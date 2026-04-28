7 hành vi tưởng sạch sẽ hóa ra lại 'rất bẩn', nhiều người vẫn mắc phải hàng ngày

Thứ ba, 15:20 28/04/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Trong đời sống thường ngày, ai cũng nghĩ mình sống sạch sẽ, gọn gàng. Thế nhưng, có không ít thói quen tưởng chừng rất “vệ sinh”, lại âm thầm khiến vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều đáng nói là nhiều người vẫn duy trì chúng mỗi ngày mà không hề nhận ra.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn tự tin mình là người giữ vệ sinh. Thế nhưng, có những hành vi nhìn qua thì rất ngăn nắp, sạch sẽ nhưng thực chất lại là "mầm mống" cho vi khuẩn sinh sôi. Hãy cùng kiểm tra xem bạn có đang mắc phải 7 thói quen "sạch giả tạo" dưới đây không nhé!

1. Ngủ dậy là gấp chăn màn ngay lập tức

Nhiều người coi đây là thói quen ngăn nắp, nhưng thực tế lại không hề vệ sinh. Khi ngủ, cơ thể chúng ta tiết ra mồ hôi và các tế bào da chết thấm vào chăn. Nếu gấp chăn ngay, hơi ẩm và nhiệt độ cơ thể sẽ bị giữ lại bên trong, tạo môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và mạt bụi phát triển.

Cách làm đúng: Sau khi ngủ dậy, hãy mở cửa sổ, trải phẳng chăn ra để thông thoáng khí trong khoảng 10-15 phút rồi mới gấp lại.

2. Mở lon nước là uống trực tiếp

Nhiều người thấy việc dùng khăn giấy lau nắp lon nước là "điệu đà", nhưng thực tế vỏ lon trong quá trình vận chuyển và lưu kho bám rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn từ chuột, gián hoặc môi trường.

Cách làm đúng: Luôn lau sạch nắp lon trước khi mở hoặc sử dụng ống hút để tránh vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể.

3. Mang điện thoại vào nhà vệ sinh

Vừa đi vệ sinh vừa lướt điện thoại là thói quen của đại đa số người trẻ hiện nay. Tuy nhiên, khi đi vệ sinh, vi khuẩn phát tán rất mạnh trong không khí và bám chặt vào bề mặt điện thoại. Dù bạn có rửa tay sạch sau đó, nhưng khi cầm lại điện thoại, vi khuẩn lại truyền sang tay và mặt.

Cách làm đúng: Tốt nhất không mang điện thoại vào nhà vệ sinh. Nếu lỡ mang theo, hãy dùng khăn giấy ướt sát khuẩn lau bề mặt điện thoại sau đó.

4. Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Việc xả nước trực tiếp lên thịt sống sẽ khiến nước bắn tung tóe, kéo theo vi khuẩn và ký sinh trùng (như Salmonella) văng ra thớt, bồn rửa và các dụng cụ nấu ăn xung quanh.

Cách làm đúng: Cho thịt vào chậu nước để ngâm và rửa nhẹ nhàng. Sau đó dùng khăn giấy thấm khô thịt trước khi chế biến.

5. Xả nước bồn cầu mà không đậy nắp

Lực xoáy của nước bồn cầu có thể bắn các hạt khí dung chứa vi khuẩn lên cao tới 2 mét, bám vào bàn chải đánh răng, khăn mặt và các vật dụng trong nhà tắm.

Cách làm đúng: Luôn đậy nắp bồn cầu trước khi nhấn nút xả nước để ngăn chặn vi khuẩn phát tán ra môi trường xung quanh.

6. Không thay khăn lau bếp trong thời gian dài

Khăn lau bếp là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà nếu không được thay mới thường xuyên. Việc dùng một chiếc khăn cũ để "lau sạch" bàn ghế thực chất là đang bôi vi khuẩn từ chỗ này sang chỗ khác.

Cách làm đúng: Nên thay khăn lau mới sau mỗi nửa tháng. Các dụng cụ vệ sinh khác như chổi, cây lau nhà cũng cần được khử trùng định kỳ và thay mới sau 6 tháng đến 1 năm.

7. Ngâm bát đĩa trong nước rửa chén quá lâu

Nhiều người nghĩ ngâm lâu sẽ sạch hơn, nhưng thực tế điều này khiến nước rửa chén ngấm sâu vào các vết nứt li ti trên bát đĩa (đặc biệt là đồ gỗ, gốm sứ), rất khó rửa sạch hoàn toàn và không tốt cho sức khỏe.

Cách làm đúng: Cho nước rửa chén vào miếng bọt biển, cọ rửa trực tiếp và xả sạch dưới vòi nước chảy. Sau đó, để bát đĩa ở nơi khô thoáng để ráo nước hoàn toàn.

Vệ sinh đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Những thói quen nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại có tác động lớn đến sức khỏe lâu dài. Hãy điều chỉnh ngay từ hôm nay để không gian sống của bạn không chỉ trông "ngăn nắp" mà thực sự "sạch khuẩn".

7 hành vi tưởng là sạch sẽ thực chất lại 'rất bẩn', nhiều người mắc phải hàng ngày - Ảnh 8.Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng thân 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngày

GĐXH - Giữa vô vàn phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều người mải mê tìm kiếm bí quyết bên ngoài mà quên mất một điều cốt lõi: sức khỏe bền vững bắt đầu từ bên trong. Khi tâm an, thân mới ổn. Khi lòng rộng mở, cơ thể cũng dần nhẹ nhõm. Dưỡng sinh, suy cho cùng, chính là dưỡng tâm.

7 hành vi tưởng là sạch sẽ thực chất lại 'rất bẩn', nhiều người mắc phải hàng ngày - Ảnh 9.5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửa

GĐXH - Nếu không điều chỉnh 5 thói quen ăn uống dưới đây, hiệu quả của thuốc sẽ bị triệt tiêu, thậm chí làm gia tăng đột biến các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

