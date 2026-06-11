Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

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Anh Phong (35 tuổi) kết hôn cùng chị Ái (37 tuổi) từ năm 2018 nhưng nhiều năm không có tin vui. Sau thời gian dài chạy chữa hiếm muộn, anh được xác định mắc vô tinh không bế tắc (NOA) - tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch do tinh hoàn suy giảm khả năng sinh tinh.

Hành trình điều trị hiếm muộn với 2 lần tìm tinh trùng thất bại

Ba năm trước, anh Phong đến một bệnh viện tại TP.HCM thăm khám hiếm muộn và được chỉ định phẫu thuật thám sát tinh hoàn để tìm tinh trùng. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không mang lại kết quả.

Cuối năm đó, anh tiếp tục ra Hà Nội thực hiện thêm một cuộc mổ khác với hy vọng cải thiện tình trạng hiếm muộn nhưng vẫn không tìm thấy tinh trùng.

Đầu năm 2024, người đàn ông 35 tuổi tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – Quận 8. Khi ấy, anh đã chuẩn bị tâm lý nếu tiếp tục thất bại sẽ phải xin tinh trùng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết tinh hoàn của anh Phong đã xuất hiện nhiều mô sẹo do các lần phẫu thuật trước. Thậm chí, chỉ khâu từ cuộc mổ cũ vẫn còn tồn tại trong tinh hoàn.

Theo bác sĩ Huy, không ít trường hợp hiếm muộn nam thất bại trong điều trị vì chỉ tập trung tìm tinh trùng mà chưa xử lý nguyên nhân khiến tinh hoàn mất khả năng sinh tinh.

"Việc phẫu thuật lặp đi lặp lại còn có thể gây xơ hóa mô tinh hoàn, làm tổn thương hệ thống ống sinh tinh và khiến cơ hội phục hồi khả năng sinh sản ngày càng giảm", bác sĩ Huy nói.

Các bác sĩ vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân hiếm muộn được xác định là giãn tĩnh mạch thừng tinh

Qua siêu âm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện anh Phong bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên.

Đây là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường, làm máu ứ đọng kéo dài. Hệ quả là nhiệt độ tinh hoàn tăng lên, lượng oxy và dưỡng chất nuôi dưỡng tinh hoàn giảm xuống.

Theo thời gian, các tế bào sản xuất tinh trùng bị tổn thương, quá trình sinh tinh suy giảm nghiêm trọng, làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, thậm chí dẫn đến vô tinh - một nguyên nhân phổ biến gây hiếm muộn ở nam giới.

Nhận thấy cần xử lý tận gốc nguyên nhân gây hiếm muộn, bác sĩ xây dựng cho anh Phong phác đồ điều trị gồm hai giai đoạn.

Tìm thấy 23 tinh trùng sau lần vi phẫu thứ tư

Ở giai đoạn đầu, anh Phong được phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh hai bên bằng kỹ thuật vi phẫu.

Mục tiêu của cuộc phẫu thuật không phải tạo ra tinh trùng ngay lập tức mà nhằm cải thiện môi trường sinh tinh, giúp các tế bào còn khả năng hoạt động có cơ hội phục hồi.

Ba tháng sau phẫu thuật, kết quả tinh dịch đồ ghi nhận xuất hiện duy nhất một tinh trùng bất động. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy tinh hoàn đã bắt đầu hồi phục chức năng sinh tinh.

Từ cơ sở này, bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu micro-TESE nhằm tìm tinh trùng phục vụ điều trị hiếm muộn.

Dưới kính hiển vi có độ phóng đại lên tới 30 lần, các bác sĩ khảo sát từng vùng mô tinh hoàn để tìm các ống sinh tinh còn hoạt động xen lẫn trong những vùng mô sẹo do các cuộc mổ trước để lại.

Ảnh minh họa.

Sau 150 phút vi phẫu, êkíp thu được 23 tinh trùng

Cùng thời điểm, chị Ái được chọc hút noãn và thu được 13 trứng trưởng thành. Các chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) để tạo phôi.

Phôi được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp theo dõi liên tục quá trình phát triển. Sau 5 ngày, các bác sĩ tạo được 3 phôi chất lượng tốt.

Niềm vui đến khi chị Ái đậu thai ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên.

Tháng 5/2026, sau 5 năm điều trị hiếm muộn và 4 lần phẫu thuật tìm tinh trùng, anh chị đã đưa bé Dâu gần 5 tháng tuổi đến gặp bác sĩ để chia sẻ niềm hạnh phúc được làm cha mẹ bằng chính nguồn gen của mình.

Hiếm muộn do vô tinh không bế tắc có thể điều trị nếu phát hiện sớm

Theo bác sĩ Huy, vô tinh không bế tắc (Non-obstructive azoospermia - NOA) là tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch do tinh hoàn suy giảm khả năng sinh tinh.

Nguyên nhân có thể liên quan đến bất thường di truyền, rối loạn nội tiết, yếu tố môi trường hoặc các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn.

Đáng lưu ý, bệnh thường tiến triển âm thầm. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm đau tức bìu, cảm giác nặng vùng tinh hoàn khi đứng lâu hoặc vận động nhiều, sờ thấy búi tĩnh mạch bất thường trong bìu hoặc tình trạng teo tinh hoàn.

Nam giới hiếm muộn nên khám sớm để tăng cơ hội có con

Các chuyên gia khuyến cáo, những cặp vợ chồng kết hôn trên một năm, quan hệ đều đặn và không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có con nên đi khám hiếm muộn sớm.

Việc phát hiện nguyên nhân hiếm muộn ngay từ giai đoạn đầu giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tăng cơ hội có con tự nhiên hoặc nâng cao tỷ lệ thành công của các phương pháp hỗ trợ sinh sản về sau.