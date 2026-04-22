Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Thứ tư, 13:29 22/04/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong danh sách các thực phẩm hỗ trợ não bộ hiệu quả, óc chó chỉ đứng cuối bảng, còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.

Từ trước đến nay, chúng ta vẫn mặc định hạt óc chó là "vua" của các loại thực phẩm tốt cho  não bộ. Thế nhưng, những khám phá mới nhất từ các chuyên gia dinh dưỡng sẽ khiến bạn phải kinh ngạc: Hạt óc chó thực chất chỉ xếp cuối bảng phong thần! Còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.

Vậy đâu mới là "nhà vô địch" thực sự đang âm thầm nằm trong góc bếp mà bấy lâu nay ta vô tình ngó lơ? Hãy cùng giải mã danh sách 5 loại thực phẩm mà bộ não khao khát nhất.

Bảng xếp hạng 5 thực phẩm tốt cho não bộ

Hạng 5: Hạt óc chó – lá chắn bảo vệ tế bào thần kinh

Dù bị đẩy xuống vị trí thứ 5, hạt óc chó vẫn giữ nguyên giá trị với hàm lượng tiền chất melatonin giúp điều hòa giấc ngủ, cùng vitamin E và polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ. 

Mỗi ngày ăn từ 2-3 hạt óc chó còn nguyên lớp màng mỏng sẽ giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các tổn thương do quá trình oxy hóa.

Hạng 4: Việt quất – "Người gác đền" của trí nhớ

Loại quả nhỏ bé này sở hữu năng lượng bổ não đáng kinh ngạc. 

Hoạt chất Anthocyanin trong việt quất có khả năng chống oxy hóa gấp 20 lần vitamin C thông thường, đóng vai trò như "người quét rác" cho não bộ, giúp tăng cường truyền dẫn tín hiệu thần kinh và cải thiện trí nhớ làm việc.

Hạng 3: Trứng gà – Nguồn trí tuệ giá rẻ

Giá trị bổ não của trứng gà thường bị đánh giá thấp. 

Lòng đỏ trứng rất giàu Choline – nguyên liệu then chốt để tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh Acetylcholine, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập và hình thành trí nhớ. Ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày (ưu tiên luộc hoặc hấp) là cách rẻ nhất để nuôi dưỡng bộ não.

Ảnh minh hoạ

Hạng 2: Cá biển sâu – Trợ thủ của nhận thức

Khoa học đã chứng minh ăn cá giúp thông minh hơn. Các loại cá như cá hồi, cá tuyết giàu axit béo Omega-3 (đặc biệt là DHA), trực tiếp tham gia cấu tạo màng tế bào thần kinh. 

Duy trì ăn cá biển sâu 2 lần/tuần giúp duy trì chức năng nhận thức và bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm do tuổi tác.

Hạng 1: Mè đen – Viên ngọc quý bị lãng quên

Vị trí quán quân gây bất ngờ nhất chính là hạt mè đen! 

Y học cổ truyền từng ghi chép mè đen giúp "bổ tinh tủy, ích não tủy", và nay khoa học hiện đại đã xác nhận sự kết hợp hoàn hảo giữa Lecithin, Vitamin E và axit béo không bão hòa trong mè đen tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc chống lại sự suy giảm nhận thức. Một thìa bột mè đen chín mỗi ngày chính là "vũ khí" lợi hại nhất cho trí não.

Quy tắc "vàng" khi ăn uống để thông minh hơn

Nguyên tắc chừng mực: Cái gì quá cũng không tốt. Hãy tuân thủ liều lượng: 2-3 hạt óc chó, 1 thìa mè đen, 1-2 quả trứng mỗi ngày và cá biển 2 lần/tuần.

Liên minh dinh dưỡng: Không có một loại thực phẩm nào là vạn năng. Hãy kết hợp theo công thức: "Hạt + Trứng + Rau xanh đậm" cùng với cá và trái cây mọng để các dưỡng chất tương trợ lẫn nhau.

Chế biến thông minh: Hấp và luộc là cách tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng của trứng và cá. Mè đen nên rang chín và nghiền nhỏ để cơ thể hấp thụ tối đa.

Ảnh minh hoạ


Phá bỏ các lầm tưởng về thực phẩm bổ não

Đừng sùng bái một loại thực phẩm duy nhất: Chỉ ăn hạt óc chó để bổ não cũng giống như đi bằng một chân. Chế độ ăn đa dạng mới là chìa khóa.

Giá tiền không đi đôi với chất lượng: Những thực phẩm bình dân như mè đen, trứng gà đôi khi mang lại giá trị vượt xa các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ.

Lối sống là nền tảng: Dinh dưỡng cần đi đôi với giấc ngủ ngon và vận động hợp lý. Vận động giúp tăng lưu lượng oxy lên não, trong khi giấc ngủ giúp não bộ "dọn dẹp" và tái tạo.

Trí tuệ nằm trong sự lựa chọn hàng ngày

Bạn không cần phải săn tìm những loại thuốc bổ đắt tiền. Trí tuệ và sự minh mẫn nằm ngay trong những thay đổi nhỏ: thêm một thìa mè đen vào bát cháo sáng, chọn một quả trứng luộc cho bữa trưa hay một đĩa cá hấp cho bữa tối. 

Hãy chăm sóc bộ não của bạn bằng sự thấu hiểu và những thực phẩm giản đơn nhất.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top