5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Trong danh sách các thực phẩm hỗ trợ não bộ hiệu quả, óc chó chỉ đứng cuối bảng, còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.
Từ trước đến nay, chúng ta vẫn mặc định hạt óc chó là "vua" của các loại thực phẩm tốt cho não bộ. Thế nhưng, những khám phá mới nhất từ các chuyên gia dinh dưỡng sẽ khiến bạn phải kinh ngạc: Hạt óc chó thực chất chỉ xếp cuối bảng phong thần! Còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.
Vậy đâu mới là "nhà vô địch" thực sự đang âm thầm nằm trong góc bếp mà bấy lâu nay ta vô tình ngó lơ? Hãy cùng giải mã danh sách 5 loại thực phẩm mà bộ não khao khát nhất.
Bảng xếp hạng 5 thực phẩm tốt cho não bộ
Hạng 5: Hạt óc chó – lá chắn bảo vệ tế bào thần kinh
Dù bị đẩy xuống vị trí thứ 5, hạt óc chó vẫn giữ nguyên giá trị với hàm lượng tiền chất melatonin giúp điều hòa giấc ngủ, cùng vitamin E và polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ.
Mỗi ngày ăn từ 2-3 hạt óc chó còn nguyên lớp màng mỏng sẽ giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các tổn thương do quá trình oxy hóa.
Hạng 4: Việt quất – "Người gác đền" của trí nhớ
Loại quả nhỏ bé này sở hữu năng lượng bổ não đáng kinh ngạc.
Hoạt chất Anthocyanin trong việt quất có khả năng chống oxy hóa gấp 20 lần vitamin C thông thường, đóng vai trò như "người quét rác" cho não bộ, giúp tăng cường truyền dẫn tín hiệu thần kinh và cải thiện trí nhớ làm việc.
Hạng 3: Trứng gà – Nguồn trí tuệ giá rẻ
Giá trị bổ não của trứng gà thường bị đánh giá thấp.
Lòng đỏ trứng rất giàu Choline – nguyên liệu then chốt để tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh Acetylcholine, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập và hình thành trí nhớ. Ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày (ưu tiên luộc hoặc hấp) là cách rẻ nhất để nuôi dưỡng bộ não.
Hạng 2: Cá biển sâu – Trợ thủ của nhận thức
Khoa học đã chứng minh ăn cá giúp thông minh hơn. Các loại cá như cá hồi, cá tuyết giàu axit béo Omega-3 (đặc biệt là DHA), trực tiếp tham gia cấu tạo màng tế bào thần kinh.
Duy trì ăn cá biển sâu 2 lần/tuần giúp duy trì chức năng nhận thức và bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm do tuổi tác.
Hạng 1: Mè đen – Viên ngọc quý bị lãng quên
Vị trí quán quân gây bất ngờ nhất chính là hạt mè đen!
Y học cổ truyền từng ghi chép mè đen giúp "bổ tinh tủy, ích não tủy", và nay khoa học hiện đại đã xác nhận sự kết hợp hoàn hảo giữa Lecithin, Vitamin E và axit béo không bão hòa trong mè đen tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc chống lại sự suy giảm nhận thức. Một thìa bột mè đen chín mỗi ngày chính là "vũ khí" lợi hại nhất cho trí não.
Quy tắc "vàng" khi ăn uống để thông minh hơn
Nguyên tắc chừng mực: Cái gì quá cũng không tốt. Hãy tuân thủ liều lượng: 2-3 hạt óc chó, 1 thìa mè đen, 1-2 quả trứng mỗi ngày và cá biển 2 lần/tuần.
Liên minh dinh dưỡng: Không có một loại thực phẩm nào là vạn năng. Hãy kết hợp theo công thức: "Hạt + Trứng + Rau xanh đậm" cùng với cá và trái cây mọng để các dưỡng chất tương trợ lẫn nhau.
Chế biến thông minh: Hấp và luộc là cách tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng của trứng và cá. Mè đen nên rang chín và nghiền nhỏ để cơ thể hấp thụ tối đa.
Phá bỏ các lầm tưởng về thực phẩm bổ não
Đừng sùng bái một loại thực phẩm duy nhất: Chỉ ăn hạt óc chó để bổ não cũng giống như đi bằng một chân. Chế độ ăn đa dạng mới là chìa khóa.
Giá tiền không đi đôi với chất lượng: Những thực phẩm bình dân như mè đen, trứng gà đôi khi mang lại giá trị vượt xa các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ.
Lối sống là nền tảng: Dinh dưỡng cần đi đôi với giấc ngủ ngon và vận động hợp lý. Vận động giúp tăng lưu lượng oxy lên não, trong khi giấc ngủ giúp não bộ "dọn dẹp" và tái tạo.
Trí tuệ nằm trong sự lựa chọn hàng ngày
Bạn không cần phải săn tìm những loại thuốc bổ đắt tiền. Trí tuệ và sự minh mẫn nằm ngay trong những thay đổi nhỏ: thêm một thìa mè đen vào bát cháo sáng, chọn một quả trứng luộc cho bữa trưa hay một đĩa cá hấp cho bữa tối.
Hãy chăm sóc bộ não của bạn bằng sự thấu hiểu và những thực phẩm giản đơn nhất.
Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'Bệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Hai chị em cùng mắc suy thận, từ kinh nghiệm của mình, chị Hoài đã luôn nhắc nhở chị gái để không đi vào vết xe đổ của mình.
Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giácSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Ung thư đại trực tràng là bệnh lý ác tính phổ biến nhưng thường diễn tiến âm thầm. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây biến chứng nặng.
Loại quả đang bán rẻ đầy chợ Việt, người suy thận nên hay không nên ăn: Tùy từng giai đoạn bệnhSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Xoài là loại trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa nhưng cũng chứa đường và kali, đây là yếu tố cần được cân nhắc kỹ ở người bệnh suy thận.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.
Cuộc chiến giành sự sống cho người phụ nữ 55 tuổi bị viêm phúc mạc nặng, sốc nhiễm khuẩn nguy kịchSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.
Nhìn mặt đoán bệnh: 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư, đột quỵ và suy nội tạng bạn cần biết ngaySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên trang của Đại học Cornell cho thấy, chỉ qua ảnh khuôn mặt, các thuật toán có thể ước tính tuổi thọ và nguy cơ tử vong. Nhiều bất thường trên gương mặt chính là “tín hiệu cảnh báo sớm” của cơ thể.
Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.
7 cách tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ trái tim từ sớmSống khỏe - 1 ngày trước
Dù bạn hoặc người thân đã bị hoặc chưa bị bệnh tim mạch cũng nên áp dụng những cách sau để duy trì sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho trái tim.
Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng thân 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngàySống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa vô vàn phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều người mải mê tìm kiếm bí quyết bên ngoài mà quên mất một điều cốt lõi: sức khỏe bền vững bắt đầu từ bên trong. Khi tâm an, thân mới ổn. Khi lòng rộng mở, cơ thể cũng dần nhẹ nhõm. Dưỡng sinh, suy cho cùng, chính là dưỡng tâm.
