng độ estrogen, LH và progesterone.

Các dấu hiệu thay đổi tâm trạng bao gồm: Sự lo lắng, bồn chồn, nhạy cảm về mặt cảm xúc, sự tự tin tăng lên, tâm trạng tích cực...

Vân Anh (theo health)
Cùng chuyên mục

Bé trai 3 tuổi cận 14 độ: Bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất thường ở mắt

Bé trai 3 tuổi cận 14 độ: Bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất thường ở mắt

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dù được phát hiện cận thị từ khi mới 1 tuổi và đeo kính thường xuyên, thị lực của bé gái ở Cần Thơ vẫn giảm nhanh bất thường.

Thực phẩm giàu canxi và vitamin D phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ mãn kinh

Thực phẩm giàu canxi và vitamin D phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ mãn kinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sau thời kỳ mãn kinh, cơ thể mất xương nhanh hơn tốc độ có thể thay thế. Quá trình lão hóa nói chung cũng khiến cơ thể mất canxi từ xương.

7 dấu hiệu thường gặp của lạc nội mạc tử cung chị em nên chú ý

7 dấu hiệu thường gặp của lạc nội mạc tử cung chị em nên chú ý

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý phụ khoa lành tính nhưng có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe sinh sản và tinh thần của người phụ nữ.

Người đàn ông mắc bệnh lậu tái phát sau sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông mắc bệnh lậu tái phát sau sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau vài ngày quan hệ tình dục không an toàn, người đàn ông xuất hiện tình trạng chảy mủ niệu đạo, tiểu buốt, tiểu rắt dữ dội. Bác sĩ xác định bệnh nhân tái nhiễm bệnh lậu.

Người phụ nữ 38 tuổi phát hiện u nang buồng trứng khổng lồ chèn ép nhiều cơ quan vì chủ quan

Người phụ nữ 38 tuổi phát hiện u nang buồng trứng khổng lồ chèn ép nhiều cơ quan vì chủ quan

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ phải nhập viện phẫu thuật khi khối u buồng trứng phát triển khổng lồ, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng gây đầy bụng, khó tiêu kéo dài.

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chỉ nghĩ là thoái hóa khớp do tuổi tác, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc bệnh cơ hiếm do rối loạn miễn dịch, nguyên nhân bắt nguồn từ ung thư vú tiềm ẩn.

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long "chưa giàu đã già"

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

