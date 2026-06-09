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Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Thứ ba, 19:31 09/06/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Khối áp xe phần phụ lớn vùng chậu chèn ép niệu quản trái, gây nhiễm trùng nặng. Bác sĩ buộc phải cắt buồng trứng và vòi trứng trái để loại bỏ ổ bệnh.

Đau bụng kéo dài 10 ngày, phát hiện áp xe phần phụ kích thước lớn

Chị Giang (43 tuổi) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao và cơ thể mệt mỏi sau nhiều ngày tự điều trị tại nhà.

Theo người nhà, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, chị xuất hiện đau âm ỉ quanh rốn, ăn uống kém, tiểu gắt và sốt nhẹ. Cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên chị tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Ba ngày trước khi nhập viện, cơn đau tăng dần, bụng chướng nhẹ, không đi vệ sinh được, cơ thể suy kiệt nên gia đình đưa đi cấp cứu.

ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết người bệnh đã sinh 5 con, đặt vòng tránh thai nhiều năm và chưa từng khám phụ khoa định kỳ.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt tới 40 độ C, mạch nhanh 126 lần/phút, đau nhiều vùng bụng dưới. Khám lâm sàng ghi nhận khối cứng vùng bụng dưới bên trái.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu tăng lên 38 G/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường, cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Người bệnh đồng thời bị thiếu máu mức độ trung bình.

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng - Ảnh 1.

Người bệnh đã nhiều năm chưa khám phụ khoa định kỳ.. Ảnh: BVCC

Khối áp xe phần phụ chèn ép niệu quản, nguy cơ biến chứng nặng

Siêu âm tử cung qua ngã âm đạo phát hiện khối tổn thương cạnh tử cung trái kích thước khoảng 10cm, nghi ngờ áp xe phần phụ trái.

Kết quả chụp CT bụng – tiểu khung cho thấy ổ áp xe lớn nằm cạnh tử cung, lan viêm sang các mô lân cận, đẩy tử cung sang phải và chèn ép niệu quản trái, gây giãn niệu quản kèm ứ nước nhẹ ở thận trái.

Đáng chú ý, khối tổn thương còn dính sát trực tràng và đại tràng sigma, gây phản ứng viêm thành ruột. Ngoài ra, người bệnh còn có nhân xơ tử cung và vòng tránh thai nằm trong buồng tử cung.

Theo bác sĩ Lụa, áp xe phần phụ là tình trạng hình thành ổ mủ tại buồng trứng, vòi trứng hoặc các cấu trúc lân cận. Đây là biến chứng nặng của viêm nhiễm vùng chậu, có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi ổ áp xe đã phát triển lớn hoặc xuất hiện biến chứng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe phần phụ trái kích thước lớn kèm nhiễm trùng nặng và dính vùng chậu phức tạp.

Bác sĩ buộc phải cắt buồng trứng và vòi trứng trái

Người bệnh được điều trị kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và hồi sức trước phẫu thuật. Do tình trạng thiếu máu cùng ổ áp xe lớn dính nhiều cơ quan trong vùng chậu, ê-kíp chủ động dự trù máu nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật.

Trong ca mổ, các bác sĩ ghi nhận ổ áp xe lớn gây dính nặng nhiều cơ quan trong tiểu khung. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài khiến phần phụ bên trái bị phá hủy hoàn toàn và không còn khả năng bảo tồn.

Ê-kíp đã tiến hành gỡ dính cẩn thận, cắt phần phụ trái gồm buồng trứng và vòi trứng chứa ổ áp xe, đồng thời đặt dẫn lưu kiểm soát nhiễm trùng. Vòng tránh thai lâu năm bị mất dây cũng được lấy ra an toàn.

Theo bác sĩ Lụa, nếu người bệnh đến viện muộn hơn, tình trạng nhiễm trùng lan rộng có thể buộc phải cắt bỏ thêm tử cung hoặc buồng trứng còn lại để loại bỏ hoàn toàn ổ bệnh, làm tăng nguy cơ mãn kinh sớm.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh phổ rộng, theo dõi sát tình trạng nhiễm trùng, thiếu máu và rối loạn điện giải. Người bệnh cũng được bổ sung dinh dưỡng, vitamin và vi chất nhằm hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo áp xe phần phụ không nên chủ quan

Theo các chuyên gia, áp xe phần phụ thường xảy ra khi vi khuẩn từ âm đạo hoặc cổ tử cung lan ngược lên tử cung, vòi trứng và buồng trứng, gây viêm nhiễm kéo dài và hình thành ổ mủ.

Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt ở những người có tiền sử viêm nhiễm vùng chậu, quan hệ tình dục không an toàn, nhiễm trùng sau sinh hoặc suy giảm miễn dịch.

Các dấu hiệu cảnh báo áp xe phần phụ gồm:

Đau bụng dưới kéo dài;

Sốt hoặc sốt cao;

Ra khí hư bất thường;

Tiểu buốt, tiểu rắt;

Đau khi quan hệ tình dục;

Cảm giác mệt mỏi, chán ăn kéo dài.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đang sử dụng dụng cụ tránh thai cần khám phụ khoa định kỳ mỗi 6-12 tháng, kể cả khi không có triệu chứng bất thường. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng - Ảnh 3.Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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