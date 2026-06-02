12 dấu hiệu giúp chị em nhận biết mình đang rụng trứng

Rụng trứng xảy ra khi một trong hai buồng trứng giải phóng trứng. Giai đoạn này thường diễn ra hai tuần trước kỳ kinh nguyệt.

Phụ nữ dễ thụ thai nhất trong thời kỳ rụng trứng, vì vậy khả năng mang thai ở mức cao nhất. Mỗi người phụ nữ trải qua giai đoạn rụng trứng khác nhau và có thể có một số hoặc nhiều dấu hiệu sau:

1. Thay đổi dịch nhầy cổ tử cung khi sắp rụng trứng

Độ đặc và lượng dịch tiết ra có thể thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt do sự thay đổi hormone.

Khi quá trình rụng trứng đến gần, nồng độ estrogen tăng lên tạo ra nhiều dịch tiết hơn cũng như dịch tiết trong hơn, dai hơn và trơn hơn (tương tự như lòng trắng trứng sống).

2. Nhiệt độ cơ thể cơ bản tăng cao khi rụng trứng

Nhiệt độ cơ thể cơ bản (BBT) là nhiệt độ cơ thể khi nghỉ ngơi và nó tăng lên trong thời kỳ rụng trứng. Thời điểm chính xác nhất để đo BBT là vào buổi sáng sớm.

Nhiệt độ cơ thể cơ bản của chị em sẽ tăng lên 0,5 - 1 độ khi buồng trứng giải phóng trứng và duy trì ở mức đó cho đến khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt.

3. Những thay đổi ở cổ tử cung

Thông thường, cổ tử cung sẽ trở nên mềm và ẩm hơn bình thường trong thời kỳ rụng trứng. Nó cũng sẽ di chuyển lên cao hơn và mở rộng hơn. Những thay đổi này giúp tinh trùng tiếp cận trứng dễ dàng hơn.

4. Đau vùng chậu hoặc bụng

Một số người bị đau quặn nhẹ ở một bên bụng dưới hoặc vùng chậu trong thời kỳ rụng trứng. Cơn đau này thường nhẹ hơn đau bụng kinh và xuất hiện ở cùng bên với buồng trứng đã phóng thích trứng. Chị em có thể nhận thấy cơn đau chuyển sang bên khác mỗi tháng.

5. Buồn nôn và đau đầu

Mặc dù không phổ biến nhưng sự thay đổi hormone trong thời kỳ rụng trứng có thể gây buồn nôn và đau đầu. Những người bị chứng đau nửa đầu mạn tính có nhiều khả năng bị đau đầu dữ dội hơn trong thời kỳ rụng trứng so với những người khác.

6. Thay đổi khẩu vị

Nồng độ estrogen đạt đỉnh ngay trước khi rụng trứng và hormone này có thể ức chế sự thèm ăn, vì vậy bạn có thể không cảm thấy đói.

Sau khi rụng trứng, nồng độ progesterone bắt đầu tăng lên để chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng cho việc mang thai. Trong suốt giai đoạn hoàng thể, tức là khoảng thời gian giữa lúc rụng trứng và kỳ kinh nguyệt, chị em có thể gặp phải những thay đổi về khẩu vị.

7. Tăng năng lượng

Nồng độ estrogen đạt đỉnh điểm vào thời điểm rụng trứng có thể giúp tăng cường năng lượng. Tuy nhiên sự tăng năng lượng này có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn vì nồng độ estrogen sẽ giảm xuống ngay sau khi rụng trứng. Thay vào đó, lượng progesterone tăng lên, một loại hormone thúc đẩy giấc ngủ.

8. Đau hoặc nhạy cảm ở vú

Đau vú là một tác dụng phụ khác của sự thay đổi nội tiết tố, mặc dù chưa rõ loại hormone nào gây ra hiện tượng này. Chườm nóng có thể giúp giảm bớt sự khó chịu nhẹ.

9. Tích nước và đầy hơi

Phụ nữ có thể cảm thấy khó chịu vì đầy bụng trong thời kỳ rụng trứng do hiện tượng giữ nước. Tuy nhiên tình trạng đầy hơi thường tự khỏi. Chị em có thể giảm bớt sự khó chịu bằng cách uống nhiều nước, tập giãn cơ, giảm lượng caffeine và muối tiêu thụ.

10. Khứu giác nhạy bén hơn

Trong thời kỳ rụng trứng, phụ nữ dễ nhạy cảm hơn với một số mùi hương nhất định, có thể là do lượng estrogen tăng lên làm tăng độ nhạy cảm của các giác quan.

11. Tăng ham muốn tình dục

Đây có thể là dấu hiệu của sự rụng trứng. Sự gia tăng estrogen làm tăng lưu lượng máu đến vùng chậu và sự gia tăng hormone luteinizing (LH) kích thích sản xuất testosterone làm tăng ham muốn tình dục .

12. Tâm trạng thất thường

Việc tâm trạng thay đổi thất thường trong thời kỳ rụng trứng là điều không hiếm gặp do sự thay đổi nồng độ estrogen, LH và progesterone.

Các dấu hiệu thay đổi tâm trạng bao gồm: Sự lo lắng, bồn chồn, nhạy cảm về mặt cảm xúc, sự tự tin tăng lên, tâm trạng tích cực...